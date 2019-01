Egy kalkulátor mindenkinek: mennyit kellene félretenni a nyugdíjig

Választ ad az időben ébredők, pontosabban a takarékoskodók egyik legfontosabb kérdésére az Önkéntes Önkéntes Pénztárak Országos Szövetsége.

A www.nyugdijkalkulalo.hu oldalon lévő kalkulátor ugyanis becslést ad arra, mekkora összeget lehet megspórolni a nyugdíjig. A válasz egyszerűnek tűnik: minél előbb vág bele valaki a takarékoskodásba a pénztárak segítségével, annál többet. A kalkulátor pedig erre konkrét példát is mutat: egy jelenleg 30 éves ember havi 20 ezer forinttal több mint 32 millió forintot. További érv a pénztári takarékoskodás mellett a jelentős állami támogatás.

Többféle kalkulátorral is találkozhatunk, de olyan kevés van, amely mindenkinek hasznos, mindenkit érint. Márpedig a nyugdíjba vonulás ilyen! Az pedig nagyon nem mindegy, hogy addig mekkora összeget sikerül összegyűjteni. A mostani kilátások alapján ugyanis elég valószínű, hogy az utolsó nettó jövedelemnél kevesebb lesz a havi nyugdíj. Ezért érdemes takarékoskodni az önkéntes nyugdíjpénztárak segítségével. Azzal is jó tisztában lenni, hogy havonta mennyit kell félreraknunk, hogy ezt elkerülhessük, vagy a havonta félretett összegekből mennyi gyűlik össze, mire elérkezik a nyugdíjba vonulás ideje.

Így lesz 32 millió havi 20 ezerből

Erre ad választ az Önkéntes Pénztárak Országos Szövetsége (Pénztárszövetség) újdonsága, a www.nyugdijkalkulalo.hu oldalon elérhető kalkulátor, amely becslést ad a jövőre. Egész konkrétan arra, hogy az életkortól és a havi megtakarítástól függően mennyi pénz takarítható meg. A www.nyugdijkalkulalo.hu működő kalkulátort bárki használhatja, a kezelése egyszerű, a végeredmény pedig szó szerint életbe vágó. Lényegre törően megláthatjuk, hogy minél hamarabb kezdi el valaki a pénztárak segítségével a felkészülést, annál nagyobb összeggel várhatja a nyugdíjas éveit. Aki most 30 éves és lehetősége van havonta 20 ezer forintot félretenni, akkor akár 32 millió forintot is felhalmozhat. A szóban forgó kalkulátor azért is hiánypótló, mert arra is becslést ad, hogy az inflációs hatással együtt mennyi jöhet össze. Az előbbi példánál maradva – tehát egy 30 éves pénztártag havi 20 ezer forintos spórolással – több mint 11 millió forintot kap a pénzromlást is figyelembe véve. Ha még korábban lép, akkor sokkal jobban jár: egy most 25 éves fiatal ugyanekkora havonként félretett összeggel (havi 20 ezer forint) összesen már 45 millió forinttal egészítheti ki nyugdíját. A kalkulátor arra is becslést ad, hogy mindezek az eredmények hogyan alakulnak az inflációs hatást is figyelembe véve.

Tetemes állami plusz

Dr. Kravalik Gábor, a Pénztárszövetség elnöke elmondta: „Az öngondoskodás egyre jobban felértékelődik, de sokan nem feltétlenül tudják, mekkora vagyon tudnak összegyűjteni az évek, évtizedek alatt. Erre a valós piaci igényre adott választ a kalkulátorral a Pénztárszövetség.”. Kiemelte az elnök, hogy a pénztári megtakarítások az egyik legjobb megoldást jelentik a piacon, azon belül is az öngondoskodási alternatívák között. Hiszen jelentős állami támogatás jár az tagok egyéni pénztári befizetéseire. Ennek mértéke ugyanis 20 százalék, évente maximum 150 ezer forint. A mostani pénztártagok már most biztosabb anyagi alapokkal tekinthetnek a jövőbe, hiszen tavaly az egy tagra jutó átlagos vagyon már túllépte az 1,2 millió forintot. A tagok pénztárakba vetett bizalmát jelzi, hogy részben az állami támogatás miatt elképesztő mértékben növelték a befizetéseiket 2018-ban. Dr. Kravalik Gábor szerint azonban a pénztári öngondoskodás nem csak a nyugdíjról szól, hanem az egészségről is. Hiszen az egészség megőrzése legalább olyan lényeges, mint az, hogy a nyugdíjba vonuláskor meglegyen a biztos anyagi háttér. Az egészségpénztárak pedig az egészségmegőrzésben nyújtanak elengedhetetlen segítséget. Szinte kommentár sem kell a követkető számokhoz: az egészségpénztári tagok pedig tavaly kilenc hónap alatt közel 7 millió alkalommal vettek igénybe pénztári számláikról finanszírozott szolgáltatást.

Megoldás szinte minden élethelyzetre

Összességében elmondható, hogy az önkéntes nyugdíjpénztári és egészségpénztári tagsághoz járó 20 százalékos, maximum 150 ezer forintos adókedvezmény és a pénztárak által kínált – minden élethelyzetre választ adó – szolgáltatási paletta kiemelkedően jó öngondoskodási lehetőséget nyújt mindenkinek. A Pénztárszövetség olyannyira fontosnak tartja, hogy minél fiatalabb korban gondoljon mindenki a jövőjére és ismerje a megtakarítás fontosságát, hogy idén egy kifejezetten a középiskolásokat megszólító pénzügyi tudatossági, öngondoskodást fókuszba helyező játékot, félmillió forint összdíjazású versenyt is meghirdetetett Pénzmesterek címen.



A Pénztárszövetség szakértői tisztában vannak azzal, hogy lehetnek olyan munkavállalók, akiknek nem fér bele a kiadásaikba az önkéntes nyugdíjpénztárak és egészségpénztárak segítségével történő takarékoskodás. „Nekik is van azonban lehetőségük a spórolásra, ehhez a munkáltatójuk adhat támogatást. Bár a cafeteriarendszerben történtek változások, a munkáltatóknak továbbra is érdemes, sőt kifejezetten megéri béren kívüli juttatásként adniuk a dolgozók pénztári takarékoskodásához, hiszen összességében a bérnél továbbra is kedvezőbb adókörnyezetben tudnak egy, hatékony és fontos juttatást biztosítani alkalmazottaiknak 2019-ben is„.

A pénztárak arra számítanak, hogy a piacon hiánypótló kalkulátort sokan fogják használni és így tisztább képet kaphatnak a jövőjükről. Ennek eredményeként pedig sokan választják a jövőben az állami támogatással igénybe vehető pénztári takarékoskodást.

