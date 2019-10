Bővítették az óvodát Szentlőrincen, lakásokat újítottak fel a fiatalok számára

Az 5 éves önkormányzati ciklus kapcsán talán kevesen gondolnak bele, hogy ez valójában fél évtizedet jelent egy település életében. Így hát a szentlőrinciek is ennek fényében mérlegelhetik a városban történt fejlesztéseket, kisebb nagyobb beruházásokat, s a szellemi és kulturális javak gyarapodását. Ciklusértékelésre Koltai Péter, a város független polgármestere vállalkozott, aki nem kertel a kényesebb kérdések esetében sem.

– Elégedett az elvégzett munkával, valóban gyarapodott Szentlőrinc az elmúlt öt évben?

– A kollégák kimutatása alapján megállapítható, hogy az elmúlt öt év alatt több, mint két milliárd forintnyi támogatást nyert az önkormányzat, amely épített javakban és szellemi gyarapodásában is szolgálta Szentlőrincet. Többek között lakásokat újítottunk fel a fiatalok számára, kiterjesztjük kerékpárút-hálózatunkat 165 millió forintért Tarcsapuszta és Szentlőrinc között, óvodát bővítünk és újítunk fel 265 millió forintért, emellett az Urbach téren park- és játszótérfejlesztés több mint 200 millió forintért fog megvalósulni. A település fejlesztése közben sem feledkeztünk meg emlékműveink rekon­strukciójáról, hogy az utánunk jövő generációk is megismerhessék településünk történelmének egy kis szegmensét. Több kisebb pályázatunkkal segítettük az idősebb és fiatalabb generációkat is. A Szociális Szolgáltató Központ felújítása 19 millió forintért valósult meg, míg az általános iskola konyhájának felújítására szintén ekkora összeget nyertünk, így óvódás és iskolás gyermekeink étkezésének biztonságosabb ellátása is biztosított. Van mit tenni, hiszen hátrányos helyzetű, jelenleg még autópálya nélküli térség lévén, így hát egy eleve hátránnyal indulunk, de ezeket le tudjuk és le fogjuk győzni.

– Voltak-e közösségi kohéziót és együttműködést elősegítő programjaik, mi a helyzet a civil szférával Szentlőrincen?

– Igazán pezsgő közösségi élet zajlik a kisvárosban, köszönhetően az agilis és megbízható egyesületek, kisebb nagyobb civil csoportok vezetőinek és lelkes tagjaiknak. Őket anyagilag is támogatja az önkormányzat.

A 238 millió forintos Humánreaktor pályázatunknak köszönhetően, melyben mint konzurciumi vezetőként a hat partnerrel karöltve kiemelt célként határoztuk meg a kulturális és társadalmi erőforrás fejlesztését.

Célunk Csonkamindszenten, Helesfán, Hetvehelyen, Kacsótán, Okorvölgyben, Szentkatalinban és Szentlőrincen élők segítése, hogy a környezetükben és önmagukban rejlő erőforrásokat felismerjék, fejlesszék és megfelelően, tudatosan alkalmazzák. A pályázat szolgálja a humán közszolgáltatások terén jelentkező szakemberhiány enyhítését, ösztönző programok megvalósítását. A konzorciumi településeken lévő iskolákban és óvodákban történt igényfelmérést követően különböző szakemberek (pl. pszichológus, logopédus, gyógy- és fejlesztőpedagógus, családterapeuta, mediátor) alkalmazására került lehetőség a pályázatunk keretein belül.

További cél a hátrányos helyzetűek (nők, gyesről, gyedről visszatérők, alacsony végzettségűek, tapasztalattal nem rendelkezők, pályakezdők) elsődleges munkaerőpiacra való visszajuttatása. Lehetőséget biztosítunk különböző tréningeken (önismereti, munkaerőpiaci, álláskeresési, indulatkezelési és kompetenciafejlesztő tréning) való részvételre, illetve ezen időszak alatt több képzés is megvalósult. Ilyenek a fakitermelő, intézménytakarító, targoncavezető, zöldterületi kisgép-üzemeltető, élelmiszer-vegyiáru-bolti eladó, boltvezető és kézápoló és műkörömépítő tanfolyam. Személyes sikerünkként éltük meg, hogy a képzések elvégzése után több személy helyben kapott állást, ezzel is segítve aktív lakosságunk helyben tartását.

A pályázatnak köszönhetően nő a helyi közösségek társadalomszervező szerepének, kultúrák közötti párbeszédének megerősítése. Ennek érdekében számos sikeres rendezvényt bonyolítottunk már le a pályázatban szereplő hét településen. Ezek közé tartozik a Térségi Nemzetiségi Nap, Sport és Egészségnap, Családi Nap, Jótékonysági Futóverseny, Vásári Forgatag, Állásbörze.

A közszolgáltatásban dolgozók részére belső képzéseket biztosítunk, melyekkel segítjük őket, hogy munkájukat széleskörű, friss ismeretekkel tudják végezni, ezzel is hozzájárulva ahhoz, hogy a helyi fiatalokkal, gyerekekkel még jobban felkészült szakemberek foglalkozhassanak. A képzési palettán szerepel a mediátor, kisgyermeknevelő és dajka képzés, mozgásfejlesztés, önvizsgálat, élménypedagógia valamit varázsjáték.

A 14 és 21 év közötti diákok részére ösztönző támogatást nyújtunk, melynek elsődleges célja az iskolában tartás erősítése. Ezek a fiatalok a helyi ifjúsági klubokban önkéntes tevékenységet folytatnak, közösségbe járnak, lakóhelyükért aktívan tevékenykednek.

A mai világban az érték túlságosan eltárgyiasult, azonban én legalább olyan fontosnak, ha nem fontosabbnak gondolom az élmények megélését, átadását. Iskolai és óvodai csoportok számára Erdei Iskola foglalkozást biztosítottunk. Itt három nap alatt minősített programban vehettek részt a legfiatalabb generáció tagjai, megismerkedhettek a természettel, tapasztalás útján szereznek tudást. Zöld túráink során a lakosság egészét invitáltuk az élmény megélésére.

A pályázat keretein belül lehetőségünk volt eszközbővítésre is. Sportfelszerelést, védőnői munkát segítő eszközök, kofasátrak vásárlása, térfigyelő-rendszer kiépítése is folyamatban van.

– Hogy áll a város büdzséje? Hogyan sikerült a sok beruházás és önkormányzati feladatok mellett a pénzügyi egyensúlyt fenntartani?

– Szeretnék mindenkit megnyugtatni, az önkormányzat gazdálkodása stabil, minden kötelező és önként vállalt feladatunkat maradéktalanul teljesíteni tudjuk. Pályázati önrészeinket biztosítottuk és külön szakmai csoport foglalkozik a projektek menedzselésével. Munkájuk példaértékű, a közösség javát szolgálja. Szigorú, fiskális szemlélettel döntünk a város forrásairól, a vadhajtásokat az önkormányzat bizottságainak közreműködésével lenyesegettük. Szigorúan csak addig nyújtózkodunk, ameddig a takarónk ér.

– Menet közben harmónia vagy viták jellemezték a képviselő-testület munkáját?

– Senkit nem szeretnék megbántani, és nem is teszem. Viták nélkül nincs fejlődés és előrehaladás. Az építő jellegű vitákat természetesen mi sem nélkülöztük. Remélem, egyikünkben sem maradt mélyebb seb ebből fakadóan. Számomra mindig is Szentlőrinc volt a legfontosabb, és ezt tűzön-vízen át vittem. Remélem nem estem túlzásba egyszer sem.

– Hogyan tovább Szentlőrinc esetében?

– Biztos vagyok benne, hogy Szentlőrinc szép jövő előtt áll, hiszen elindítottuk a fejlődés útján. Hamarosan megnyílnak a következő hét éves uniós pénzügyi időszak forrásai. Ennél fogva lesz mire pályáznunk a jövőben is. Feladatunk az erre való felkészülés folytatása, a megfelelő intenzitású projektgenerálás és előkészítés. Úgy vélem, az elmúlt fél évtized alatt, mind a képviselő-testület, mind pedig személy szerint én is, sokat tettünk a városért.