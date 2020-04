Együttes erővel védekeznek Szentlőrincen

A jelenlegi járványügyi helyzetre való tekintettel Szentlőrinc Város Önkormányzata is megtette a szükséges lépéseket a vírus terjedésének visszaszorítására, minimalizálására.

Koltai Péter polgármester felhívására, közösségi összefogás keretében – többnyire nyugdíjas hölgyek aktív közreműködésével – 2500 darab kétrétegű maszkot varrtak meg, melyeket első körben a 65 év feletti szentlőrinci lakosok részére fiatal önkéntesek juttattak el. Majd ezt követően további maszkokat biztosítottak az 55–65 év közöttieknek. A leginkább veszélyeztetett korosztályon kívül esők részére az önkormányzat titkárságán lehetőség van maszkok igénylésére.

– A lakosságon kívül a nagyobb áruházak, a posta és a pékség dolgozóiról is gondoskodtunk. A szociális és egészségügyi ellátó, illetve az oktatási és nevelési intézményeink részére higiéniai eszközöket, fertőtlenítőszereket vásároltunk és juttattunk el Gráf Viktória közreműködésével – nyilatkozta Kovács Krisztina alpolgármester asszony. A városban alacsony gyermeklétszámmal ugyan, de működik az óvoda, és a gyermekétkeztetésben sincs fennakadás.

A Közüzemi Kft. szervezésében a forgalmasabb közterületeket rendszeres időközönként fertőtlenítik, melyhez a helyi Önkéntes Tűzoltó Egyesület is felajánlotta segítségét. A Szociális Szolgáltató Központ egész épülete a honvédség közreműködésével teljes körű fertőtlenítésen esett át az idősek védelme érdekében. A nagyobb áruházláncok üzletei előtt lévő bevásárlókocsikat minden hétvégén takarítják, ezzel is csökkentve a koronavírus terjedésének lehetőségét. Az önkormányzat munkáját a helyi Polgárőr Egyesület is segíti.

A hátrányos helyzetbe került családoknak élelmiszert és vegyi árut tartalmazó csomagot juttat el az önkormányzat, melyhez a Máltai Szeretetszolgálat helyi csoportja is csatlakozott.

– Az önkénteseken, civil szervezeteken túl a helyi kötődésű vállalkozások is folyamatosan támogatják törekvéseinket, annak érdekében, hogy a településen élők biztonságát megőrizzük. Bízunk benne, hogy életünk hamarosan visszatér a megszokott mederbe. Addig is kitartást, türelmet és jó egészséget kívánok mindenkinek. Ezúton is köszönöm, hogy számíthattam, számíthatok a település lakosságára – mondta el végezetül Koltai Péter polgármester.

Az összeállítás a Szentlőrinci önkormányzat támogatásával készült.