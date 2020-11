Bóly régmúltja elevenedhet meg a korhű tájházban

Bóly múltját, hagyományait bemutató tájház kialakítására nyert pályázati támogatást az önkormányzat – a több mint százéves parasztház renoválása a napokban ér véget.

A város központjában álló régi sváb ház felújításával Bóly hagyományait, múltját bemutató tájházat alakított ki az önkormányzat – a megújult épület átadására pénteken kerül sor.

A beruházás költségeinek ötven százalékára nyert támogatást a Népi Építészeti Programra benyújtott sikeres pályázatával a Teleki László Alapítványtól a város – az odaítélt 18 millió forintot 20 millió forint körüli összeggel egészítette ki saját költségvetéséből az önkormányzat.

Mint azt Hárs Józseftől, Bóly polgármesterétől megtudtuk, fontos volt, hogy egy olyan parasztházat találjanak, amely megőrizte a tipikus építészeti jellegzetességeket. Azaz nincs fürdőszobája, nem alakították át a helyiségeit, a tornácát se zárták be nyílászárókkal. A Rákóczi úton, néhány házzal a polgármesteri hivatal épülete mellett, évek óta állt üresen egy, a célnak pont megfelelő, több mint százéves épület. Az önkormányzatnak megvásárolta az ingatlant, majd belevágtak a tájház kialakításába. Különlegessége a munkálatoknak hogy mindent igyekeztek korhű anyagok felhasználásával, korabeli építészeti technikákkal újjá varázsolni. Mindez komoly kihívást jelentett, hiszen se az alapanyagok, se a hagyományos technológiát ismerő szakemberek felkutatása nem volt egyszerű feladat.

A beruházás során megerősítették a ház alapját, a padozatot lecserélték, a nyílászárókat restaurálták, a tetőt megerősítették és a homlokzat is visszakapta régi fényét. A mintegy 200 négyzetméteres négy szobát, konyhát, kamrát, nyári konyhát, füstölőt, sonkatárolót, pincét tartalmazó épület előtt kövekből kirakott járda készül, szintén a hagyományokat idézve. A tájház berendezését, majd a működtetését is a Bólyi Német Nemzetiségi Önkormányzatra bízza a város. A városba látogatók a múzeumban megismerkedhetnek Bóly múltjával, hagyományaival, ezen kívül az óvodások és általános iskolások nemzetiségi oktatásában is kiemelkedő szerepet szánnak a megújult létesítménynek.

Kiállítótér is nyílik Bóly központjában Szintén a Rákóczi úton, szinte pontosan szemben a hamarosan elkészülő tájházzal, egy zárt sorú beépítésű házat is felújít az önkormányzat – ez a beruházás is a végéhez közeledik, jelenleg mintegy nyolcvanszázalékos a felújítás készültségi foka. Ebben a szintén városközponti épületben a helyi, illetve a városhoz kötődő művészek alkotásainak kiállítására nyílik majd lehetőség. Szintén a Népi Építészeti Program részeként nyert pénzt a város az épület homlokzatának felújítására, a belső tereket az önkormányzat saját forrásból renoválja.

A kiállítótermekben például a bólyi származású Trischler Ferenc munkái kaphatnak majd helyet, ezen kívül a bólyi kötődésű, Munkácsy-díjas festőművész, Kőnig Róbert alkotásainak kiállítására is nyílik majd itt lehetőség, továbbá a tervek szerint Meszlényi János – akinek szintén több alkotása található meg a város közterületein – munkásságát is bemutatnák az új kiállítótérben.

Teljesen megújult az iskola az idei év során

Teljes megújuláson esett át a Bólyi Általános Iskola – az idei nyár folyamán az elöregedett padlózatot cserélték le, az elhasználódott műanyag burkolat helyére új, a korábbinál sokkal ellenállóbb járófelület került.

Egy, a bólyiak által régóta várt fejlesztés szintén megvalósult az idei év során az oktatási intézményben – tanévkezdésre elkészült az új étkező és melegítőkonyha a könyvtár épületének a helyén, így az idei tanévtől a gyerekeknek már nem kell a középiskolai kollégiumba átsétálniuk a menzára. Komoly szervezést igényelt korábban a pedagógusok részéről az ebédeltetés megoldása az oktatási intézményben: naponta rendszeresen meg kellett várni, hogy a gyerekek csoportokba álljanak össze, mindig kellett kísérőről gondoskodni, a felsősök közül pedig sokan a menza helyett inkább otthon ettek.

A tálalókonyha és az étkező kialakítására az iskolát fenntartó Bólyi Német Önkormányzat sikeres pályázatának köszönhetően nyílt lehetőség, a fejlesztést a Miniszterelnökség Egyházi és Nemzetiségi Kapcsolatokért Felelős Államtitkársága 60 millió forinttal támogatta. A fejlesztés keretében felmerülő többletköltségeket a bólyi önkormányzat állta. A beruházás eredményességét többek közt az is mutatja, hogy mióta helyben tudják elfogyasztani a diákok az ebédjüket, több lett a megrendelés, emelkedtek az adagszámok.

Az 1983-ban épült iskola energetikai felújítása szintén az idei év beruházása. A fűtési költségek számítások szerint mintegy ötvenszázalékos megtakarítását eredményező fejlesztésre 116 millió forint pályázati támogatást nyert sikeres pályázatával az önkormányzat, a korszerűsítés összköltsége eléri a 124 millió forintot – a különbözetet a város saját forrásaiból finanszírozza. A beruházás munkálatai során mind a régebbi, mind az újabb épületrészben sor került az elöregedett nyílászárók cseréjére, hőszigetelték a födémet, a homlokzat korszerűsítése pedig jelenleg is zajlik, ezzel várhatóan márciusra végez a kivitelező. A kivitelezést rugalmasan úgy szervezték, hogy az oktatást a munkások jelenléte egyáltalán ne zavarja.

Hamarosan elkészül az új játszótér is a parkban

Végéhez közeledik „Zöld város kialakítása Bólyban” nevet viselő, a belváros további szépítését szolgáló projekt – gőzerővel zajlik a játszótér építése, amely az utolsó fázisa a beruházásnak. A teljesen megújult park átadására még az idén sor kerül. Mint ismeretes, a város önkormányzata 218 millió forint támogatást nyert a fejlesztésre a Terület- és Településfejlesztési Operatív Programból.

A projekt részeként a kastélypark úthálózatát átalakították, a korábban meglévők kihasználtságának figyelembe vételével, a sportolni vágyók igényeit szem előtt tartva egy zúzalékos burkolatú futókört is kialakítottak, a közvilágítást pedig új kandeláberek biztosítják. A város önkormányzata a helyi védelem alatt álló Kastélypark növényállományát is fejlesztette – átfogó felmérés készült, amelynek eredményei alapján a területen lévő elöregedett és kezeletlen, ezáltal balesetveszélyes fákat kivágták, a beteg, de még menthető növények pedig szakszerű kezelést kaptak.

A pályázati támogatásból az Ady Endre utcában tavaly ősszel átadott új óvoda melletti területen szabadidőpark is épül, ennek középpontjába kerül a modern, fából készített eszközökből álló játszótér, amit sétáló- és futóutak vesznek majd körül. Kötélpályákból álló kalandpark is helyet kap a megújuló parkban, ezen kívül egy labdajátékok oktatására szolgáló rekortánpálya is épül.

Mint ismeretes, a zöldvárosprojekt eleme volt az Erzsébet Vigadóban található étterem és a hozzá tartozó konyha felújítása is: a létesítmény bő egy hónappal ezelőtt meg is kezdte működését, a szolgáltatás iránt igen komoly érdeklődés mutatkozott – az étterem működésének átmenetileg a járványügyi korlátozó intézkedések szabnak most gátat, házhoz szállításra főznek.

Újra kezd erőre kapni a helyi gazdaság

A koronavírus-járvány kedvezőtlen hatása a Bólyban működő vállalkozásokat se kerülte el, tavasszal voltak cégek, amelyek kisebb-nagyobb nehézségekkel küszködtek, mára azonban úgy tűnik, ismét kezd erőre kapni a gazdaság.

Az ipari park egyik csarnokában például 600 négyzetméteres bővítést hajtott végre az önkormányzat a bérlő kérésének és igényeinek megfelelően – a mintegy 110 millió forintos fejlesztés eredményeként így egy 1400 négyzetméteres létesítmény jött létre, amely a karosszériajavítással, illetve autórestaurálással foglalkozó vállalkozás számára lehetővé teszi, hogy a különböző munkafolyamatokat elkülönített részlegekben végezzék a jövőben. A bővítmény átadására december 7-én kerül sor.

Egy bádoggyártással foglalkozó cég is fejlesztést hajtott végre az ipari parkban – saját technológiájának megfelelően korszerűsítette a csarnokát, ahogy Hárs József polgármester fogalmazott, új ruhát adva a létesítménynek. Volt olyan cég is, amely új csarnokot épített magának, további két vállalkozás pedig tavasszal, amint az időjárás engedi, belevág az építkezésbe – az összesen mintegy másfél milliárd forintos fejlesztéshez a területeket már megvásárolták, ezek infrastrukturális előkészítésén már dolgozik az önkormányzat.

Tavasszal, a koronavírus-járvány első hullámakor több cégnél is sor került leépítésekre, néhol csökkentett munkaidőt vezettek be. Örvendetes fejlemény, hogy mostanra azonban úgy tűnik, a legtöbben ismét talpra álltak, és sok vállalkozás fejlődése is újra megindult.

Az összeállítás

a Bólyi Önkormányzat

támogatásával készült.

Összeállította: Wald Kata