Csábítanak a kövesdi pincék

Villánykövesden is kezd újraéledni a turizmus, a műemléki pincesoron lévő pincészetek már folyamatosan várják a vendégeket. Aki szívesen ücsörögne egy padon egy pohár borral, hallgatva a madárcsicsergést, elmerengve a Fekete-hegy látványában, annak mindenképp érdemes itt egy pincelátogatást tennie.

Akár Pécsről, akár az ország bármely pontjáról érkező borkedvelőknek kihagyhatatlan program a villánykövesdi pincesor megtekintése, sőt a szép pincekapukon érdemes belépni, ugyanis itt, a legautentikusabb helyszínen fogyaszthatnak el egy-egy pohár finom nedűt.

Tiffán Imre és fia, ifj. Tiffán Imre gyönyörű pincéikben borkülönlegességek pihennek, kóstolóikon sváb fogásokat társítanak a hamisítatlan borok mellé.

A család hangsúlyt fektet a minőségre, a szőlőművelés és borkészítés minden egyes lépését maguk végzik, a szőlőtelepítéstől a palackozásig, igazi családi manufaktúra formájában. A boraikat hagyományos technológiával készítik, a borkészítés szeretete és tudása apáról fiúra száll.

A villánykövesdi pincesor középső sorában megtalálható pinceegyüttes tartalmaz egy borkóstoltatásra alkalmas pincét, valamint egy nívós, zárt termes és szabad teraszos, 56 + 24 fő befogadására alkalmas borozót. A család az elmúlt években két pince egybenyitásával bővítette a borbemutató terét, és alakított ki bortrezorokat, visszatérő vendégei részére.

– Bár a tavaszi két és fél hónap rányomta a bélyegét mindenre, mi ugyanazzal a lelkesedéssel és vendégszeretettel várjuk a vendégeinket. Az elkövetkezendő hetekben már nyitva fogunk tartani, és nagy szeretettel várjuk a hozzánk érkezőket. Emellett igyekszünk a nyári programokon jelen lenni a borainkkal – mondta Tiffán Imre. Hozzátette, hamarosan megjelenik majd az új házasítással készült új Tiffán Cuvée-jük, illetve az idén megjelent a legnagyobb évjáratokban készülő, pincészetük vezető nagy bora, a Tiffán Limité (cabernet sauvignon) is, mely rendkívül szigorú hordószelekció után, 2019 augusztusában került lepalackozásra. Összesen 1350 palack készült belőle.

– Amellett, hogy a pincészetünk, a székhelyünk és a számunkra rendkívül fontos borozónk Villánykövesden található, az elmúlt időszakban kifelé is nyitottunk, erősítettük és bővítettük a partneri körünket, melynek megfelelően a vendégek továbbra is találkozhatnak az éttermekben is Tiffán-borokkal, többek között Pécsen a Bagolyvárban, az Elefántos Étteremben, a Tüke, a Tettye Étteremben, valamint a Nana Bistro&Bar-ban – mondta a borász. Az elmúlt időszakban még egy újdonságot bevezettek, boraikat már házhoz is szállítják.