Együtt a város gazdasági növekedéséért

Az elmúlt években sok változás állt be Pécs gazdasági életében. Többek között ipari parkok nyíltak, megerősödött a tudás-, kulturális- és egészségügyi ipar, növekedett a foglalkoztatottak száma. A Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara elnöke, Síkfői Tamás szerint most a felzárkózás reményében azon kell dolgozni, hogy megteremtsenek olyan együttműködési feltételeket a vállalkozások, önkormányzat, egyetemek és közintézetek között, amik gazdaságilag fejlettebb városoknál megfigyelhetőek. A LOGOSZ cégcsoport számos szolgáltatással várja a cégtulajdonosakat pécsi irodájában is, hogy megkönnyítse a vállalkozók életét, és ők így az előrehaladás szempontjából lényeges feladatokra tudjanak a koncentrálni.

A LOGOSZ cégcsoport hazánk első számú székhelyszolgáltatója. Országosan több mint 80 megbízható, szaktudással rendelkező munkatárssal nyújtanak jogi, könyvelői, ügyvédi segítséget a cégvezetőknek. Sokan nem vesznek igénybe székhelyszolgáltatót, hanem a székhelyüket saját tulajdonú ingatlanba jelentik be, esetleg saját lakásba. Lakásba bejelentett székhely esetén kötelező, hogy a helyszínen mindig jelen legyen olyan személy, aki jogosult a cég küldeményeinek átvételére, mert a Nemzeti Adó- és Vámhivatal akár egy hivatalos levél átvételének elmulasztását is szankcionálhatja a cég adószámának beszüntetésével. Ezen kívül, végrehajtás esetén a végrehajtó lefoglalhatja a székhelyen található értéktárgyakat. A LOGOSZ székhelyszolgáltatás garantálja, hogy a cég összes küldeményét átveszik, ezekről értesítést küldenek, a törvényileg kötelező dokumentumokat a helyszínen megőrzik, ellenőrzés estén a hivatalos szerveknek bemutatják. Különlegesség, hogy a pécsi irodából bármelyik LOGOSZ iroda címére könnyedén igényelhető székhelyszolgáltatás. Ebben az esetben az átvett hivatalos leveleket átszállítják a pécsi irodába, hogy ügyfeleik egyszerűen át tudják venni őket. A LOGOSZ célja az, hogy a cégügyek intézéséhez kapcsolódó összes tevékenységben segíteni tudjon. Irodájukban elvégezhető cégalapítás, cégmódosítás, cég adásvétel, rendelhető bélyegző, igénybe vehető könyvelési szolgáltatás és természetesen az előbb már említett székhelyszolgáltatás is.

A LOGOSZ cégcsoport folyamatosan figyelemmel követi az általuk végzett tevékenységek változó törvényi feltételeit és alkalmazkodik hozzájuk.