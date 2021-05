Dr. Síkfői Tamás: megvannak a helyi elképzelések a térség felzárkózására

Komoly összefogás kell ahhoz, hogy Baranya megye gazdasága fejlődésnek induljon, ezt a pandémia még inkább megmutatta. Dr. Síkfői Tamás, a Pécs-Baranyai Kereskedelmi- és Iparkamara elnöke kifejtette, milyen fejlesztésekre lenne szükség.

– Mi jellemezte a megye gazdaságát a pandémia előtt?

– Baranya a rendszerváltást követően a perifériára szorult, kimaradtunk az 1990-es évek fejlesztéseiből, iparosításából. A megyék rangsorában a negyedik helyről az utolsó háromba kerültünk. Most minden energiával arra kell törekednünk, hogy megoldjuk az elmúlt harminc év problémáit. Ennyi idő alatt például számos infrastrukturális hátrány halmozódott fel, a vasúti hálózat nem megfelelő, a repülőtér félbemaradt, nincs elég határátkelő. Fontos a térség három nagyvárosának összeköttetése. Pécs és Szekszárd között ez már megvan, de a Pécs–Szigetvár–Kaposvár közötti autóutat is négysávossá kell alakítani, és Barcsig, illetve egy új Drávai határátkelőig Vajszló térségében meghosszabbítani. Az M6-os autópálya horvátországi csatlakoztatása már elindult. Nagyon fontos a mohácsi híd felépítése, és a határ menti térségeket összefűző M9 kiépítése, amely regionális központokat összekötve jelentős hatással lenne a vidék fejlődésére.

– Mi indíthatja el a fejlődést?

– A perifériák harminc éve nem kapnak figyelmet, míg a fejlett térségek komoly infrastrukturális beruházásokhoz jutottak, ezáltal még gyorsabban növekedhettek, a periféria halmozódó hátrányai negatív spirál irányába hatnak. Pedig ha az erőforrásokat ezekre a térségekre is fordítjuk, 5–10 éven belül megállítható a leszakadás, elindulhat az a fejlődés, amely érezhető lenne az országos GDP-ben is. Azon a döntési ponton van az ország, hogy a periférikus települések kiürülnek, jelentős erőforrásaik parlagon hevernek, vagy képesek vagyunk az erőforrások hatékony felhasználására, a fejlődés kiegyenlítésére. Célszerű lenne miden OP-ban védett alapot létrehozni kifejezetten a periféria számára, hogy elsőként legalább súlyuknak megfelelő forrásokhoz jussanak. A perifériák érdekérvényesítő képessége gyengébb, az itteni cégek pedig értelemszerűen egy pályázati rendszerben nem mindig tudnak a fejlett régiók tőkeerősebb vállalataival versenyezni.

– A kamarának milyen elképzelései vannak a térség felzárkóztatására?

– Összeállítottuk a megyei iparfejlesztési programot a térség meghatározó szereplőivel közösen. A kapcsolódó helyi közfeladatok elvégzésére aláírás előtt állt a többoldalú szerződés, amikor közbeszólt a pandémia. Viszont a programba integrált vállalati fejlesztések bekerültek az egyre központosítottabb állami fejlesztéspolitika különböző rendszereibe, viszont így jórészt eltűnnek a szinergiák, a lehetséges kooperációk. A regionális gazdaságfejlesztésnek alapvető irányai az idegenforgalom fejlesztése, elsősorban a Dél-baranyai régióban, de a Zselicre is ki kell dolgozni hasonlót. A Balaton már célba ért. A másik az újraiparosítás a Pécs–Bóly–Mohács tengely, valamint a Paks 2 ipari együttműködési rendszere, illetve az élelmiszeripar és a mezőgazdaság fejlesztése Kaposvár központtal a Mecsektől északra. Ha ezek mellett az elképzelések mellett kitartunk, és megfelelő erőforrásokat kapunk, akkor megindulhat a fejlődés.

– A koronavírus okozta világjárvány minderre milyen hatással volt?

– A pandémia komoly gazdasági visszaesést okozott, amelyből a perifériás térségek nehezebben tudnak majd kikapaszkodni, ezáltal lelassította a felzárkózást. Általánosságban elmondható, hogy a térség cégeit jobban megviselte ez az időszak, hiszen kevesebb tartalékkal rendelkeztek.

– Milyen következményei lehetnek a pandémiának a világ gazdaságára?

– Ezt egyelőre nehéz megmondani. Az biztos, hogy amíg az EU nagyjából 2018-ig a legerősebb gazdaság volt a világon, azóta már megelőzte Kína, sőt még az Egyesült Államok is. A pandémia még inkább megmutatta az unió belső gazdasági problémáit, így paradigmaváltásra és reformokra van most szükség, hogy Európa ismét versenyképes legyen.

– Milyen tanulságai voltak az elmúlt nagyjából egy évnek?

– Több alapvető probléma rajzolódott ki a helyi kis- és középvállalkozások körében. Az egyik, hogy a legtöbb cég már elért egy olyan szintet, ahol más vezetési filozófiára lenne szükség, de nem tudtak átállni. Azoknál a családi vállalkozásoknál, amelyek a rendszerváltás után indultak, szükség van a generációváltásra, de ez többségében megoldatlan. Sok kisvállalkozás csak egy lábon állt, így rendkívül sérülékeny lett a leállított világban. A KKV-k túl nagy részénél nincs semmilyen innovációs folyamat, versenyképességük, termékeik, szolgáltatásaik folyamatosan leértékelődnek. Igen magas arányú a kilencven százalék feletti kisvállalkozási bázisú helyi gazdaság helyi piaci irányultsága, amely az alacsony vásárlóerő és az alulfejlett gazdaság miatt nem tud elég keresletet biztosítani. Nagyon alacsony a KKV együttműködési kultúra, így végletesen kiszolgáltatottak válságok idején. Ezeknek a megoldására kell fókuszálni.

A fejlesztési támogatás meghozza az eredményt

A Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara is támogatta a világjárvány ideje alatt nehéz helyzetbe került vállalkozásokat. Erről és az újraindulásról, az ahhoz kapcsolódó szolgáltatásokról Rabb Szabolcsot, a kamara főtitkárát kérdeztük.

– Hogyan érintette a gazdasági szereplőket a koronavírus-járvány okozta válság?

– A kérdés kapcsán a vállalkozások két csoportjáról beszélhetünk. Vannak azok a szektorok, amelyek nem kerültek korlátozás alá a pandémia idején, és vannak azok, amelyek igen. Ez utóbbi csoportba tartozik a rendezvényszervezés, a turizmus és a vendéglátás valamint az ezekhez kapcsolódó további termelők, szolgáltatók. Őket érintette a legsúlyosabban a kialakult helyzet.

– A kamara milyen lépéseket tett?

– Már tavaly márciusban – és azóta is folyamatosan – javaslatokat fogalmaztunk és fogalmazunk meg, melyeket továbbítunk a döntéshozóknak. Nagy örömünkre szolgál, hogy kormányrendeletekben ezek meg is jelennek, jelentek. Helyi szinten egyik első intézkedésként tavaly márciusban a megye önkormányzatai számára elkészítettünk egy mintaanyagot arról, hogyan lehetne csökkenteni a vendéglátóipari egységek bérleti díját. Pécs mellett sok baranyai város is követte a példát. Elindítottuk a #Heti1Helyi elnevezésű kezdeményezést, amelynek lényege, hogy hetente legalább egyszer vásároljunk helyi termelőtől, szolgáltatótól. Tapasztalataik szerint most még tíz emberből csak kettő figyel erre, ezen változtatni fogunk. Mára már közel 80 vállalkozás együttműködő partnerünk a projektben. Őket és ajánlataikat a www.facebook.com/heti1helyi oldalon vagy a kamara honlapján lehet megtalálni. Természetesen folyamatosan szervezzük a helyi vállalkozások csatlakozását. Nemrég egyébként a Vas megyei kamara és Hosszúhetény település is átvette már ezt a kezdeményezést.

– Az állam részéről milyen támogatások érkeztek?

– A korlátozás alá került szektorokban is elérhetővé vált a bértámogatás, ami segítséget jelentett, még ha nem is teljes körűt. Mindemellett a kormány jelentős forrásokat biztosított beruházásra és fejlesztésre az ipari szektorok számára, aminek hamarosan a gazdasági eredményei is megérnek.

– Milyen problémákkal küzdenek most a korlátozás alá került gazdasági szereplők?

– Ha végigmegyünk a pécsi Király utcán, láthatjuk, hogy sok étterem nem nyitott ki, ugyanis munkaerőhiány van. A vendéglátásból az elmúlt egy évben sokan visszamentek eredeti szakmájukhoz, másokat kényszerűségből elküldtek, így máshol helyezkedtek el. Hamarosan pedig Nyugat-Európa is újra nyit, ami biztosan sok fiatalt külföldre csábít. A problémák kezelésére és a jövőbeni együttműködésre létrehoztuk a Baranyai Gasztronómiai Klasztert, ami kitartóan, határozottan dolgozik, számtalan új projekt a közeljövőben elindul.

– Más szektorokban is vannak nehézségek?

– Természetesen mindenhol megvannak a sajátos problémák. A helyzet nem könnyű, amit az is mutat, hogy 2020 február–augusztus között Baranya megyében – a gazdaságilag utolsók között szereplő megye – a kamara adta ki országosan a harmadik legtöbb, a válságkezelés céljából elindított új Széchenyi-kártyát. Ez jelzi, hogy nagy a gond, viszont van bátorság, hiszen azért vesznek fel hitelt, mert tudják, hogy majd vissza fogják fizetni. Most május van, és a helyzet nem lett könnyebb. Az építőiparban az alapanyagárak 30 százalékkal emelkedtek, a gépiparban pedig alapanyaghiány van, ezért sokkal jobban kell figyelni a logisztikára.

– Mi lehet a megoldás a megye fejlesztési problémáira?

– Rendszerben kell hogy nézzük a kérdést. Először azt kell eldönteni, hogy a kompetenciák alapján ki és miért felel a megyében. A nagy entitások – egyetem, városi és megyei közgyűlés, kamara – saját feladatköreik mentén végzett kölcsönösség elvén alapuló együttműködése a megye fejlődésének egyik záloga. A jelenlegi válságból pedig fel fogunk állni. A legfontosabb, hogy a baranyai vállalkozásoknak további fejlesztési forrásokra van szükségük, elkülönített megyei rendszerben, mert a fejlett térségekben működő cégekkel ma már nem tudunk versenyezni.

A Baranyai Üzlet kamarai információi az Enterprise Europe Networktámogatásával jelentek meg.