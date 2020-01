Dinamikusan fejlődő mohácsi vállalat végzi a kivitelezést

A GRIN-BAU Kft. márciusban alakult, mostanra már 700 millió forintos árbevételre tesz szert. Több baranyai beruházáson dolgoztak, jelenleg a mohácsi sportcsarnok kivitelezési munkáit végzik.

A GRIN-BAU Kft. márciusban alakult, generálkivitelezés mellett vasbeton szerkezetépítés és számos mezőgazdasági épület kivitelezésében vett már részt, így nem meglepő, hogy a dinamikusan fejlődő építőipari vállalkozás tíz hónap alatt 700 millió forint árbevételre tett szert.

– A GRIN betűszó a családunk keresztneveiből tevődik össze – mondja mosolyogva Kiss Géza, a cég tulajdonosa. – A feleségemet Ildikónak, a nagyobbik lányomat Rebekának, a kisebbet Noéminak, engem pedig Gézának hívnak, így a keresztneveink kezdőbetűiből alakítottuk ki a cég nevét.

A vállalkozás jelenleg Mo­hácson, a Budapesti országút 45. szám alatt, a volt Podravka területén bérel magának iroda- és raktárépületet. Terveik között szerepel, hogy saját telephelyre költöznek, már meg is vásárolták a kiszemelt területet a Pécsi úton, és jelenleg az építési engedélyre várnak. A cég jelenleg negyvenkét személyt alkalmaz, de újabb munkatársak felvételét tervezik a közeljövőben, hiszen egyre több megrendelést kapnak.

– Az elmúlt 17 évben is építőipari vállalkozást vezettem, így nagy szakmai múlttal, összeszokott csapattal rendelkezünk. Megrendelőink is elégedettek a munkáinkkal. Ezt bizonyítja, hogy újra és újra visszatérnek, és velünk akarják megvalósítani a beruházásaikat, de számos új megrendelő is megkeres minket – mondta a cégtulajdonos.

A cég többek között Palotabozsokon és Sombereken gabonatárolót, szárítót épített, Borjádon, Hercegszántón sertéstelep-istálló bővítésén és szociális épület felújításán dolgoznak, míg Villányban és Bácsbokodon szennyvíztisztító telep kivitelezésében vettek részt. A mohácsi sportcsarnok egy 40 éve indult beruházás, melynek utolsó ütemeként a nyugati és északi szárny befejezését is a GRIN-BAU Kft. végzi.

– Ha elkészül a telephelyünk, szeretnénk európai uniós pályázatok révén további bővítést végezni, hiszen több megrendelésünk van már a jövő évre is – mondja a cégvezető, aki arra is kitér, hogy elsősorban Baranya megyei beruházások kivitelezésével szeretnének foglalkozni.