Az iskola új szárnya mellett épül fel a második bölcsőde Pellérden

Bővült az iskolaépület, új bölcsőde épül, bővül a ravatalozó, és családi házak építésére alkalmas telkeket alakítanak ki. Pellérd fejlődése továbbra is töretlen, az önkormányzatnak ezen felül is számos fejlesztési terve van.

Az önkormányzat előrelátása eredményezte, hogy a Pellérdi Általános Iskola az idei tanévkezdésre egy új épületszárnnyal bővülhetett, az intézmény fenntartója támogatta a község fejlesztési tervét.

– Egyetlen község voltunk a megyében, amely az iskolaközpont kiválasztásának idején már komplett, kész, engedélyre alkalmas tervdokumentációkkal rendelkezett – mondta Tajti Zoltán polgármester. Amikor ugyanis 2007-ben megépült a 12 tantermes új iskola, akkor már elkészíttették a tervezővel a jövőbeni bővítéshez szükséges terveket is, az önkormányzat így készen állt arra, hogy ha pályázati lehetőség adódik, akkor azonnal tudjanak lépni. 2017-ben az Emberi Erőforrások Fejlesztési Operatív Program (EFOP-4.1.2-17-2017-00022) keretében nyílt erre lehetőség, és felkészültségüknek köszönhetően nyertek 800 millió forint támogatást az iskola bővítésére.

A beruházás keretében két – szertárral felszerelt – szaktanterem, négy idegennyelvi labor, fejlesztőszoba, tanári szoba, irattár, új gyermek- és tanári vizesblokkok, 12 tanulónak helyet biztosító tankonyha, karbantartóműhely és raktár kialakítása, bővítése, fejlesztése valósult meg. Ezen kívül egy nagy ebédlő és melegítőkonyha is kiépült az új épületrészben, így a gyerekeknek nem kell nap mint nap a Brázay-kastély területén lévő, egyébként felújított főzőkonyhába – ebédlőbe – átjárniuk. Az iskolaudvar felújítására is sor került, új kültéri játékokkal gazdagodott a terület. Az iskolába járás szempontjából fontos szerepe van a pályázatból már beszerzett két darab 27 fős iskolabusznak, mellyel a környező települések iskoláskorú tanulóit tudják nap mint nap az iskolába szállítani.



Elkezdődött az új bölcsőde megépítése is, a polgármester elmondta, a 2013-ban átadott új bölcsőde ikertestvére épül az iskola új szárnya és a bölcsőde közötti telken. A 24 férőhelyes intézményberuházásra az önkormányzat a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP-1.4.1-19-BA1-2019-00012) keretében nyert közel 266 millió forint támogatást.

A napokban egy újabb jó hírt is kapott a település: a Magyar Falu Programban beadott pályázatuk lett nyertes. Ennek köszönhetően a temető ravatalozója újul meg és kap előtetőt, illetve lélekharang is épül, 29,6 millió forint támogatásból. A Magyar Falu Programban egyébként korábban is nyert a község, 13,4 millió forint támogatásból családi ház építésére alkalmas telkek (8 darab) kialakítására nyílik lehetőség.

Fejlesztési terveken is dolgoznak A fejlesztési tervekről is beszélt a községvezető: a lakossági igényeket figyelembe véve újabb családi házak építésére alkalmas telkeket alakítanának ki, emellett az iparterület bővítését, a szabadidőközpont fejlesztését tűzték ki célul. Fontosnak tartják a szőlőhegyi rész infrastruktúrájának fejlesztését is, útfelújítással és a közvilágítás kiépítésével. Előbbit pályázati forrásból szeretné finanszírozni, utóbbit pedig önerőből igyekszik megvalósítani az önkormányzat. A tervek között szerepel az is, hogy a faluközpontban a piactér területén egy 8-10 vállalkozást, illetve üzletet befogadó kereskedelmi és szolgáltató centrumot alakítanak ki. Mindezeken kívül egy szabadtéri szín-tér, színháztér kialakítását is tervezi az önkormányzat.

További területekkel bővítik az ipari parkot

Két éve annak, hogy Pellérden átadták a Keleti Iparterületet a volt lőszerraktár helyén, de már nincs szabad telek. Az önkormányzat a beruházás keretében közművel látta el a 16 hektáron elterülő teljes iparterületet és rendezte annak környezetét. Azóta az összes telket megvásárolták a cégek, az üzemcsarnokok építése pedig folyamatos. Az önkormányzat a vállalkozói igényeket felmérve további 10 hektáron szeretne még összesen 18 telket kialakítani. A településrendezési terv szerint erre van is lehetőség, így jelenleg a várható pályázat tervanyagait készítik elő. A pellérdi iparterület abban tér el a nagyvárosi ipari parkoktól, hogy itt a kis- és középvállalkozói réteget célozták meg, ennek megfelelően alakították ki, illetve alakítják ki a telekméreteket is.

Azt ugyan pontosan nem tudni, hogy a helyi iparterületre betelepült cégek mennyi helyi lakost foglalkoztatnak, ugyanakkor az kijelenthető, hogy Pellérden gyakorlatilag megszűnt a munkanélküliség, aki el szeretne helyezkedni, az talál állást helyben vagy a közeli megyeszékhelyen.

Elkészült a kerékpárút-hálózat

Idén májusban ünnepélyes keretek között adták át a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP – 3.1.1-16-BA1-2017-00008) keretében megépített kerékpárutat Pellérd és Aranyosgadány között. A beruházás előzményének tekinthető a Pécs és Pellérd között megépült, és 2011-ben átadott összekötő kerékpárút, amelynek akkor még nem volt kész a pécsi szakasza, az Expo Centernél átvezető kerékpárút. Időközben a megyeszékhelyen is kiépült a kerékpárút, amelyen immár biztonságosan tekerhetünk a pécsi kertváros és Pellérd között. A most májusban záródó beruházással az Aranyosgadányig tartó 8,3 kilométeres szakasz készült el, melynek közel fele épített kerékpárút, a másik fele pedig kijelölt kerékpárút, mely egy 368 millió forintos beruházással valósult meg. A kerékpárút a község központját, intézményeket és szabadidőközpontját érintve vezet, ahová 14 kerékpártárolót is építettek. A polgármester elmondta, minden épített szakasz teljes közvilágítással ellátott, tehát a napnyugta utáni kerékpározásra is biztonságosan alkalmas.

Kész a fénykereszt

Pellérden nagyon fontos szerepet tölt be a hitélet ápolása, az ehhez szükséges támogatást igyekszik megadni a falu az egyházközösségnek. Új fénymegvilágítást kapott a község katolikus és református temploma, emellett a falu északi bejáratánál civil kezdeményezéssel és civil megvalósítással egy fénykereszt épült.