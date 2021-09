Az új nyerő program: Retro Bowling Bárral gazdagodott a harkányi Dráva Hotel

Ezt ne hagyja ki! Orbán Viktor: a Gyurcsány-korszak akar visszatérni

Egy igazán népszerű játékkal, a bowlinggal bővítette amúgy is széles sportpalettáját a harkányi Dráva Hotel Thermal Resort****. Méghozzá úgy, hogy közben projektjükben környezetkímélő szemlélettel több használt elem kapott új funkciót.

A Dráva Hotel eddig is rendkívül széles körű wellness- és sportpalettával csábította látogatóit: a hagyományos úszáson, teniszen és asztaliteniszen, strandröplabdán és strandfocin, fitneszen kívül ugyanis a hotel területén vagy parkjában többek között a lengőteke, a biliárd, a csocsó, az xbox vagy éppen a léghoki rajongói is hódolhatnak kedvenc időtöltésüknek. A környékbeli túrákra vágyók kerékpározhatnak is, de a vendéglátók akkor sem jönnek zavarba, ha valaki túra- vagy futótérképekért fordul hozzájuk. Miközben a legkisebbekre is gondoltak, őket igényes és biztonságos gyermekjátszótér várja, a trambulin mellett pedig igazi kuriózumként kisállatsimogató és teknőskert garantálja a szórakoztató kikapcsolódást.

Most pedig a baranyai megyeszékhelytől röpke negyedórás autózásnyira fekvő fürdővároska szállodájának ősfás parkjában megbúvó egykori ifjúsági szálláshelyet Retro Bowling Bárként keltették különleges értékekkel és érzékkel új életre.

A projekt építő kövei a jövőnk megóvását célzó takarékos és zöld gondolat (zero waste) jegyében számtalan használt, felújított, újratervezett elemet tartalmaznak: köztük az épület alapfelszerelésével, a réges-régi bútorokkal, lámpákkal, sőt, magával a fővárosból használtan megszerzett, nívósan megújított négypályás bowlinggal.

A bowing persze nem egyéni játék, így a Dráva Hotel is elsősorban baráti társaságokra, családokra, szülinapi vagy céges összejövetelekre, csapatépítő tréningekre, versenyekre és kupákra – azaz, hangsúlyozottan nem csak a szálló vendégeire számít. És nem is csak a helybéliekre – ne feledjük, e kiváló és szórakoztató játéknak e pillanatban Pécsett sincs otthona. Természetesen a kisebb csoportoktól akár a több százas vendégsereg kiszolgálásához szükséges és elvárt összes felszereléssel, kellékkel, kiegészítővel együtt. Utóbbin külön rendezvénytermeket és akár partihelyszínt is értve, nem megfeledkezve természetesen a jó bowling partihoz dukáló ínycsiklandó snack ételekről és széles italválasztékról sem.

A harkányi Dráva Hotel Thermal Resort**** legújabb élményeleme a jó hangulat és az élménydús kikapcsolódás minden feltételét garantálja tehát. A foglalást az alábbi időpontokra várják:

hétfő–csütörtök: 16.00–22.00;

péntek: 14.00–24.00;

szombat: 10.00–24.00;

vasárnap 10.00–22.00;

(egyedi rendezvény esetén akár ettől eltérően is).

Cím: 7815 Harkány, Bajcsy-Zsilinszky u. 6.

Telefon: 0630/565-0377

E-mail: [email protected]

