Duális turizmus-menedzsment képzés indul a pécsi közgázon!

Egyedülálló munka- és tanulmányi lehetőség!

Újdonságot kínál a PTE Közgazdaságtudományi Kara: hallgatói most először tanulhatnak duális képzés keretében. A kar a gyakorlatra különösen is fókuszáló oktatási formát turizmus-menedzsment mesterszakon hirdette meg. A jelentkezők a tanulmányaik ideje alatt pécsi és környékbeli szállodákban, pincészeteknél, további helyi desztinációk turisztikai létesítményeiben is dolgozhatnak. A munkájukért jövedelmet kapnak és pótolhatatlan szakmai tapasztalatot is szereznek, amellett, hogy az egyetemen tanulnak. A Pécsiközgáz egyelőre kizárólag a 2020/2021-es tanévre várja az érdeklődők jelentkezését.

A duális képzés lényege, hogy az elméleti és a gyakorlati tudást egyszerre, piacképes környezetben szerezhetik meg a programban részt vevők. A hallgatóknak lehetőségük nyílik adott szakmai területhez kapcsolódóan, különböző profilú vállalkozások közül a számukra legmegfelelőbbet választani, s a duális képzés keretében hetente fix napokon azoknál dolgozni. A munkáért ott hallgatói szerződés alapján rendszeres havi fizetés jár, melynek mértéke a mindenkori minimálbér 65%-a.

„Hatalmas előny a leendő diákok számára, hogy a hallgatói juttatások mellett a fizetés is segíti őket az anyagi függetlenségük megteremtésében, tanulmányi költségeik fedezésében. Minderre olyan formában kerülhet sor, amiben a hallgatók beletanulnak a munka világába, fejlesztik szakmai kompetenciáikat is, gyakorlati tudást szereznek és elleshetik a turizmus-menedzsment csínját-bínját a feletteseiktől, velük együtt dolgozó gyakorlati szakemberektől” – foglalta össze a képzés előnyeit Dr. Csapó János, a kar oktatója, a szak felelőse.

„A gyakorlati helyek szempontjából is rendkívül előnyös ez a fajta együttműködés az egyetemmel, hiszen a hozzánk kerülő hallgatók már rendelkeznek olyan ismeretekkel, amikre építhetünk és kiválóan helyt állnak a konkrét feladatok ellátásában. Sokszor rögtön „mélyvízbe” is kerülnek, és komoly karrierlehetőséget kínálunk számukra, hiszen az igazán jó turisztikai szakemberekre minden eddiginél nagyobb szükség van Magyarországon.” – erősítette meg Pentz Mihály, a Corso Hotel igazgatója, az előző gondolatokat „piaci oldalról” is.

A szinergia nap, mint nap tetten érhető a duális képzések esetében, hiszen a hallgatók a gyakorlati problémákat, kérdéseket az órákon tanultak fényében tudják megoldani, ezzel gazdagítják a tananyagot is, azt tanulják, amit dolgoznak, és azon dolgoznak, amit tanulnak.

A Pécsiközgáz duális mesterszakának célja turizmus-menedzser szakemberek képzése szakértői, vezetői szerepre, a tervezést, a döntés-előkészítést és az irányítást szolgáló feladatok önálló ellátására. A rendszerszintű elemzésre, kínálat-kialakításra, (szervezet)fejlesztési projektek elkészítésére, akár irányítására képes szakértők pl. önkormányzatokban, minisztériumokban, turisztikai desztinációs menedzsment szervezetekben, turizmusmarketinggel foglalkozó vállalatoknál és nonprofit szervezetekben is megtalálhatják a helyüket.

A szóban forgó képzés 4 féléves, és 2020. szeptemberében, nappali tagozaton indul, államilag finanszírozott, illetve önköltséges formában. A megszerezhető szakképzettség megnevezése: okleveles közgazdász turizmus-menedzsment duális szakon. További információ ITT érhető el.

Remek lehetőségről van szó, amely iránt a turizmus iránt elkötelezett szakmai közösség is nyitottságot mutat!

(EFOP 3.5.1-16-2017-00003 A duális képzés fejlesztése a Pécsi Tudományegyetemen)