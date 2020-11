Egy jó és egy elégtelen abroncs az ADAC 2020-as tesztjén a 235/55 R17 méretű gumik versenyében

Az ADAC idei tesztjén az egyik vizsgált méret 235/55 R17 volt. Ez az abroncs ugyanúgy megtalálható kompakt autókon, mint középkategóriásokon, de nagy méretűeken és SUV-okon is találkozhatunk vele. Ebben az évben ezen a méreten összes tizenháromféle mintázat került megmérettetése, vagyis tizenhárom különböző márkájú abroncs. Ahogyan azt már megszokhattuk, az ADAC több szempontból is vizsgálta az abroncsokat, melyek mind különböző mértékben hatottak az eredményre. Mivel téli gumikról volt szó, a nedves és havas utak tapadása tette ki az eredmények felét.

A száraz utak tapadása mindössze 15%-ban befolyásolta az eredményt, vagyis attól, hogy valamelyik gumi jól teljesített ezen a teszten, még koránt sem jelentette, hogy az élmezőnyben fog végezni, és ha itt nem mutat jó eredményt, az kb. jegy a közepes eredményhez is. A Semperit így is járt, sőt, sokak meglepetésére a Continental is. A nedves tesztek jól megkavarták az addig kialakult sorrendet, és hiába végzett a többi teszten jó értékekkel a Nokian, a Cooper vagy a Fulda, a végső eredményt a nedves utak alacsony pontszáma jól lerontotta.

Ami az élen végzett, és ami nem

A végső összesítésben egyik abroncsnak sem sikerült kiváló eredményt elérnie, még az első helyen végző Michelin Pilot Alpin 5-nek is be kellett érnie egy jó minősítéssel. De még így is jobban járt, mint a többi abroncs, mert egy kivételével, mind közepes teljesítményt nyújtott. A Pilot Alpin 5 szárazon és havon mutatott nagyon kiváló eredményt, és kopás tekintetében is a legjobbak között kapott helyet, nedves és jeges utakon is jó eredménnyel zárt, úgyhogy ebben a mért kategóriában ez bizonyult a legjobbnak.

Ez persze nem volt meglepetés, ugyanakkor a Semperit éppen csak elégséges eredménye viszont igen. Bár senki sem várta a dobogón a Semperit Speed-Grip 3 SUV-ot, de a márka az olcsó kategóriás abroncsok között viszonylag jónak számít, ennek fényében pedig még lehangolóbb az eredmény. Az idei év semmiképp sem mondható a Semperit évének, mivel az ADAC teszt másik méretkategóriájában sem muzsikált valami fényesen, és ott is csak elégséges eredményre futotta tőle.

Mit jelent a sok közepes eredmény?

A sok közepes eredmény persze koránt sem jelenti azt, hogy ezeket az abroncsokat kerülni kellene. Az ADAC mindig maximalizmusra törekedett, és elég szigorúan ítél, így egy közepes eredmény még nem számít egyértelműen rossznak. Egyrészt érdemes megnézni a többi teszt eredményét is, ami kicsit árnyalni fogja a képet. Másrészt az is bizonyossá válhat, hogy egy nagy márka neve még nem garantál egyértelműen jó eredményt. Vagyis, aki spórolni akar, nyugodtan nézzen körül a kicsit olcsóbb, felsőközép kategóriás abroncsok között.