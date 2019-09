Az egerági pavilont sokan keresték fel a hétvégi kiállításon

A kezdetektől eredményesen működik a közfoglalkoztatási program Egerágon, a település sikeres gazdálkodását pedig nemcsak a hazai fórumokon, hanem az Európai Unió tagállamaiban is példaként mutatták be.

A település 2010-től, vagyis a kezdetektől fogva részt vesz a közfoglalkoztatási programban. Egy hektáron termelnek, de a szántóföldi termelés mellett két nagy területű fóliás kertészete is van a településnek. A zöldségfélék egy részét feldolgozzák, egy részét a helyben működő zöldségboltban értékesítik, ezen kívül a helyi konyhára is jut az alapanyagokból. A megmaradt árut piaci áron értékesítik, az ország több pontjára szállítanak, főleg a nyugat-magyarországi települések és Budapest a felvevőpiaca a feldolgozott zöldségeknek.

Hegyi Győző, Egerág polgármestere elmondta, tavaly előtt fúrattak egy kutat, hogy annak vizéből tudják öntözni a területeket.

A 2016-ban megalakult szociális szövetkezet pedig húsfeldolgozással foglalkozik. Az utóbbi években ugyan megszűnt az állattartás, mert nagyon sokan, akik az állattartó telepen dolgoztak, el tudtak helyezkedni az elsődleges munkaerőpiacon. A felvásárolt húsból a feldolgozott húskészítmények egy részét az önkormányzat által működtetett boltba, másik része a konyhára kerül, a többit pedig a szabad piacon értékesítik. A mezőgazdasági programban 10 közfoglalkoztatott, a szociális szövetkezetben pedig 6 állandó alkalmazott dolgozik, ketten pedig idényszerűen besegítenek.

– Az elmúlt hétvégén Budapesten jártunk, ahol az Országos Közfoglalkoztatási Kiállításon vettünk részt. A rendezvény számunkra is nagyon jól sikerült, az egerági termékek nagyon kelendőek voltak, pavilonunkat sokan felkeresték és gyakorlatilag mindent el tudtunk adni – mondta a polgármester.

– A közfoglalkoztatással az önkormányzatnak mindig is az volt a célja, hogy mindenkinek munkát tudjunk adni, tehát, aki teheti, az dolgozzon. Az önkormányzat 38 család megélhetését biztosítja a közfoglalkoztatási programban, a szociális szövetkezetben, illetve a település közintézményeiben. Önkormányzati alkalmazott a háziorvos, az asszisztens és a védőnő is – tette hozzá a községvezető.

Elismerték a példamutató munkájukat

Egerág önkormányzata több elismerést is kapott az elmúlt években a sikeres gazdálkodásáért. 2013-ban az ország legjobbja lett a gazdálkodó települések kategóriában, de nagy eredmény volt az is, amikor egy rendezvény alkalmával helyben 70 önkormányzati küldöttség nézte meg jó példaként az Egerágon működő gazdálkodást. Ezen kívül az elmúlt években Hegyi Győző polgármester körülbelül 30 előadást tartott már különböző nemzetközi konferenciákon a település gazdálkodásáról, többek között a polgármesterek világtalálkozóján is szerepelt. Az egerági eredményes közfoglalkoztatásról emellett öt film is készült a korábbi években, sőt, a Duna TV által készített filmet az Európai Unió összes tagállamában bemutatták. Az idén megalakult Helyből Finomat Szövetkezeti Együttműködést – melyben öt település szociális szövetkezete mellett az egerági is részt vesz – a Szentlőrinci Gazdanapon Mezőgazdasági Nagydíjjal ismerték el.

Múlt héten tették le a bölcsőde alapkövét

Az elmúlt években számos beruházás valósult meg a településen. A részben hazai, részben európai uniós forrású pályázati támogatásokhoz nagymértékű önerőt is tudott biztosítani az önkormányzat. – Ebben a ciklusban több mint 100 millió forintot fordítottunk az intézmények felújítására. Tavaly készült el a művelődési ház, a felújítás során új nyílászárókra cseréltük a régieket, korszerűsítettük a fűtési rendszert és az elektromos hálózatot, valamint az épület új tetőt kapott és a rendezvényterem is teljesen megújult – mondta Hegyi Győző polgármester. A fejlesztéseket sorolva hozzátette, az elmúlt években újították fel az óvodát is, amely így már modern körülmények között fogadja a gyermekeket, ezen kívül teljesen megújult és új, korszerű berendezéseket kapott a konyha is, amely az iskolai, az óvodai és a szociális étkeztetést szolgáltatja. A községben tovább folytatódnak a beruházások, hiszen a múlt hét végén tették le a bölcsőde alapkövét, melyre az önkormányzat még a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében nyert pályázati támogatást. Jelenleg a kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás van folyamatban, amely után elkezdődhetnek a munkálatok. A bölcsőde az óvoda mellett kap helyet a hamarosan felépülő házban, ahol a tervek szerint jövő szeptembertől már várják a kisgyermekeket. A további lehetőségekről szólva a polgármester elmondta, az önkormányzat a Magyar Falu Program keretében is pályázott, mégpedig egy új ravatalozó megépítésére, a Majori út felújítására, az óvoda udvarának teljes felújítására, valamint a zöldterületek karbantartásához szükséges gépek beszerzésére is.

A település kulturális életének mozgatórugói

Az Egerág Kulturális Központ Egyesület 2008 óta folyamatosan részt vesz a település kulturális életének szervezésében. Fennállásának több mint tíz évében az egyesület nevéhez köthető többek között a Keleti Népek Fesztiválja rendezvény, amelyet már négy alkalommal szerveztek és bonyolítottak le eredményesen. – Az elmúlt években több sikeres pályázat segítségével tudtunk programokat megvalósítani. Az egyesület szervezésében valósul meg például a fiatalok harcművészeti, taek­wondo oktatása, nyári táborokat szervezünk a részükre, melynek keretében testi és lelki fejlődésük is biztosíthatóvá válik. Ezen kívül a falu teljes lakossága számára több éve szervezünk az önkormányzattal együttműködésben falunapokat, majálist és egyéb kulturális programokat, mint az adventi koncert vagy a Mikulás-ünnepség – mondta Kerner István, az egyesület elnöke. Az érdeklődők számára kommunikációs, önismereti és időgazdálkodási tréningeket szerveznek, az iskolásoknak tanulásmódszertani tréning keretében fejlesztették ismereteiket, kompetenciájukat. Ebben az évben első alkalommal rendezték meg az egerági Fiatal Családok Napját, melynek célja, hogy tartalmas és minőségi családi szórakozást nyújtson a településen. Az idei nyár ezentúl tartogatott még bőven programokat, a Pécsi Tudományegyetem Művészeti Karának hallgatói és tanárai számára nyári alkotótábort szervezett az egyesület, melynek keretében nyolc kültéri kőszobor készült el és az alkotásokat mindenki láthatja, aki a településen áthalad, hiszen a Keleti Parkba helyezték ki őket.

A település vezetői

A település polgármestere Hegyi Győző. Alpolgármester: Kun Zoltán. A pénzügyi bizottság elnöke: Kontár Kornél. A szociális bizottság elnöke: Rákóczi Henrietta. A képviselő-testület további tagjai: Bólyiné Németh Ildikó, Horváth Miklós, Kiss Csaba. A községben nemzetiségi önkormányzat nem működik. Egerág a Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatalhoz tartozik, jegyző: dr. Korossy Ildikó, aljegyző dr. Hermesz Katalin. Az iskola megbízott igazgatója: Petik Róbert. Az óvoda vezetője: Tamási Piroska. Háziorvos: dr. Kordély Norbert. Védőnő: Sztergár Tímea. Plébános: Cziglányi Zsolt. A közétkeztetési intézmény vezetője: Deli Győző. Az Egerág Kulturális Központ Egyesület vezetője: Kerner István. A Faluszépítő Egyesület vezetője: Süth Károlyné. Az egerági Sport Klub vezetője: Molnár János. A Pécsi Arany Tigris Team Egerági Taekwondo Szervezetének vezetője Kun Attila. Az Önkéntes Tűzoltó Egyesület vezetője Bauer József. A közfoglalkoztatási program vezetője: Kistóthné Hujber Éva.

