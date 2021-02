Boltnyitásra pályáznak Siklósbodonyban

Lecserélhette a falubuszát Siklósbodony, az önkormányzat a Magyar Falu Program keretében nyert támogatást a falugondnoki szolgálatra. Az idén is várható változás a község életében, lehetőség nyílhat az önkormányzati üzemeltetésű bolt megnyitására.

Tavaly óta új falubusszal jár a falugondnok, Siklósbodonyban 2016. óta működik falugondnoki szolgálat, most az önkormányzat sikeres pályázatának köszönhetően lecserélhették a járművet. A régi buszt Szováta (Románia) településére adták használatra.

Az önkormányzat az idén tervezi, hogy boltnyitásra, üzemeltetésre is pályázik a program keretében. Az üzletet a régi tűzoltószertár helyére tervezik, és a működéssel két helyi lakosnak biztosítanak munkát. Barta Róbert László, Siklósbodony polgármestere elmondta, az önkormányzat sok profitot nem vár az üzemeltetésből, csak legalább annyit, hogy a két ember munkabérét kitermelje az üzlet. A pályázati felhívás a kormány bejelentése szerint először ebben az évben fog a Magyar Falu Program keretében megjelenni.

A községvezető örömmel számolt be arról is, hogy tavasszal várhatóan megkezdődik az egyedi szennyvíztisztító berendezések telepítése is. Erre is nyert támogatást a falu, és az eszközöket szinte minden ház tulajdonosa kérte. A lakók által fizetendő önerőhöz az önkormányzat is hozzájárult.

Évekkel ezelőtt az önkormányzat megvásárolta a paplakot, amelynek felújítására már többször próbáltak pályázati forrást szerezni, azonban nem jártak sikerrel, ezért most a közmunkások használják az épületet. Az önkormányzat 17 közmunkást foglalkoztat, közülük ketten szociális feladatokat látnak el a településen, 15-en pedig a Startmunka program keretében mezőgazdasági munkát végeznek. Két és fél hektárnyi területen termelnek zöldségeket, melyeket főként helyben értékesítenek, vagy kiosztják a lakók között. Az önkormányzat támogatásán kívül a község rendszeresen kap adományokat, ruhaneműket, de volt már, hogy televíziókészülékeket hoztak az itt élőknek.

Még a karácsonyi ünnepek előtt 69 köbméter tűzifát osztottak ki a helyi lakosok segítségével a lakosoknak, emellett pénzbeni támogatást is tudott adni az önkormányzat az itt élőknek, és már-már hagyomány az is, hogy a gyerekek ajándékot kapnak.

Drámapedagógiát tanulnak a siklósbodonyi fiatalok

A községben nagy hangsúlyt fektetnek a fiatalokra, jó közösséget kialakítani, az Apolló Kulturális Egyesület munkatársa a 8–16 év közötti fiataloknak rendszeresen tart drámapedagógiai foglalkozásokat (amennyiben a járványhelyzet engedi). A programokról készült beszámolókat a siklosbodonyert-egyesulet.webnote.hu honlapon, a Siklósbodonyért Egyesület Facebook-oldalán, a Siklósbodony Község Önkormányzat nyílt Facebook-oldalán vagy a www.sajatszinhaz.org oldalon tekinthetik meg az érdeklődők. Dolgoztak már együtt a Stereo Akttal, a Káva Kulturális Műhellyel, a Murál Morállal, Csoszó Gabriellával és a Parforum Részvételi Műhellyel. Színdarabot is előadtak már a helyieknek, de 2017-ben filmet is forgatott egy stáb. A Remake Bodony című dokufikciós film azt mutatja be, hogy egy hátrányos helyzetű falu gyermekeiből, hogy lesz író, rendező, művész. Jelenleg egy permakulturális projektben is közreműködik a település a Siklósbodonyért Egyesületen keresztül. Ez egy még kezdetleges stádiumban lévő kutatás, melynek keretében megpróbálják önfenntartóvá tenni a települést.

A település vezetői

A 165 lakosú község polgármestere Barta Róbert László, alpolgármestere: Kis János. A képviselő-testület további tagjai: Kovács Csaba, Barta Dávid és Orsós Lászlóné. A Siklósbodonyért Egyesület elnöke: Barta Róbert László.

A település lakossága folyamatosan nő, életvitelszerűen több mint 160-an laknak a faluban, melyből közel 40 gyerek, illetve 10-12 nyugdíjas, a többi aktív korú. Emlékművek, nevezetességek: Szent Antal-kereszt, első és második világháborús emlékmű. A falu római katolikus temploma 1754-ben épült, freskóit a 20. század elején Gebauer Ernő pécsi festőművész készítette, sajnos ma már nem tartanak misét itt.

Az önkormányzat elérhetősége: 7814 Siklósbodony, Rákóczi u. 22. Tel.: 72/372-016.

Az összeállítás

a Siklósbodonyi Önkormányzat

támogatásával készült.

Összeállította:

Rajnai-Zsíros Krisztina