Az „Önindító” program eredményeit ismertették

Újabb vállalkozások indulnak el a jövőben a Baranya Megyei Kormányhivatal támogatásával.

A Baranya Megyei Kormányhivatal által meghirdetett – országosan egyedülálló – „Önindító 2019” program 2020. szeptember 30-án zárul. Ez alkalomból kiadványbemutatóval egybekötött sajtótájékoztató keretében ismertették az eredményeket, illetve a folytatással kapcsolatos terveket. Az eseményen a program résztvevői is megosztották a képzéssel, a támogatással, illetve az ennek köszönhetően elindult vállalkozásukkal kapcsolatos tapasztalataikat.

A rendezvényen dr. Horváth Zoltán kormánymegbízott kiemelte: az első, még 2013-ban indult „Önindító” program sikere után nem volt kérdéses, hogy ezt a kezdeményezést a Baranya Megyei Kormányhivatal folytatni, támogatni fogja. Mint elmondta, az azóta eltelt időszakban a program többször is megújult, az évek során szerzett tapasztalatokat felhasználva, a munkaerőpiac változásaihoz alkalmazkodva frissítették az eredeti koncepciót.

– Büszkék vagyunk erre a programra, amelyből mára számos sikeres vállalkozás nőtte ki magát. Továbbra is fontos számunkra, hogy segítsük mindazokat, akik alkotó tevékenységükkel színesítik a város, a megye életét, hatást gyakorolnak a térség kulturális és gazdasági környezetére. A jövőben szeretnék arra is lehetőséget biztosítani, hogy az egykori „önindítósok” újra találkozzanak, és műhelymunka keretében egymással is megoszthassák jó gyakorlataikat – tette hozzá.

Dr. Tigelmann Éva főosztályvezető arról adott tájékoztatást, hogy a most záruló program 15 résztvevője sikeresen teljesítette a Pécsi Tudományegyetem oktatóinak közreműködésével megvalósított vállalkozói képzést. Mint mondta, öt fő részesült a Nemzeti Foglalkoztatási Alapból 2 millió forintos vissza nem térítendő támogatásban, amelyet az induló vállalkozáshoz kapcsolódó beruházásra fordíthattak, és további két fő kezdte meg a vállalkozói tevékenységét a kormányhivatal által biztosított hat havi bértámogatás igénybe vételével.

Dr. Bedő Zsolt, a PTE KTK innovációs igazgatója a program keretében zajlott képzésről beszélt. Mint elmondta, maga is oktatóként, mentorként segítette a résztvevők felkészítését.