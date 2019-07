Az elszármazottakat és a helyi lakosokat is várják a falunapra

Minden évben közös ünnepséget szerveznek a település falunapján, amelyet idén július 20-án, szombaton fognak megrendezni. Az eseményre nemcsak a helyi lakosokat várják, hanem az elszármazottakat, az egykori kisdéri polgárokat is.

A programok délelőtt tizenegy órakor kezdődnek, és a szokásokhoz híven lesz közös ebéd is. A menü idén sertéspörkölt, szarvastokány és karcagi birkapaprikás lesz, amelyhez az alapanyagokat mind helybéli gazdálkodók ajánlották fel. A sertés egy kisdéri gazdától érkezik, a szarvassal a vadásztársaság járul hozzá a falunaphoz cserébe, hogy egy mezőőr folyton figyeli az erdőt és a vadorzókat. A birkapörköltet egy alföldi vállalkozó készíti, aki rendszeresen jár ide, hiszen a településen is van ingatlana.

Nagy ünnepségre lehet tehát számítani a hétvégén. A településre egyébként jellemző, hogy jó kapcsolatban vannak a környékbeli gazdálkodókkal. Nincsenek magas önkormányzati adók, cserébe viszont arra kérték a vállalkozókat, hogy lehetőleg helybélieket foglalkoztassanak. A településen jelenleg két főt foglalkoztatnak közmunkásként, akiknek a feladata a falu karbantartása. Néha viszont nem elég ez a két ember, ezért olykor közös erővel teszik rendbe a falut, például lenyírják a füvet a temetőben és a köztereken. Ilyenkor a munkából mindenki megpróbálja kivenni a részét.

Kisdéren úgy vélik, meg kell tisztelni azokat az embereket, akik fenntartották a falut, hiszen az már hétszáz éves múltra tekint vissza, a családokat pedig a török időkig vissza tudják vezetni. Nemrég előkerült egy irat, amelyen szerepelnek az akkori adófizetők – azoknak a családoknak a leszármazottai közül sokan még most is ott élnek. Nekik 2000-ben egy acéltáblát készítettek Kisdéren.

Támogatják az óvodásokat, iskolásokat

A település vezetői minden segítséget próbálnak megadni a lakosoknak, így tudnak szépen lassan fejlődni. A gyermekeket például falubusszal viszik az óvodába és az általános iskolába, hogy a szülőknek erre ne legyen gondja. Az óvodai étkezés ingyenes, a kisiskolásoknak pedig az önkormányzat fizeti az ellátást, tehát a tízórait, az ebédet és az uzsonnát. A felsőbb iskolába járókat is támogatják, nekik a buszbérletet állja az önkormányzat. Amikor pedig egyetemista volt a faluban, őt is segítették anyagilag bizonyos pályázatokon keresztül. A vezetők ezért büszkék arra, hogy a lakók közül került már ki orvos és pedagógus is.

A gyermekeket a falubusszal viszik iskolába, valamint nyáron egy-egy kirándulásra, amellyel az év közbeni munkájukat szeretnék megköszönni.