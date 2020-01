Casino Win Pécs: itt vár rád a szerencse!

Húszezer játékos, hatmilliós évnyitó nyereményeső, cégekhez, fesztiválokhoz kitelepülő saját bulik.

Immár húszezredik regisztráló játékosával együtt ünnepelte még decemberben második születésnapját a Casino Win Pécs, amely az új esztendőt szórakoztató tematikus napokkal és a szokásosnál is káprázatosabb nyereményesővel indítja. Miközben kifelé is kacsingat saját játékterméből: mobil kártya- és rulettasztalaival céges partik, bulik, vagy szabadtéri fesztiválok, rendezvények hangulatát is képes feldobni és feledhetetlen szórakozássá varázsolni.

Céges buli, vállalati partnertalákozó? Farsangi bál, parti, diplomaavató? Netán esküvő, szülinap, legény- vagy leánybúcsú?

Ha tényleg az egekig szeretné fokozni a hangulatot, már nem az óriástortából előugró nyuszilány a nyerő! Ha igazán meg akarja lepni és örvendeztetni munkatársait, partnereit, vendégeit vagy családtagjait, állíttassa föl a cég telephelyén vagy a rendezvény közepén a Casino Win Pécs e célra tervezett póker-, blackjack- vagy rulettasztalait, amelyek mellett krupiéink garantáltan feledhetetlenné teszik bármely eseményét. Ha saját terei erre alkalmatlanok, szervezze eseményét a kaszinóba, ahol még magával ragadóbb miliőben jutalmazhatja meg dolgozóit, üzleti partnereit.

A Casino Win Pécs e zártkörű rendezvények mellett persze továbbra is minden egyénileg betérő játékos kedvű vendége előtt nyitva áll. A szolidan elegáns miliő, kulturált és színes szórakozási lehetőség, a garantált és rendszeres extra nyeremények mellett ráadásul még mindig a belváros egyik legolcsóbb italválasztékával. A négyszáz négyzetméternyi játéktér száznál több nyerőgépe és harminc élőjátékhelye között mindenki hamar a hétköznapok hősének érezheti magát. A volt Domus áruház (Pécs, Bajcsy-Zsilinszky u. 18.) földszintjén működő terem különlegessége, hogy nyerőautomatáin – amelyeken már 50 forintos téttől szerencsét próbálhatunk! – túl öt élőjátékasztal is várja a vendégeket (Black Jack, amerikai rulett, Ultimate Texas Holdem póker) Utóbbiak mellett a szerencsét némi tudással ötvözve válthatjuk valóra játékos álmainkat. A Casino WIN Pécsben az éjszakai bulit akár a hangulatos bárban megkezdő, majd hajnalban itt záró egyetemistától a munka után betérő vagy nyugdíjas hétköznapjait felpezsdítő polgárig mindenki egyforma sansszal néz szembe Fortunával, hiszen a nyerési esélyt törvény garantálja.