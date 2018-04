Diploma után is Erasmus+? Igen!

Van az Erasmusnak egy kevésbé ismert szegmense. Egy olyan félév, melynek lehetőségével csak ritkán élnek a hallgatók. Nem annyira bulis, viszont rendkívül hasznos – igen, a szakmai gyakorlatról van szó.

Sok hallgató álma, hogy külföldi szakmai tapasztalattal gazdagodjon. A gondolatban azonban rengeteg a gátló tényező: külföldön drágább, nem beszélem eléggé a nyelvet, kevés a tapasztalatom, meg egyébként is – miért engem vennének fel egy honfitársuk helyett? A kérdés és az aggályok jogosak, de sokat javíthat az ember külföldi megítélésén, ha már dolgozott fél évet nemzetközi közegben. És itt kerül a képbe az Erasmus+ által kínált a szakmai gyakorlat, amiben akár a diplomaszerzés után is részt vehet – jelentkezni azonban még a diploma előtti félévben kell!

A cikk írásához két történetet vettünk alapul. Dorottya Portugáliában volt, Portóban. A jelentkezés zökkenőmentes volt, ugyanolyan, mint egy tanulmányi Erasmus esetén. Szakmai gyakorlati helyek közül választhatott is, illetve akkreditálhatott sajátot, ő az utóbbit választotta: egy egyetemhez tartozó szervezethez csatlakozott, ahol 10-15 külföldi gyakornok dolgozott, segítve az aktuális projektek megvalósulását.

A portugál hangulat – és a munkavégzéshez tartozó morál – hamar átragadt mindenkire. A baráti környezetben sokkal élvezetesebb volt dolgozni, de emellett lehetett szakmailag is fejlődni: konferenciák szervezése, lebonyolítása, az operatív feladatoktól kezdve a vendégekkel való kapcsolattartáson át a közösségi média felületeinek kezeléséig sok elintéznivalójuk volt, de természetesen a projektek kialakításában lévő ötletelésben és stratégiaalkotásban is kivették a részüket. Emellett beleláttak a külföldi munka világába, nemzetközi csapatban dolgoztak, gördülékennyé vált a nyelvtudásuk, és más országok üzleti tárgyalási szokásaival is megismerkedhettek.

Sokak számára fontos szempont a pénz: külön fizetés nem járt a szakmai gyakorlatért, a kapott ösztöndíj viszont majdnem teljesen fedezni tudta a költségeket. Anyagi szempontok miatt érdemes másokkal osztozni egy lakáson, ha pedig az aktív kikapcsolódás is fontos, javasolt egy hallgatói Erasmusossal együtt lakni. Az Erasmus Student Network által szervezett események nyitottak minden szakmai gyakorlatos számára is – bár a hétközi bulik után nehéz dolgozni menni, azért érdemes benne lenni az Erasmus vérkeringésében.

István Ausztriába, Grazba utazott egy félév erejéig, miután végzett gyógytornász szakon. Szakmája és az osztrák világszemlélet miatt kevesebb szórakozásban volt lehetősége, azonban szakmailag nagyon sokat tudott fejlődni. A gyógyításban különösen hasznos a külföldi tapasztalat, hiszen mindig lehet új praktikákat megismerni. Graz kicsit drágább város, azonban lehet méltányos áron is jó albérletet kifogni – mindössze 600 eurót kellett két barátjával fizetniük egy tágas lakásért.

Elmondása szerint a mentorok rendkívül segítőkészek voltak, a lényegesen fejlettebb betegellátás miatt pedig a betegek is kooperatívak, türelmesebbek, kedvesebbek voltak velük, így öröm volt őket gyógyítani. A nyelvjárás és a szaknyelv megszokása sem tartott tovább pár hétnél – mire folyékonnyá vált a némettudásuk, már saját betegeket is kaptak, akikkel a gyakorlat alapján saját maguk foglalkoztak. A munka miatt kevesebb idő jutott a szórakozásra, az Erasmusos közeggel nem tartották a kapcsolatot, de helyette a kollégákkal töltöttek sok, minőségi időt – nem eggyel a mai napig beszélgetnek.

Érdeklődéstől, végzettségtől és beállítottságtól is függ egy Erasmus+-os szakmai gyakorlati félév kimenetele. A végeredménye azonban mindnek ugyanaz: élmények, tapasztalatok, és egy sokkal vonzóbb önéletrajz, mint egy szemeszterrel korábban.

További információ az Erasmus+ programról: erasmus@pte.hu, illetve erasmus.pte.hu