Bevezették az új Életmód Okosan Programot

A hamarosan véget érő 2020-as év a pandémia jegyében telt a két éve fennálló Pécsi Egészségfejlesztési Iroda számára is. Számos előzetesen tervezett programot kellett elhalasztani, vagy online is elérhetővé tenni.

Mindezek ellenére hasznos egészségfejlesztő programok idén is szép számban szerepeltek az EFI palettáján. 2020-ban a Pécsi Járás 9 településére jutottak el, s több, mint 160 személyes jelenlétet igénylő és 80 online programot valósítottak meg az év során, melyeket a legkisebbektől a munkavállalókon át az idősebb korosztály képviselőinek is szerveztek.

– Munkánk során nem a betegségek kezelésére fektettük a hangsúlyt, sokkal inkább a megelőzés fontosságára hívtuk fel a figyelmet, hiszen egészségünket legnagyobb százalékban az életmódunk és a környezetünk befolyásolja, melyek megváltoztatásáért, javításáért saját magunk is aktívan tudunk tenni. A Pécsi Egészségfejlesztési Irodában mi erre a szemléletformálásra törekedtünk idén is, és tesszük ezt a következő években is – mondta Hideg Balázs, az EFI szakmai vezetője.

A cél továbbra is az, hogy közérthető, hiteles információkat közvetítsenek a Pécsi Járás lakosságának az egészséget, megelőzést érintő témákban. Ennek érdekében hozták létre blogjukat és közösségi média felületeiket, melyeket a honlapjukon is megtalálhatnak (eeipecs.hu/pei) az érdeklődők.

2020-ban – a kétéves fennállásuk apropóján – létrehozták az Életmód Okosan Programot, melyet az elmúlt időszak alapján a legnépszerűbbnek talált elemekből, és új programötleteikből válogattak össze.

A szakmai vezető elmondta, a program keretében több lakossági rendezvényen is részt vettek, új programelemként pedig babamasszázs-tanfolyamot, online tornát és hat hetes online előadás-sorozatot is szerveztek alkalmanként 4-4 előadással. Óvodában tornáztattak, munkavállalóknak tartottak stressz­kezelő és kommunikációs tréninget a saját munkahelyeiken. Az Életmód Okosan Programba folyamatosan vonnak be vállalatokat, hiszen a munkahelyi egészségfejlesztésnek 2021-ben még nagyobb szerepet szánnak.