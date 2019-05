Egy autó háromszor: megérkezett a vadonatúj Corolla

Alapjaiban rajzolhatja át a magyarországi autópiacot és változtathatja meg autózási szokásainkat a világ legnépszerűbb autója, a Toyota Corolla három karosszéria változatban érkező legújabb generációja: ez a világ első olyan autója, amely két eltérő teljesítményű, a városi forgalomban akár 50-70%-ban tisztán elektromos, károsanyagkibocsátásmentes közlekedést lehetővé tévő környezetbarát hibrid elektromos hajtással is elérhető.

Az minden eddiginél izgalmasabb formavilágot és vezetési élményt kínáló új Corolla ráadásul már megérkezett a magyarországi Toyota márkakereskedésekbe, és május 6-11. között az egyedi ajánlatokat kínáló Toyota Corolla Nyílt napok keretében már meg is tekinthető és ki is próbálható.

Mindenki megtalálhatja saját Corolláját

A sikervárományos modell mindjárt három karosszériaváltozatban lesz elérhető: a trendi, dinamikus kiállású ötajtós Hatchback a női szíveket is könnyűszerrel elrabolhatja, a sportos kombi Touring Sports a családok és a vállalati flották kedvence lehet, míg az elegáns vonalvezetésű Sedan a visszafogottan letisztult formavilágot kereső ügyfelek körében arathat majd osztatlan sikert. A hosszú évek óta a világ legnépszerűbbjének bizonyuló Corolla, amely összesen több mint 47 milliós eladással egyben minden idők legnagyobb darabszámban értékesített autója is, egészen különleges átalakuláson ment keresztül. Miközben megőrizte az elmúlt több mint öt évtized sikereinek zálogául szolgáló alapértékeit, a ’Corollaságként’ is emlegetett legendás megbízhatóságot és praktikus használhatóságot, egyértelműen kijelenthető, a Toyota Corolla sosem volt még ennyire trendi. Jóllehet első pillantásra is egyértelmű köztük a közeli rokonság, a három karosszériaváltozat egyedi karaktere miatt akár három különböző autóról is beszélhetnénk, így mindenki megtalálhatja a saját Corolláját.

A világ legfejlettebb, negyedik generációs hibrid hajtása zöld áttörést hozhat az európai autópiacon

A valóban magával ragadó külső formavilágon és belső dizájnjegyeken, valamint az utasok és a közlekedés többi résztvevőjének biztonságát szolgáló vezetéstámogató és aktív biztonsági rendszerek egyedülállóan széles tárházán túl a Corolla egy másik területen is forradalmit nyújt. A vadonatúj Toyota Corolla ugyanis a világ első autója, amely két eltérő teljesítményű környezetbarát öntöltő hibrid elektromos hajtással is rendelhető, amelyek városi forgalomban akár 50-70%-ban károsanyagkibocsátás és fogyasztás mentes közlekedést tesznek lehetővé. Mindezt anélkül hogy az autó hálózati töltése szükséges volna, az akkumulátor töltésére ugyanis a fékezési energiát használja az egy hagyományos

benzines és egy elektromos motor kombinációjából álló hajtáslánc.

Az ötajtós (Hatchback) és kombi (Touring Sports) kivitelhez az 1,8 literes 122 lóerős, és vadonatúj 2,0 literes, 180 lóerős öntöltő hibrid elektromos hajtáslánc is elérhető, jóllehet bennmaradt a kínálatban egy 1,2 literes, 116 lóerős benzines turbómotor is. A legendás szedán kivitelhez most először érhető el hibrid hajtás: a modell az 1,8 literes öntöltő hibrid változatot kapta meg, de rendelhető a továbbfejlesztett 1,6 literes, 132 lóerős benzinmotorral is. Az új, kétfajta hibrid elektromos hajtás révén a vadonatúj Corolla kétségkívül felkavarja majd az állóvizet a dízelektől drasztikusan elforduló európai flottapiacon, de a magánvásárlók körében is minden korábbinál népszerűbbé teheti a modellt: a Toyotánál úgy számolnak, hogy minden második ügyfél hibrid változatban választja majd új Corolláját.

Elképesztően egyszerű használat és páratlan megbízhatóság

Miközben a hibrid elektromos hajtáslánc révén a váltogatás nyűgjét elfelejthetjük, az autó használata egyéb területen sem lehetne ennél egyszerűbb: nem kell mást tennünk csak vezetnünk, az autó pedig a körülmények függvényében automatikusan vált az elektromos és a benzines üzemmód között. Egy hibrid autóban ráadásul ötször kevesebb alkatrész van mint egy dízelben, és hiányoznak belőle az olyan, könnyen költséges javítási számlákat eredményező alkatrészek, mint a könnyen kopó turbófeltöltő, a kettős tömegű lendkerék, a karbantartást igénylő részecskeszűrő, az NOx szűrő, a kényes kuplung, a nagynyomású üzemanyagellátó rendszer, miközben még a fékrendszer is jóval mérsékeltebb kopásnak van kitéve mint egy dízel esetében. Nem véletlen hogy az elmúlt két évtizedben több, mint 13 millió hibrid autót értékesítő Toyota rendre a legjobb helyen végez a meghibásodási és szervizköltség statisztikákban. Természetesen a Corollájukat az új generációs benzinmotorok egyikével választó ügyfeleknek sem lesz okuk panaszra, hisz a Toyota évtizedek óta a legmegbízhatóbb autógyártónak számít ezek fejlesztése területén is.

Május 6-11. között Nyílt napok keretében mutatkozik az új Toyota Corolla család

A vadonatúj Corolla család már meg is érkezett a magyarországi Toyota márkakereskedésekbe amelyek május 6-11. között Nyílt napok keretében várják a sikervárományos modellt megismerni és kipróbálni szándékozókat. A Nyílt napok keretében egyébiránt további Toyota modellekre is egyedi ajánlatokkal készült a márka.