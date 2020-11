Az egyház engedélyével újítják fel Gödrén a Kálvária-dombot

Megújul a Kálvária-domb, megépül az óvodai tornaszoba és a szolgálati lakást is korszerűsítik – Gödrén tehát kihasználnak minden lehetőséget, hogy fejlesszék a települést.

Az értékmentés az önkormányzat fő filozófi ája, és ennek jegyében egy pályázatot nyújtottak be az 1890-ben épült Kálvária-domb rekonstrukciójára az egyház engedélyével, hiszen a terület az ő tulajdonukban áll. A munkálatok már megkezdődtek, az önkormányzat önerőből egy pécsi keramikust bízott meg a stációképek elkészítésével, amelyek tavasszal a helyükre kerülnek. A településen egyébként már az összes kőkereszt megújult a Német Nemzetiségi Önkormányzat munkájának köszönhetően, akik a Kálvária-dombon is vállalták három kereszt felújítását. – A Kálvária-domb szomszédságában ötven fából álló gyümölcsöst alakítottunk ki – mesélte Gelencsér Gábor polgármester. – A fákat örökbe is lehet fogadni, erre már most is nagy az érdeklődés. Jelentkezett egy család, akik a korábban a területen szőlőt művelő nagyszüleik tiszteletére szeretnének gondoskodni egy fáról.

A polgármester hozzátette, hogy megújult a Szőlőhegyi út, valamint a település lakott részét és a Kálváriát gyalogösvénnyel kötötték össze, hogy a helyiek és az ide látogató turisták is könnyen megközelíthessék. Mivel január elsejétől tilos az avarégetés, két közösségi komposztálót is építettek ide. Amennyiben a lakosok maguk nem tudják megoldani a komposztálást, ide hozhatják majd a zöldhulladékot, amelynek koordinált szállításáról az önkormányzat gondoskodik. A Magyar Falu Program adta lehetőségeket is kihasználják, az idei évben három nyertes pályázatuk volt. A szolgálati lakás fejlesztésére nagyjából 15 millió forintot, az óvodai tornaszoba kialakítására 13 millió forintot, míg a civil alap támogatásában a Polgárőr Egyesület csaknem 6 millió forintot nyert.

Jelenleg az óvodai melegítőkonyha felújítására beadott pályázat elbírálását várják, a Magyar Falu Programban pedig egy útfelújítási pályázatuk került tartaléklistára. A lakosság támogatását is kiemelt feladatként kezeli az önkormányzat, éppen ezért egy alapítványt hoznának létre, amelynek egyik feladata a szociális segítségnyújtás lenne, de a felsőoktatásban tanulók

elismerése is fókuszba kerülne. Gödre minden évben csatlakozik a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjrendszerhez. Idén összesen húszezer forintot kapnak a hallgatók egy hónapban, de ha létrejön az alapítvány, ezt még plusz öszszeggel egészíthetik ki. Ahogy Gelencsér Gábor fogalmazott, a jövőben fontos feladat lesz a településkép javítása, hogy vonzóbb legyen Gödre az átutazók és érdeklődők számára. Ebben a feladatban egyébként a közfoglalkoztatottak is nagy szerepet kapnak, akik a kommunális feladatokat látják el. Nehéz feladatuk van, számuk radikálisan lecsökkent az elmúlt években, így most a három településrészen és a két lakott külterületen 16 utcát és hat köztemetőt kell karbantartania 10–12 embernek.

A járványhelyzet komoly kihívás elé állít mindenkit, éppen ezért a polgármester köszönetet szeretne mondani a lakosságnak a fegyelmezett hozzáállásért, valamint a képviselő-testületnek és az önkormányzati dolgozóknak, akik önkéntesként segítenek túljutni a nehézségeken.