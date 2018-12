Az elégedett megrendelők újabb és újabb megbízásokkal keresik a céget

Az SH-BAU Mérnöki Kft.-t Nagy Tamás és Kiss Géza, mint „családi vállalkozást” hozta létre, majd SH-ÉPÍTŐ Kft. néven megalapították a második közös vállalkozásukat. A cég jelenéről és fejlődéséről Kiss Gézát, a SH-BAU Mérnöki Kft. egyik tulajdonosát kérdeztük.

– Mikor alakult a SH-BAU Mérnöki Kft.?

– Két baráti viszonyban álló család társulásával alakult a cég 2002-ben. Viszonylag egyenletes iramban fejlődtünk, ahogy folyamatosan nőtt az árbevétel, növeltük a dolgozóink létszámát is. Emellett a társammal több céget is alapítottunk. Jelenleg az SH-BAU Mérnöki Kft. a cégcsoport gerincét adja, 65 főt foglalkoztat. Úgy fogalmaznék, hogy több lábon állunk, ugyanis Mohácson Lipóti Pékséget üzemeltetünk, Sombereken is van egy horgásztavunk. Egy ottani megrendelőnk – azóta barátunk – ötlete volt, hogy építsünk a három család részére egy horgásztavat, amit azután továbbálmodtunk és két 1,5–2,5 hektáros tavat hoztunk létre, mellé pedig egy nyolc apartmanból álló vendégházat, majd egy 50 fő befogadására alkalmas rendezvényházat is. Az idei évben kialakítottunk itt egy büfét és egy mesterszakácsot fogadtunk, hogy a büfében melegkonyhai ételeket készítsen, illetve rendezvényeken változatos ételekkel már mi magunk is ki tudjuk szolgálni a vendégeinket.

– A „több lábon állás” nagyon előregondoltnak tűnik, hiszen az építőipar jelenleg fellendülőben van…

– Így van, rengeteg megrendelésünk van. Azt mondhatom, hogy egy évre előre le vagyunk foglalva munkával, úgyhogy ez ki is tölti most az életünket. Jelenleg tizenkét beruházásban dolgozunk, csak hogy egy párat soroljak közülük: Sombereken építünk egy sertéstelepet, Majson egy baromfitelepet, Dunavarsányban egy szennyvíztelepet, a mohácsi önkormányzat megrendelésére pedig a piac, valamint egy 33 apartmanból álló, idősek számára készülő apartmanház építésén dolgozunk. Ez utóbbiak esetében generálkivitelezést végzünk.

– Mi a cég fő profilja?

– Jellemzően szerkezetépítő cég vagyunk, a gene­rál­kivitelezés eredetileg nem szerepelt a terveink között, de úgy alakult, hogy ebben is megálltuk a helyünket. Vasbetonszerkezeteket nagyon sokat építettünk már, továbbá számos mezőgazdasági beruházásban dolgoztunk, egyebek mellett a borjádi tejfeldolgozó üzemet, a fejőházat, illetve egy 5000 négyzetméteres istálló padozatát is mi építettük. Pécsett tavaly a Munkácsy és a Bercsényi utca sarkán az egykori Pécsi Napló és Nyomda patinás épületének felújítását, illetve társasházzá alakítását mi terveztük, a beruházás első ütemét generálkivitelezésben végeztük.

– Mire a legbüszkébbek?

– Arra, hogy a megrendelőink mindig elégedettek a munkánkkal. Ennek köszönhető, hogy számos olyan megrendelőnk van, akik újra és újra velünk akarják megvalósítani a beruházásaikat. Azt, hogy ezt sikerült elérni, valóban azt mutatja, jól dolgozunk.

