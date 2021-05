Egy komplex turisztikai koncepció szerint fejlesztenék Hosszúhetényt

A belföldi turizmus fellendülése Hosszúhetényben is érezhető, hiszen az elmúlt években drasztikusan megnőtt a turistaforgalom a faluban. Szerény becslések szerint is évente 80–100 ezer turista fordul meg a településhez tartozó területeken. Az önkormányzat most egy komplex turisztikai koncepció megalkotásával reagál az új helyzetre.

Nem könnyű feladat kezelni a Hosszúheténybe érkező rengeteg turista jelenlétét. A település adottságai nem véletlenül csábítják ide a látogatókat, a gyögyörű környezet, és a folyamatosan bővölő szolgáltatások mágnesként vonzzák ide az aktív pihenésre vágyó családokat, sportolókat, baráti társaságokat. Egyelőre azonban a falunak nincs kapacitása arra a turistaáradatra, amely hétvégente tapasztalható, éppen ezért ennek rendezésére készül a Hosszúhetényi Turisztikai Koncepció.

– Mi a Kelet-Mecsekben egy valódi szelíd turisztikai központtá szeretnénk válni, ennek érdekében több lépést tett az önkormányzat. Elsőként készítünk egy turisztikai koncepciót, mely a „Délen minden jobb” szlogennel lát napvilágot. Ennek keretében próbáljuk a helyi turisztikai szolgáltatók, attrakciók jelenlegi helyzetét, fejlesztési elképzeléseit összefogni, és egy csomagban ajánlani az ide érkezőknek, illetve ez lehetőséget ad majd arra is, hogy a pályázati forrásokat a lehető leghatékonyabb módon tudjuk felhasználni – mondta dr. Csörnyei László, Hosszúhetény polgármestere. Hozzátette, bejárták a turisztikai szempontból fejlesztendő területeket, és kidolgoznak egy infrastrukturális fejlesztési tervet is, melybe a parkolók építése mellett több terület turisztikai célú hasznosítása (például kalandpark, quadpálya építése) is beletartozik.

– Megpróbáljuk összefogni, illetve egymásra építeni a helyben elérhető turisztikai szolgáltatásokat, a szállásadókat, a fine dining éttermeket, a Tavasz vendéglőt. Komplexen gondolkodunk, hogy magasabb színvonalú szolgáltatásokat vehessenek igénybe a településre érkező vendégek – mondta. A borászokat is összefogják, hiszen belőlük is sok van Hosszúhetényben, a Bortermelők és Borbarátok Hosszúhetényi Egyesülete sikeresen pályázott, az elnyert támogatásból egy patinás pincét fognak borházzá, kóstolóteremmé alakítani az Ormándi dűlőben.

Akár túrázni, akár futni, vagy túrakerékpározni szeretne az ide látogató, már most is megfelelő körülményeket talál, a hegyi kerékpározáshoz alkalmas hivatalos, bejegyzett kerékpárpályáért az ország másik feléből is érkeznek sportolók. A polgármester kiemelte, területek kezeléséért, illetve védelméért felelős Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatósággal folyamatos az önkormányzat együttműködése, hiszen a természeti értékek megóvása a község számára is fontos.

Bővíteni szeretnék a meglévő enduró flow line pályát, hiszen ennek a látogatottsága is folyamatosan növekszik, csakúgy, mint a faluban elérhető pam track pályának is. Évente több lovas rendezvény, valamint futó- és kerékpárverseny mellett az idén még színvonalasabb programokat terveznek.

Októberben az országúti kerékpármaraton, a tét nélküli kerékpárversenyek, nem hivatalos sportesemények szintjét túllépve országos bajnokságot rendeznek a Kövestetőn. Ezen kívül augusztus utolsó hétvégéjén is egy egyedülálló rendezvénnyel szeretnék felhívni a településre a figyelmet, egy Cyclekart versenyre várják a régi autók kedvelőit. A gokart méretűre kicsinyített járművek a ’20-as, ’30-as évek autócsodáit mutatják be. A járműveket a nevező csapatok építik, és igazi látványosság lesz, amikor az egyik utcában egy körversenyben mutatják meg, mire képesek.

Ingyen letölthető mobilapplikáció segíti a kirándulókat

A Hosszúhetény Fejlődéséért Alapítvánnyal közösen az önkormányzat kifejlesztett egy mobilapplikációt, amely „Délen minden jobb” néven elérhető és ingyenesen letölthető bármely Android és iOS operációs rendszerrel működő mobiltelefonra. Az ideérkező turisták a mobilalkalmazás segítségével minden kerékpáros, valamint túra- és futó útvonalról tájékozódhatnak, térkép segít a tájékozódásban, a megadott időtartam pedig a faluban töltött szabadidős program megtervezéséhez ad alapot. Ezen kívül természetesen az applikáció megmutatja a helyi attrakciókat, és a helyi szolgáltatókat is.

Indul a „Felfedezengő” buszjárat

Klímabarát településként az önkormányzat a fentebb említett fejlesztések megvalósulásáig megoldást keresett az autósforgalom csökkentésére. Egy különjáratot indítanak Pécsről, hogy a látogatók a kirándulásaikat Hosszúheténybe busszal oldják meg. A buszra kutyájukat és kerékpárjukat is felvihetik az utasok. Kísérleti jelleggel egyelőre szombaton és vasárnap reggeli érkezéssel, és késő délutáni visszaindulással fognak közlekedni a járatok a pécsi vasútállomás és a hosszúhetényi faluközpont között. A Felfedezengő járatot várhatóan június második felétől vehetik igénybe a kirándulók.

A csapadékvíz-elvezetés megoldásán dolgoznak

Az önkormányzat a korábbi évekhez hasonlóan az idén is igyekszik kihasználni a Magyar Falu Program lehetőségeit. Pál Attila, a Hosszúhetényi Településüzemeltetési Nonprofit Kft. ügyvezetője elmondta, pályáznak a Püspökszentlászlóra vezető Petőfi utca teljes felújítására, a temető parkolójának felújítására, valamint több járdaszakasz megújítására is. Ezen kívül szeretnének támogatást nyerni egy markoló, egy ágdaráló, illetve egy új tanyabusz beszerzésére, pályázni fognak forrásra a felelős állattartás elősegítésére (oltás, ivartalanítás), és szeretnének a nyugdíjasklubnak egy olyan helyiséget biztosítani, ahol közösségi programjaikat megrendezhetik.

Az önkormányzat bízik a Területi- és Településfejlesztési Operatív Program keretében beadott csapakévíz-elvezetést célzó pályázatuk pozitív elbírálásában is.

A település nagyon sok része érintett a csapakékvízkár tekintetében, és ahol azonnali beavatkozás volt szükséges, ott egyrészt önerőből, másrészt vis maior támogatásból rendezték az árkokat, ám a megmaradt problémás részeken is megoldódhatna a helyzet. Nyertes pályázat esetén a Csókakő utca, Zrínyi és a Verseny utca, valamint a Patakmeder egy bizonyos szakaszának árokrendezése, megfelelő csapadékvíz-elvezetése valósulhatna meg.

Az önkormányzat a Tisztítsuk meg az országot! program keretében támogatást nyert a kamerarendszer bővítésére is. Míg a korábban beüzemelt kamerák a közrendet, közbiztonságot védték, a mostaniakat a potenciális illegális hulladéklerakóhelyekhez szerelik fel, a szabálysértés visszaszorítása érdekében.

Csörnyei László polgármester örömmel számolt be arról is, hogy remélhetőleg hamarosan elérhető közelségbe kerül a településre tervezett kézilabda munkacsarnok megépítése is, mely a Magyar Kézilabda Szövetség és a magyar kormány támogatásával valósulna meg. Ez számtalan problémát megoldana a településen, az eredményes kézilabda mellett teret nyitna más sportágaknak is, másrészt mivel nincs a faluban több száz fős rendezvény megtartására alkalmas terem, így akár a nagyobb kulturális programoknak is helyszínt tudna biztosítani.

A település vezetői

A 3500 lakosú község polgármestere dr. Csörnyei László, alpolgármester: Óbert Gábor és Csényi Norbert (társadalmi). A képviselő-testület további tagjai: Csajkás Géza, Czentner Györgyné, Dömös Károly, dr. Herbert Tamás és Papp János. Jegyző: dr. Orbán László. A német nemzetiségi önkormányzat elnöke Kiss Csaba, a roma nemzetiségi önkormányzat elnöke Bogdán Istvánné. A Hosszúhetényi Településüzemeltetési Nonprofit Kft. ügyvezetője: Pál Attila. A Hosszúhetényi Általános Iskola és AMI igazgatója: Grosch Szilárd. A Zengő Óvoda vezetője: Czentner Györgyné. A Hosszúhetényi Nemes János Művelődési Központ igazgatója Papp János.

A községben több mint 30 civil szervezet működik. A Hosszúhetényi Nagycsaládosok Egyesületének elnöke Bodóné Csomós Éva, a Kisújbánya Baráti Kör Alapítvány elnöke Derksen Györgyi, A Püspökszentlászló Barátainak Egyesületet Schumann Zoltán vezeti, a Hosszúhetényi Szőlő- és Bortermelők Egyesület elnöke Szabó Gábor, a Hosszúhetényi Hagyományőrző Népi Együttes vezetője Papp János, a Hosszúhetény Fejlődéséért Alapítvány elnöke Keszericze Zsolt, A Hosszúhetényi Önkéntes Tűzoltó Egyesület elnöke Kozmáry Péter, A Hosszúhetény Turista Egyesület elnöke Takács Ferenc.