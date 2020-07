Bemutatkozik az új Michelin X-Ice Snow téligumija

A téli abroncsok piacán tevékenykedő cégek időről-időre újabb modellekkel jelennek meg. A feléjük támasztott követelmények folyamatosan emelkednek, a gyártók pedig igyekeznek maximálisan megfelelni azoknak. Erre már csak azért is szükség van, mert a piaci verseny egyre kiélezettebb.

Bár a nyári gumik minőségét illetően is komolyak az elvárások, de a téli körülmények alapvetően támasztanak magasabb elvárásokat az abroncsok irányába. A Michelin jelmondata is az ezeknek való minél teljesebb megfelelés volt, amikor megjelent az új generációs X-Ice gumiabronccsal.

Szélsőséges körülmények közötti tesztek

A Michelin X-Ice Snow gumi a márka téli abroncsának legújabb generációja. A Michelin skandináv tesztközpontjaiban szélsőséges időjárási körülmények között tesztelték,

melyeknek köszönhetően egy minden szempontból ellenálló és biztonságosan használható abroncs született. A tesztelés során bebizonyosodott, hogy akár három

méterrel hamarabb áll meg az abronccsal felszerelt jármű, mint a versenytársak gumijai.

A Michelin téli gumi újdonságával az volt a gyártó célja, hogy a járművezető akár szélsőséges időjárási körülmények között is biztonságban érezze magát. Mint a

tapasztalatok is alátámasztják, ez kiemelt jelentőséggel bír az olyan területen közlekedők számára, ahol a tél valóban megmutatja keményebb arcát. A gumiabroncs újfajta

mintázata és az innovatív technológiák alkalmazása lehetővé teszik, hogy a jeges, havas útszakaszokon egyaránt kiválóan teljesítsen az abroncs.

A Michelin X-Ice Snow legfőbb jellemzői

Az új generációs V-alakú futófelület-kialakítás optimális tapadást biztosít havas, jeges útszakaszokon, akár extrém körülmények között is. Némi kopás esetében is megőrzi

előnyös tulajdonságait. A Flex-Ice 2.0 egyfajta egyedülálló téli gumi keverék, amely szilícium-dioxid alapú vegyületet tartalmaz. Ez gondoskodik a rendkívül hideg

körülmények közötti rugalmasság biztosításáról. A Michelin EverGrip technológiának köszönhetően a gumikeverék a kopás élettartama alatt is kiváló tapadással áll

rendelkezésre. Az egymással összefüggő 3D-s lamellák kétféle mélységgel vannak jelen a futófelületen, és szinte karomként kapaszkodnak a havas, jeges felületekbe.

Személygépkocsikhoz és terepjárókhoz

A legtöbben személygépkocsit és terepjárót használnak az olyan éghajlatokon, melyek esetében a tél megmutatja rideg arcát. Nem véletlen, hogy a Michelin az X-Ice Snow esetében kifejezetten ezekre az autósokra gondolt. A márka új modellje a személygépkocsikhoz és a terepjárókhoz ideális. A szakemberek elmondása szerint az X-Ice Snow gumiabroncsok legalább 85 százalékát Kanadában fogják előállítani, igazodva az itt iránta megnyilvánuló jelentős kereslethez.

Világszerte ismert és kedvelt a Michelin

A Micheline világszerte ismert cég, amely elkötelezett a mobilitás és egyúttal a fenntartható fejlődés iránt. Ez utóbbit megcélozva minőségi gumikkal igyekszik a piacra lépni, melyek több szezonon keresztül is kifogástalan minőségben szolgálják az autósok igényét. A Michelin Észak-Amerika több mint 21 ezer alkalmazottat foglalkoztat és 19 fő gyártóüzemet tart fenn.

Az innováció középpontjában a szélsőséges körülmények között is optimálisan teljesítő téli gumik állnak, melyek téli útviszonyok között is maximális biztonságot kínál az autósok számára. Nem csak azokban a régiókban mutatkozik igény a Michelin újdonságai iránt, ahol a havazás és a jeges útszakaszok a mindennapok szerves részét képezik. Az

időjárás kiszámíthatatlansága miatt világszerte sokan választják az akár extrém körülmények között is biztonságosan használható, új technológiás Michelin abroncsot.

A fenti téli gumik csak az USA-ban és Kanadában vásárolhatóak meg, tudtuk meg az autogumiakcio.hu szakértőitől.