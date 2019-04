Bankfiókból lesz egészségház Kozármislenyben

Árverésen, 17 millióért vásárolták meg az épületet.

Évek alatt a kis falucskából modern kisváros fejlődött ki. A város vezetősége fontosnak tartotta a racionális, takarékos gazdálkodást. Ennek köszönhetően Kozármislenynek nincsen adóssága, hitele, tartozása.

– Nem feléljük a vagyont, hanem befektetjük. Ingatlanokat vásároltunk az elmúlt években. Így alakítottuk ki az ipari parkunkat. Jelenleg jelentős termelői cég még nincs a városban, ám a helyi kisvállalkozások egyre erőteljesebbé válnak – mondta Biró Károly polgármester. – Ígéretünkhöz híven, a fejlesztéseinkben elsősorban a helyi vállalkozókra támaszkodunk.

A város életében fontos lépcsőfok volt, hogy megépítették az új bekötőutat, a József Attila utcától az autópálya-elkerülőig. Ezáltal biztonságosabb lett az elővárosi közlekedés. A beruházás határozott lendületet adott az új Fészek lakóparknak. Öt évvel ezelőtt három fő lakott ezen a területen, ma már 300-an lakják, és várhatóan hónapokon belül ez 500-600 főre gyarapszik.

A város régi hiányossága volt, hogy nem volt saját egészségháza. A meglévő háziorvosi szolgálatokat magánrendelőkben üzemeltetik. Megelőzve azt, hogy az orvosok nyugdíjba vonulása után, abba a kényszerhelyzetbe kerüljön az önkormányzata, hogy nem tud megfelelő infrastruktúrát biztosítani a fiatal orvosoknak, úgy döntöttek, hogy a Bólyi Takarékszövetkezet felszámolásra került fiókját árverésen megveszik. A művelődési ház közelében található jó állapotú, jól megközelíthető, akadálymentes épületet 17 millióért vásárolták meg. Első lépcsőben a védőnői szolgálatot költöztetik ide. Később gyermek-, felnőtt-, és fogorvosi szolgálatra alkalmas helyiségeket alakítanának ki.

Alig történik bűneset a városkában

A modernizálás fontos eleme volt, hogy a város a közbiztonságban elért előkelő pozícióját meg tudta tartani, sőt javítani tudott rajta az évek alatt. A városban alig történik vagyon elleni, vagy más bűncselekmény. Ez annak is köszönhető, hogy bár Kozármislenyben működik egy rendőrőrs, ám a 2015-ben megalakult Kozármislenyi Polgárőr Egyesület még biztonságosabbá tette a várost.

– A polgárőr-egyesület szervesen integrálódott a város életébe, és az önkormányzat folyamatos támogatásának köszönhetően a város közbiztonságának meghatározó elemévé vált a polgárőrség. Gyakorlatilag mindenben számíthatnak rájuk a lakosok. A helyi rendezvényeket, sporteseményeket, civil megmozdulásokat biztosítják – mondta Biró Károly polgármester.

Hogy a lakosoknak nagyobb legyen a közbiztonságérzetük, kiépítettek egy térfigyelő-kamerarendszert, amit nyár végéig tovább bővítenek. A jelenlegi 21 kamera mellé további kilencet szerelnek fel. A kamera rendszer felügyeletét és kezelését a polgárőr-egyesület tagjai látják el.

Grillel és bográccsal párbajoznak

Hagyományosan május elsején majálisra készül a város. Most a „Mozdulj, Misleny” lesz a rendezvény főszlogenje. A művelődési ház és a tópart környékén minden a mozgásról és az egészséges életmódról szól majd. A nap során fellép a Pécsi Majorett Csoport, a Kozármislenyi örömtáncosok és az idén az alakulás 25. évét ünneplő Tornádó Tánc Sport Egyesület táncosai is, akik a hétvégén jótékonysági bált tartottak.

Izgalmasnak ígérkezik az idei főzőverseny. Grill- és bográcsos ételek párbaja várható. Több mint 20 csapat jelentkezett a versenyre, ami annak is betudható, hogy színvonalas jutalmak, díjak várják a győztes csapatokat, így például belépőt nyerhetnek az idei Fishing on Orfűre. A zsűrizést idén is mesterszakács végzi el. A nap másik különlegessége a harmadik alkalommal megrendezendő Kozármislenyi és Regionális Párlat- és Pálinkaverseny lesz. A pálinkákat kóstolópohár megvásárlásával meg is lehet ízlelni.