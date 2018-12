AutóCity: A fejlődés töretlen

Az AutóCitynek immáron három telephelye van Pécsett és egy Szekszárdon. Tavalyhoz képest idén bővítették a kínálatukat Skoda és Lada márkakereskedéssel. Mint Liszácz Mihály vezérigazgató elmondta, így az idei évben nem maradt más feladatuk, mint hogy ehhez az új, magasabb színvonalhoz igazítsák a cég működését és a szolgáltatásokat is. A Skoda a világban, Magyarországon, sőt Baranyában is népszerű márka, ahogyan a piac értékesítési számai is mutatják.

Ez nem csak nekünk köszönhető, ezt a népszerűséget a márka alakította ki saját magának, reményeink szerint nekünk sikerült ezt tovább növelni a vásárlók körében. Az AutóCity által forgalmazott márkák közül, a Lada is igen kedvelt és a tapasztalatok szerint évről évre egyre többen választják ezt a márkát. Idén az AutóCity Zrt. 100 százalékos tulajdonosa lett a

Megyer Autócentrum Kft.-nek, így a meglévő Volkswagen és Audi értékesítési hálózatunk Skoda márkakereskedéssel és Seat márkaszervizzel bővült. Az AutóCity több mint húsz éves tapasztalattal rendelkezik gépkocsik eladása és szervizelése terén.

Elkötelezettek vagyunk abban, hogy a Skoda gépkocsik vásárlói és márkaszerviz szolgáltatásainkat igénybe vevő

partnereink is megtapasztalják mindezt – emelték ki. A szervizelégedettségük az ügyfelek visszajelzései alapján az elmúlt két évben folyamatosan javuló tendenciát mutat, a Volkswagen márkaszervizek között az országos átlag felett teljesít. Természetesen léteznek olyan területek, amelyeken további fejlődésre és javulásra van szükség, azért dolgoznak, hogy a jövőben ezeknek is eleget tegyünk és megfeleljünk a legmagasabb elvárásoknak is. A szervizek kapacitása szinte teljes mértékben lekötött, a jövőben tervezik ezek bővítését, továbbfejlesztését.

A cég megújulási folyamatában komoly hangsúlyt helyez a szakemberei továbbképzésére, a mestervizsgájuk megszerzésére, illetve a legújabb eszközök és berendezések beszerzésére, amelyek egyrészt könnyítik a munkát, másrészt pedig biztonságot jelentenek az ügyfeleknek. Ennek köszönhetően például a szervizben a munkafelvétel tableteken történik, ez a gépkocsi mellett is elvégezhető, ami egyrészt könnyíti a munkát, másrészt az ügyfélnek is garanciát jelent a munkafolyamatok követhetősége szempontjából.

Megújult a cég számítógépparkja, ezáltal gyorsabb, hatékonyabb, pontosabb lesz a nyilvántartás és az ügykezelés, illetve a munkavégzés is könnyebb, egyszerűbb és hatékonyabb lesz a korábbihoz képest. A közeljövőben tabletek segítik az értékesítés folyamatát is, ahol munkatársaink az ügyfelek igényeinek megfelelően alakítják az új autók felszereltségét, és ezt a képernyőn azonnal prezentálni is tudják az ügyfelek számára. Fontos azonban megemlíteni, hogy bővítettük a szolgáltatási palettánkat is, ez pedig a flottakezelést és a tartós bérbeadást jelenti. Ezt a szolgáltatást alapvetően a céges partnereink számára fejlesztettük, amely egyaránt kiterjed a személyautókra, illetve a haszongépjárművekre. A szolgáltatás keretében az ügyfelek egy összevont számlában fizethetik meg a különböző adókat, a biztosítási díjakat, a kötelező szerviz költségeket, a téli- nyári gumik cseréjét, a kopó alkatrészek cseréjét, egyebeket. Gyakorlatilag az ügyfeleknek nincs más dolguk, mint beülni az autóba, megtankolni, néha lemosatni és élvezni az autózás nyújtotta szabadságot.