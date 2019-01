BAT: tovább bővül a cég termékportfóliója

A BAT Pécsi Dohánygyár Kft. Európában az egyetlen olyan dohánygyár, amelyben lehetséges három terméktípus gyártása.

A jelenlegi portfólió szerint cigarettát, vágott dohányt és szivarkát állítanak elő két aktív termelési telephelyen. Ez az exkluzív vonal tovább erősödik, ugyanis jelenleg is zajlik a negyedik terméktípus gyártásának előkészülete, amely már az „úgynevezett” újgenerációs dohánytermékek csoportjába tartozik. Ezzel a pécsi gyár nemcsak stabilitását erősíti tovább, de bebiztosítja jövőjét a dohányipar változó környezetében.

A tervek szerint januárban induló termelés során olyan, speciális termék kerül a gyártósorra, ami egyedülállónak mondható Európában.

A Pécsett már több, mint száz éve jelenlévő vállalat dolgozói létszáma folyamatosan növekszik az elmúlt években, mára megközelítette a 850 főt. A kitűzött célok között szerepel a gyártás hatékonyságának növelése, melynek érdekében jelenleg egy nemzetközileg elismert termelésirányítási rendszert (IWS) vezetnek be. A módszertan fő építő kövei többek között az alkalmazottak bevonása és a közös vállalati célok, értékek kialakítása.

A meghonosítás alatt lévő termelési filozófia tehát az emberekre helyezi a hangsúlyt. Ennek értelmében a brit kézben lévő vállalat Pécsett eddig az előző két évben összesen 30%-os béremelést hajtott végre.

A szervezet a törvényben meghatározottnál lényegesen magasabb pótlékokkal alkalmaz a rugalmasság kompenzálása érdekében, a közös sikereket éves bónusszal ünnepli, cafetéria rendszert működtet, kedvezményes étkezési lehetőséget kínál, illetve további elemek is színesítik juttatási palettáját. Az utóbbi években fejlesztések és beruházások sora zajlott le a gyárban. A munkaterületek fejlesztése és raktárépítés mellett a pihenők, öltözők szociális helységek, irodák felújítása is elindult, de a harmadik termelő üzem felújítása jelenleg is folyamatban van.

A szervezet számára szintén fontos a munkavállalók tudásának fejlesztése, melynek jegyében folyamatosan mind funkcionális, mind készségeket célzó fejlesztő programok futnak. A dolgozói állományon túl a BAT folyamatosan bővíti együttműködési köreit a helyi oktatási intézményekkel.

Ennek jegyében 2017-től kezdődően, képzési műhelyt alakított ki a Pécsi Tudományegyetemmel együttműködve a Műszaki és Informatikai Karon, ahol a 2019-ben induló tavaszi szemeszterben PLC képzésre invitálja az érdeklődő hallgatókat.