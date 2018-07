Baksa milliárdos fejlődése

Mindössze 44 millió forint a 860 lakosú település éves költségvetése, az elmúlt tíz esztendőben mégis egy milliárd forint körül van az az összeg, amit a faluban fejlesztésekre, új beruházásokra költöttek. Hogy mi minden fejlődött és épült meg ennyi pénzből, s mi készül ezután? Az önkormányzat vezetői így összegeznek.

Kezdjük a falu végén: a temetőről mindenképpen szót kell ejteni. Gyönyörű a környezet, a ravatalozó új tetőzetet és padokat kapott, térfigyelő rendszer épült itt, kolombáriumot alakítottunk ki, díszkaput és élősövény-kerítést, valamint buszmegállót mellé. Most pedig parkoló készül hozzá.

Közlekedési extrák

Tovább haladva a faluközpont felé egy forgalom lassító sáv látható, térfigyelő kamerákkal. A falu több pontján van egyébként térfigyelő rendszer, például a központban a nagy kereszteződésnél is. Ha pedig közúti közlekedés, szólni kell a buszmegállók megújulásáról. Mivel elérhető pályázatot biciklitárolókra írtak ki, így a falu kerékpártárolóját egyben autóbusz várására is alkalmassá tettük. Emellett folyamatos járdafelújítást végzünk, ott avatkozunk be, ahol a legégetőbb a probléma. Most kezdődik a falu két utcájának aszfaltozása is, így minden közutunkról elmondható lesz, hogy jó állapotú.

Továbbá átfogó közvilágosítási program keretében mindenütt LED-es lámpák kerültek elhelyezésre. A falu alsó és felső végén elhelyeztünk két okospadot is. Amikor ezeket kialakítottuk, egyedül nálunk volt ilyen az egész országban. Az okospad szabadon hozzáférhető wifivel rendelkezik, laptopot, mobilt lehet róla tölteni és közvetlen netes csatlakozása is van.

Gépek és épületek

Megújult az önkormányzat épülete is. Átalakították a tetőzetet, szigetelték az épületet, napelemeket telepítettek és az udvar is új külsőt kapott. A munkaeszközöket illetően nemrégiben vásároltunk egy markolót, mellyel a falu mögötti csapadékelvezető árok tisztítható. Vettünk emellett traktort is pótkocsival, elsősorban a hegyi utak karbantartására.

Külön tétel volt az iskola-óvodaberuházás. Teljes szigetelést kapott az iskola és új tetőt az óvoda, de a kerítést is megjavítottuk. A körzetesített iskola nyolc osztályában szeptembertől a 120 gyerek vadonatúj környezetben kezdheti el a tanulást.

Van továbbá bölcsődénk, orvosunk, védőnőnk, nyugdíjas ellátást szerveztünk a kistérséggel együtt. Támogatjuk a horgász-, a nyugdíjas-, a sportegyesületünket is.

Négy éve működik az Integrált Közösségi Szolgáltató Tér igen jó kihasználtsággal. Hagyományt ápol programjaival, igényes szabadidős tevékenységeket szervez. Parkjában pedig fákat ültetünk az adott évben született baksai kisbabák tiszteletére és a falunapon avatjuk őket Baksa polgárává.

Nyugdíjasainknak figyelőrendszert alakítottunk ki. A műholdas kapcsolaton keresztül a jelzőrendszer segítséget tud nyújtani, ahol szükséges.

Ami ezután jön

Családsegítő szolgálatot is működtetünk baksai központtal a környező húsz település nehéz sorsú gyerekeinek. Sellyei központtal pedig részesei vagyunk több olyan projektnek, melyek rengeteg programot hoznak az elkövetkező két évben a faluba.

A jövő nagy programja a szennyvízrendszer kiépítése lesz. Ha megvalósul, minden ingatlan egyéni berendezést kap.

S nem múlik el nyomtalanul, ami itt történik. A baksai kötődésű Kővágó László megírta a falu helytörténeti könyvét édesapja emlékiratai alapján, a kiadásban pedig segédkezett az önkormányzat. Végezetül Jókai Mór szavaival úgy összegezhetnénk: „Csak az tudja, hogy meddig mentünk, aki azt látta, hogy honnan indultunk el.”