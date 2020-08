Bővítenék az óvodát Újpetrén

Ősztől új polgármestere és részben új képviselő-testülete van Újpetrének. A településért 25 éve képviselőként dolgozó Kraft Ferenc polgármestert kérdeztük a községben zajló fejlesztésekről, tervekről.

Várhatóan ezen a héten befejeződnek a munkálatok az óvoda udvarán, ahol a gyerekek új játszóeszközöket kaptak a Magyar Falu Program keretében nyert támogatásból. Az idén közel ötmillió forintot nyertek önkormányzati utak felújítására. Ebből az összegből a Szabadság tér több mint 200 méteres útszakasza fog megújulni, a munkálatok a jövő héten kezdődnek. Sajnos a közterületek karbantartására szolgáló eszközök, gépek beszerzésére beadott pályázatuk nem volt eredményes, így a közmunkások továbbra is kézi erővel fogják a zöld területeket karbantartani.

Kraft Ferenc elmondta, bízik abban, hogy a közeljövőben beadandó óvodai pályázatuk pozitív elbírálást kap. Ennek keretében csoportszoba bővítésére és az épület felújítására, energetikai korszerűsítésére lenne szükség, az 50 férőhelyes intézmény ugyanis folyamatosan telített, és mivel bölcsőde sincs, ezért ezt a funkciót is betöltené a bővített intézmény.

Szintén a Magyar Falu Programban pályázik az önkormányzat a hivatal felújítására is. A közös önkormányzati hivatal épületének rezsiköltsége ugyanis nagyon magas, az energetikai korszerűsítéssel pedig évente több mint 500 ezer forintot tudna megspórolni a falu.

A községvezető arról is beszélt, hogy egy uniós pályázat keretében egy akácerdőt is szeretne az önkormányzat telepíteni a temető mellé 1,6 hektáron, ez a munka is folyamatban van, hiszen már az önkormányzat kezében vannak az erdőtelepítési tervek. A polgármester elmondta, az erdőt egyrészt a zöld felületek növelésének céljával, másrészt a szociális tűzifa biztosítására használnák. Tavaly egyébként saját forrásból 2000 fenyőfát is telepítettek, melyet pár év múlva a lakosok kaphatnak meg a karácsonyi ünnepekre.

Támogatások

Az önkormányzat beiskolázási segélyt ad, 15 ezer forintot kapnak a családok gyermekenként, emellett arról is döntött a képviselő-testület, hogy a beköltöző családok (egy gyermektől 300 ezer forintot) letelepedési támogatást igényelhetnek, ha vállalják, hogy tíz évig nem költöznek el.

Ismét nagy sikere volt az Amatőr Grundfocinak

A településen aktív a közösségi élet, az ifjúsági fúvószenekar és a német nemzetiségi tánccsoport is szépen fejlődik, illetve a környező falvak-városok programjain fellépve viszik jó hírét Újpetrének. Rendszeresen összeülnek a Szorgos kezek nevet viselő kézműves csoport tagjai is, mindemellett programok is színesítik a falu életét.

Az Ifjúsági Egyesület a közelmúltban rendezte meg a minden évben nagy sikernek örvendő Amatőr Grundfoci kupát, ahol 13 csapat mérettette meg magát. A szervezők örömmel fogadták, hogy a visszatérő és új csapatok is részt vettek a bajnokságon. A torna legfiatalabb sportolója 9 éves volt, a legidősebb pedig 61, mindketten gólt is szereztek a csapatuknak. A program persze nem kizárólag a sportról szólt, egyebek mellett vicces sörivó versenyt is rendeztek ezen a napon, illetve díjazták a leglelkesebb szurkolókat, a legformásabb popsit és az aranylábú játékost is.

A cigány nemzetiségi önkormányzat júliusban először rendezett egy nagyon jól sikerült romanapot, melyen együtt mulattak a sváb, roma, magyar és más nemzetiségű emberek is. A községvezető elmondta, ha a járványhelyzet nem rosszabbodik, akkor egy szüreti fesztivál megrendezése is a tervek között szerepel.