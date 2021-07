Ápolják a szép hagyományokat Kiskassán

A hét végén ünnepli fennállásának 25. évfordulóját a Kiskassáért Német Egyesület – a jubileumra nagyszabású ünnepséggel készülnek.

Kiskassa valamikor teljes egészében német nemzetiségiek által lakott település volt, lélekszámukat azonban a kitelepítés, valamint az elvándorlás mára jelentősen lecsökkentette. Sok évvel ezelőtt a meglévő német lakosság és az elvándoroltak közös igényeként jelentkezett, hogy valamilyen formában összefogva segítsék a község hagyományainak felelevenítését, és ismertessék meg a nem német lakossággal azt a kulturális értéket, ami egykor jellemezte a falut – 1996-ban megalakult a Kiskassáért Német Egyesület, amelynek tagjai immár 25 esztendeje munkálkodnak azon, hogy ezeket a kitűzött célokat elérjék.

Az egyesület tevékenysége igen sokrétű: a hagyományőrzésen és -ápoláson túl nagy hangsúlyt fektetnek a honismereti és helytörténeti munka támogatására, rendszeresen szerveznek kulturális rendezvényeket, szabadidős programokat. Munkájuk során kiemelt figyelmet szentelnek a szociálisan hátrányos helyzetű csoportok, a nyugdíjasok, a fogyatékkal élők segítésének és a falu fiataljai esélyegyenlőségének.

Kiskassa védőszentje Szent Anna: a napjához kötődő, hagyományőrző rendezvényekkel, kulturális és szórakoztató programokkal tarkított búcsút a hétvégén tartják.

A Kiskassáért Német Egyesület a háromnapos kiskassai Anna-napi búcsú kezdőnapján, július 23-án, pénteken ünnepli fennállásának 25. évfordulóját. A jubileumra különleges programsorozattal készülnek: a kiskassai kultúrházban 16 órától az egyesület elmúlt 25 esztendejének fotóiból láthatnak vetítést az érdeklődők, majd az Újpetrei Német Nemzetiségi Hagyományőrző Egyesület koncertfúvós zenekara térzenéjével felvezetett ünnepi köszöntőjét követően 16.30-kor Kéméndi Tamás harmonikaművész előadása lesz hallható.

Kiállítások is nyílnak az ünnepen: a 2020. szeptemberi kiskassai szüreten Bezdán József fotóművész által készített fényképekből látható majd tárlat a kultúrházban, amelynek különlegessége, hogy az alkotásokat el is árverezik, a bevételt a Kiskassáért Német Egyesület által működtetett Kiskassai Játszóház és Kézműves Foglalkoztató támogatására fordítják. Utóbbi alkotásaiból szintén nyílik kiállítás pénteken, ezenkívül a jubileum alkalmából összeállított 2021. évi Falinaptár és a Kiskassáért Német Egyesület Krónika kiadványa is megtekinthető lesz.

A kiállításmegnyitókat követően az újpetrei óvodások köszöntőműsorral kedveskednek, 17.30-tól pedig partnerkultúrcsoportok mutatkoznak be: fellép a Harkányi Singvögel Kórus, a Mároki Német Nemzetiségi Tánccsoport, valamint a Millich Duó. A pénteki nap bállal zárul, a muzsikát a Véméndi Szextett Zenekar szolgáltatja.

A kiskassai Anna-napi búcsú július 24–25-én további különlegességekkel várja a vendégeket: szombaton 15-től 18 óráig a Helytörténeti kiállítás helyisége és annak udvarrésze kézműves foglalkozások, keramikus és kovács bemutatók, gyerekprogramok színterévé alakul.

Vasárnap az ünnep folytatódik: 10 órakor a kiskassai Szent Anna-templomban az orgona hangja is felcsendül a szentmisén, a villányi asszonykórus kíséretében. A szertartást követően koszorúzást tartanak az I. világháborúban elesettek emlékművénél, a II. világháborúban elhunytak és a Málenkij robotra elhurcoltak emléktáblájánál.

Délután a kultúrházban és környékén helyi termelők mutatkoznak be és kínálják portékáikat. A kulturális műsor szereplőinek hagyományos felvonulása Kiskassa főutcáján vasárnap 15 órakor indul, 16 órakor német nemzetiségi program várja az érdeklődőket. A település és a szomszéd falvak épített és természeti szépségeinek megismerésére is lehetőség nyílik vasárnap délután: 13 és 19 óra között óránként indul Kiskassáról a kisvonat, a gyerekeket drónbemutató és vidámpark is várja. A program részeként 18 órakor Siklós járás német önkormányzatainak tanácskozására is sor kerül.