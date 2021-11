Az ülőmunka a vérereket is megterhelheti – ezekre figyelj oda az egészséged érdekében!

Nagyszüleink idejében az ülőmunka még csak kevesek kiváltsága volt. Mára megfordult a helyzet: az információs korban a sokan a teljes napot ülve, egy monitor előtt töltik. A koronavírus-járvány és az általánossá váló home office csak tovább növelte ezt az arányt. Otthonunkban sajnos még kevesebbet mozgunk, mint egy irodában, és sokszor a körülmények is rosszabbak. Mit jelent mindez az egészségedre nézve, és mit tehetsz a problémák kialakulása ellen? Cikkünkből azonnal megtudhatod!

Milyen terhelést kap a szervezet az ülőmunka során?

Az emberi testet az evolúció nem arra találta ki, hogy álló nap üldögéljen. Márpedig modern életünkben pontosan ez történik: nyolc-tíz óra a munkahelyen, aztán a kocsiban vagy a buszon, és persze otthon a kanapén is lecsüccsenünk. A szakemberek egyetértenek abban, hogy már hat óra ülés is káros lehet az egészségre. A gerincfájdalmakat és a rossz tartást aligha kell ecsetelni bárkinek, aki irodai munkát végez.

Kevésbé ismert tény, hogy az ülés a vérkeringésünkre is hatással van. Mivel a vér a lábunkban gyűlik össze, idővel visszerek jelenhetnek meg. Ennél sokkal súlyosabb és veszélyesebb betegség a mélyvénás trombózis, ami az erekben kialakuló vérrögöt jelenti. Amennyiben ez a rög a véráramban eljut a tüdőig, már tüdőembóliáról beszélhetünk, ami akár végzetes is lehet.

Mire figyelj az egészséged érdekében, ha ülőmunkát végzel?

Mozogj, amikor csak lehet!

Aki ülőmunkát végez, annak a minden órában jár 10 perc szünet, amikor felállhat a monitor elől. Érdemes ezt az időt kihasználni egy kis nyújtásra, sétára vagy nyak- és gerinckörzésre. Amikor pedig csak lehet, szervezz személyes találkozót a kollégákkal: ha csak a második emeletre kell felsétálnod egy meeting miatt, máris jobban jársz, mintha a székedben ülve telefonálnál. Ha erre nincs mód, akkor sincs minden veszve. Akár ülés közben is át tudod mozgatni a tested. Egy kis fej- és medencekörzés biztosan belefér az idődbe!

Ügyelj a helyes tartásra!

Előre helyezett fejtartásnak nevezik azt, amikor a monitor előtt görnyedünk. Ez nemcsak a nyakizmokra és ízületekre van káros hatással, de a légzést is megnehezíti. Hogy ezt elkerüld, mindenképp helyezd a monitort olyan magasságba, ahol egyenes nyakkal is kényelmesen rálátsz. Ugyanilyen fontos, hogy milyen pózban ülsz a székben. A helyes tartásnál a törzs és a comb, illetve a comb és a lábszár 90 fokos szöget zár be egymással. Lehet, hogy kezdetben kényelmetlen lesz “karót nyelve” ülni, hosszú távon mégis ez a jó döntés.

Szerezz be megfelelő eszközöket!

Szerencsére az irodabútor- és kiegészítőgyártók is tudják, hogy az ülőmunka veszélyes. Számtalan olyan terméket kínálnak, amivel kiválthatod a jó öreg forgószéket és az asztalra helyezett monitort. Egy képernyőemelő elengedhetetlen a helyes fejtartáshoz, egy fit-labda pedig igazán filléres kiadás az egészséged érdekében. Hasonlóan jó választás a térdelpő szék, ami helyreállítja a gerinc helyes görbületét. Az ún. örökmozgó székek aktív ülést tesznek lehetővé: mivel a felület instabil, a szék óhatatlanul mozgásra késztet.

Sportolj rendszeresen!

“Egy percem sincs sportolásra” – mondhatod némileg jogosan. Pedig hidd el, van! Az is sport, ha két megállóval előbb szállsz le a buszról és hazagyalogolsz. Az is, ha nem autóval mész a sarki boltba, hanem biciklivel. Persze az ideális az, ha minden nap jut legalább fél órád sportolásra. Az úszás például erősíti a törzsedet, stabilabbá teszi a gerincedet és javítja a keringésed. A jóga, az aerobic vagy akár a küzdősportok is hasznosak lehetnek, de ha csak futsz néhány kört, az is több a semminél.

Turbózd fel a szervezeted!

Ahhoz, hogy a szervezeted bírja a gyűrődést, bizony csúcsformában kell lennie. A vitaminok fontosságát aligha lehet hangsúlyozni: a D-vitamin segít a csontozat egészségének megőrzésében, a az E-vitamin antioxidáns hatásával óvja szervezeted, míg a C-vitamin a vérnyomásodra van jótékony hatással.

A vitaminok mellett a természetes étrend-kiegészítőkön is érdemes elgondolkodnod. A ginkgo biloba , vagy ismertebb nevén a páfrányfenyő az agy vérellátását javítja, emellett a koncentrációkészséget is emeli. Nem véletlenül nevezik az agy kenőolajának is a ginkgo bilobát, amit tablettaként vagy cseppek formájában is szedhetsz.

Figyelj az étkezésedre!

Az ülőmunka egyik legtipikusabb negatív hatása az elhízás. A mozgásszegény életmód és az irodai munkával szinte kötelezően együtt járó állandó nassolás bizony könnyen pluszkilókhoz vezethet. Utóbbi kapcsán aranyszabály, hogy a nassolnivaló soha ne legyen karnyújtásnyira. Az étkezés kapcsán pedig semmi extrára nem kell gondolnod: elég, ha napi ötször étkezel, sok zöldséget és fehér húsfélét fogyasztasz, illetve tudatosan keresed a rostokban, vitaminokban és ásványi anyagokban gazdag ételeket.

Járj rendszeres szűrésre!

Sok munkáltató biztosít ingyenes egészségügyi szűrést a dolgozóinak, amit érdemes kihasználnod. De ha nem is jár ilyesmi a munkahelyeden, akkor is elmehetsz a háziorvosodhoz, és kérheted a szűrést. Néhány rutinvizsgálattal idejében észrevehetik, ha gond van a gerinceddel, derekaddal, esetleg a vérnyomásod kúszik túl magasra. A vizsgálatok többsége fájdalommentes, a korai diagnózis azonban kulcsfontosságú a nagyobb bajok elkerüléséhez.

Mit lehet tenni, ha már baj van?

Amit semmiképp: ne csak a tüneted kezeld! A fájdalomcsillapítók ugyan segítenek tovább dolgozni és elviselni az ülést, de csak ideig-óráig. A fájdalom alighanem egy súlyosabb betegség tünete, ezért azonnal fordulj inkább szakorvoshoz. A vérnyomásodra akár természetes megoldásokat is felírhatnak, gerincbántalmak esetén pedig a gyógytorna jöhet szóba. Egy profi dietetikus az étkezésben is tud segíteni, ha esetleg magas koleszterinnel vagy túlsúllyal küzdenél.

Az ülés az új dohányzás

Biztos hallottad már ezt a mondást, de nem árt sokszor elismételni. A napi nyolc-tíz óra ülés idővel garantáltan problémákat okoz majd, ezért a legokosabb az, ha megpróbálod megelőzni a bajt. Alakítsd át a munkaterületedet, kezdj mozogni, ügyelj a táplálkozásra, látogasd meg rendszeresen az orvosod, és szedj olyan természetes étrend-kiegészítőket, mint például a ginkgo biloba.