EESZT, mint a hétköznapok része

Manapság szeretünk mindent elektronikus úton elintézni: vásárolunk, ügyintézünk, bankolunk, e-naplót nézünk, kapcsolatot tartunk az ismerőseinkkel, képeket osztunk meg, blogot vezetünk és még sorolhatnánk. Miért éppen azzal a lehetőséggel ne élnénk, amely megnyitja nekünk az egészségügyi ellátás gyorsabb és hatékonyabb útját? Miért ne akarnánk online elérni az egészségügyi adatainkat, a számunkra felírt recepteket, beutalókat, és megtekinteni a labor- vagy más vizsgálati eredményünket?

Az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér (EESZT) olyan előnyöket nyújt a betegellátásban, amelyek egyértelműen kényelmesebbé, biztonságosabbá és hatékonyabbá teszik a teljes ellátást. A közfinanszírozott betegellátók után, a magán-egészségügyi ellátók csatlakozásával az EESZT-nek adatot szolgáltató egészségügyi ellátók száma 25 ezerre nőtt. Ezzel teljessé vált az EESZT-ben elérhető egészségügyi adatok köre, így mostantól nem fordulhat elő, hogy kezelőorvosunk ne tudjon arról, hogy milyen korábbi betegségeink voltak, vagy milyen gyógyszereket kaptunk. Feleslegessé válik, hogy leletpaksamétákkal érkezzünk a rendelésre, hiszen a kórelőzmények minden kezelőorvosunk számára láthatóak, akár közfinanszírozott szolgáltatóról, akár magánpraxisról van szó.

Az EESZT biztosította elektronikus kommunikáció lehetővé teszi az orvos-beteg találkozások számának jelentős csökkentését. Módot ad a távoli vényfelírásra és beutaló rendelésére, ami mindenkinek, de különösen az időskorú és krónikus betegségekkel küzdők számára nagyobb biztonságot jelent. Laboreredményeinkért sem kell visszamenni a rendelőbe, kényelmesen elérhetjük otthonról is, amint az az egészségügyi felhőbe kerül, hiszen értesítést kaphatunk róla. Különösen népszerűvé vált az eRecept, mára a felírt vények 90%-a elektronikus recept, az emberek felismerték, hogy a Tér lerövidíti a beteg, az orvos és a gyógyszerész közötti kommunikációt, ami érzékelhetően gyorsabb ellátást eredményez. Folyamatosan bővül az elektronikusan rendelhető gyógyászati segédeszközök köre is, bizonyos kötszerekhez, vagy vércukor-tesztcsíkokhoz már most is – ahogy az eRecepteknél megszoktuk – leegyszerűsített módon, a beteg TAJ számának megadásával és a kiváltó személyazonosságának igazolásával lehet hozzájutni a gyógyszertárakban. Felírási igazolást már csak a 14 év alatti betegeknek ad az orvos, mindenki másnak külön kérésre nyomtat, amit a jövőben már nem kell a korábbról ismert vény formában kiadni, lehet akár A4-es lapra is nyomtatni. A felírási igazolást, a készítmény kiváltását követően, vissza kell kapnunk, melyen már a kiváltás tényének igazolását is jelöli a patika.

Az EESZT használata (eeszt.gov.hu) pont olyan egyszerű, mint bármely más modern online felületé, azzal a különbséggel, hogy ide csak komoly biztonsági feltételek mellett lehet belépni, ezért szükséges hozzá ügyfélkapus azonosítás, melyet követően, a TAJ számunk megadásával, máris elérhetjük saját egészségügyi adatainkat, az ellátási eseményeink listáját, az ellátások alkalmával keletkezett dokumentumokat (leleteket, laboreredményeket, zárójelentéseket stb.), a számunkra felírt recepteket, külön csoportosítva azokat, melyeket már kiváltottunk, és azokat, melyek még arra várnak, hogy bemenjünk értük a patikába. Megnézhetjük elektronikus beutalóinkat, az általános állapotunkat tükröző, alapvető és legfontosabb eProfil adatainkat, és a digitális önrendelkezés alatt beállíthatjuk, hogy új adat érkezése esetén értesítést kapjunk, megadhatunk meghatalmazottakat, akik elérhetik portálfelületünket, kiválthatják eReceptjeinket, vagy ha szükségesnek érezzük, meghatározhatjuk, mely kezelőorvosunk milyen adatokhoz férhessen hozzá, így a számunkra érzékeny adatok rejtve maradhatnak előttük.

Az EESZT minden tekintetben leegyszerűsíti az életünket, biztonságosabbá, hatékonyabbá teszi az egészségügyi ellátásunkat, és az ágazatvezetés is olyan adatokhoz juthat általa, melyek segítségével lehetővé válik az egészségügyi folyamatok és súlypontok tiszta kiértékelése.

Az EESZT információs portálját ide kattintva tudja elérni.