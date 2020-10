Biztonságra vágyik? Gyűjtse pénzét aranyban!

2020 – az év, amikor minden megváltozott. A koronavírus-járvány gyökeresen felforgatta mindennapjainkat, alapjaiban ingatta meg a vállalkozások és a magánemberek életét. A pandémia anyagi bizonytalanságot hozott több gazdasági szektorba, ami a családok egyik legnagyobb félelme. Ebben a helyzetben azok tudtak nyugodtak maradni, akik rendelkeznek kézzel fogható és értékálló tartalékkal. Ilyen a fizikai arany is, ami szükség esetén azonnal és jó áron pénzre váltható.

Kinek ajánljuk a lakossági vagy befektetési arany vásárlását? Mire és hogyan használható fel ez a likvid tartalék? Ehhez adunk hasznos tanácsokat.

Mindenki biztonságra és nyugalomra vágyik az élete bizonyos területein, különösen, ha az egészségről és az anyagi helyzetről van szó. Legfőképp azt tanulhattuk meg a koronavírus-járványból, hogy e kettőre van a legnagyobb szükségünk. Ám amíg a fertőzést akkor is elkaphatjuk, ha minden óvintézkedést betartunk, addig az anyagi biztonságunk elsősorban rajtunk múlik: öngondoskodás, tartalékképzés nélkül egyik pillanatról a másikra kiszolgáltatottá válhatunk.

Ennek fő oka az infláció, azaz a pénzromlás, amire sokan csak legyintenek, hiszen csak pár százalék évente, amit alig érzünk meg. De nézzük, mit is jelent ez a hétköznapokban hosszú távon!

Az inflációt két oldalról közelíthetjük meg. Egyrészt drágul az élet, vagyis többet kell fizetnünk mindenért, legyen szó egy kiló kenyérről vagy egy tank üzemanyagról. Ha így nézzük, kiderül, hogy 20 év alatt elértünk oda, hogy amit korábban megvettünk 100 ezer forintból, ugyanazért ma a dupláját vagy a többszörösét kell kiadnunk. Másrészt azt is mondhatjuk, hogy mennyivel kevesebbet ér a pénzünk.

Jogosan vetődik fel a kérdés, hogy milyen eszközben érdemes gyűjtenünk, vagy tartanunk a pénzünket, hogy az az évek során megőrizze az értékét?

Mindenképpen olyan befektetési formát válasszunk, ami megvéd az inflációtól. Ehhez különböző szempontokat ajánlott figyelembe venni. Fontos, hogy korlátozott mennyiségben álljon mindenki rendelkezésére, azaz ne lehessen belőle bármennyit előállítani. Az is számít, hogy ne tilthassák be és földrajzilag bárhol felhasználható legyen. Tartós legyen, azaz ne penészedjen vagy romoljon meg, ne oxidálódjon és ne fogyjon el. Cél, hogy minél kisebb helyen minél nagyobb érték legyen elhelyezhető. És ha már itt tartunk, nem maradhat ki a mobilizálhatóság kérdése sem: könnyedén és legálisan átvihessük az országhatárokon is. Sok termék vagy árucikk felel meg egy vagy több kritériumnak a felsoroltak közül, ugyanakkor a fizikai formában birtokolt arany önmagában megadja azt a védelmet, ami alapfeltétele az anyagi biztonságnak és függetlenségnek.

Nézzünk egy példát, de előtte tisztázzunk egy fontos kérdést! Ön milyen világra számít a következő 20 évben? Mennyit fog érni a pénze? Ez azért fontos, mert ha legalább ugyanarra készül fel valaki, mint amit az elmúlt 20 évben tapasztaltunk, akkor nagy meglepetés nem érheti. Ugyanakkor, ha belegondol abba is, hogy a nyugdíjából mire fogja futni, és az öregkorra összegyűjtött pénze mire lesz elég, akkor már érdekesebb a kép.

Arany kisokos

Ha egy nyugdíjazás előtt állónak nettó 300 ezer forint a havi fizetése, és a „visszavonulást” követően is szeretne ekkora összegből gazdálkodni, ahhoz jelentős megtakarítással kell rendelkeznie. Ma átlagosan 15 év a várható nyugdíjas lét időtartama, tehát minimum 15 évnyi nyugdíj-kiegészítésre van szüksége. A jelenlegi fizetése alapján – a nyugdíjkalkulátor számításai szerint – körülbelül 136 ezer forint nyugdíjra számíthat, ami 164 ezer forinttal kevesebb a vágyott összegnél. Azaz mintegy 30 millió forintnak kellene a bankszámláján lennie a nyugdíjazása időpontjában, hogy meglegyen a különbözet, és elmondhassa, hogy gondoskodott magáról. De ez tényleg így van? Lássuk!

Ha nekem 20 évem van összegyűjteni ezt a pénzt, akkor havonta 125 ezer forintot kell félretennem. De ez csak akkor igaz, ha nem számolunk az inflációval. Ugyanis, ha ugyanolyan 20 évünk lesz, mint az ezt megelőző időszak volt, ez az összeg csak a 40 százalékát fogja érni! És a hátralevő 15 nyugdíjas évben még tovább csökken a vásárlóértéke. Ezt elkerülendő legalább 2,5-ször több pénzt kellene havonta félretenni. Azaz húsz éven keresztül 312 500 forintot minden hónapban azért, hogy ugyanazt az életszínvonalat tudjam biztosítani magamnak a nyugdíjas években is, és ne szoruljak rá a gyermekeim támogatására. Egyszerű a feladat, nem?

Hogy mi lehet a megoldás? Egy biztos: a lakossági vagy befektetési arany válságállóvá tesz, megvéd minket a pénzügyi krízisek hatásaitól is. Az alapja az a tény, hogy a lakossági arany (befektetési arany) hétszer akkora értékűre nőtt az elmúlt 20 évben, mint a forint. Ha ehhez hozzávesszük az inflációt is, csaknem húszszoros(!) a különbség.

Szerencsére a legtöbb embernek van rá 10-15-20 éve, hogy gondoskodjon arról, hogy az aranyéveit gondtalanul tölthesse. Nézzünk erre is egy példát! Ha húsz év alatt 20 ezer forintot tettünk volna félre havonta, összespórolhattunk volna 4 millió 800 ezer forintot. Ezzel szemben, ha lakossági aranyban gyűjtöttük volna a pénzünket, azaz minden hónapban aranyat veszünk a 20 ezer forintból, akkor ma ezt közel 20 millió forintra válthatnánk át.

Lehet ez kiegészítés a nyugdíj mellé, de gyűjthet a gyermekei egyetemi tanulmányaira vagy életkezdésére, netán élsportolóként a karriert követő passzív életszakaszra, nagyszülőként pedig az unokáinak. Valamint képezhet egy gyorsan pénzzé tehető és értékálló aranytartalékot vállalkozóként és magánemberként is. Mindenki megtalálja azt a célt, amiért érdemes a pénze egy részét kézzel fogható aranyban gyűjteni.

