Elkészült a falu új játszótere

Három nyert pályázati projektet valósított meg az elmúlt időszakban a kovács­szénájai önkormányzat. Novák Péter polgármester továbbra is egy élhető település megteremtéséért dolgozik.

Az önkormányzat nyertes pályázatainak köszönhetően több kisebb fejlesztés is megvalósult a kis községben. A Magyar Falu Programban tavaly támogatást nyertek közterületek karbantartásához szükséges eszközök beszerzésére, amelynek köszönhetően egy fűnyíró traktort tudtak még az év elején vásárolni. Emellett az Orfűre vezető mezőgazdasági útfelújításra is nyertek közel harmincmillió forintot. Ezt az egy kilométeres utat eddig is használták a település lakói, hiszen a 12 kilométeres távot 1 kilométerrel rövidítette, azonban eső után mindig járhatatlan volt, sok csapadék esetén pedig a mezőgazdasági gépek nyomvályússá tették. Most megfelelő útalapot építettek az útszakaszra, ami az ősz végére el is készült.

Novák Péter, Kovácsszénája polgármestere elmondta, ebből az összegből sajnos nem tudták leaszfaltozni az utat, de már így is sok lakó örül, hogy nem sárban csúszkálva kell haladni rajta.

Mivel a falu lakossága kimondottan fiatal, és sok gyerek van, egy játszótér megépítésére is pályáztak a Magyar Falu Programban és támogatást is nyertek a beruházásra. Ez pár hete készült el a Kerék bár nevű kerékpáros betérő mögötti területen. A vendéglátóhelyet évekkel ezelőtt építették azzal a céllal, hogy a betérő turisták fel tudjanak frissülni szörppel, házi sörrel. Emögött egy dimbes-dombos földes kerékpáros pálya volt, amit régen előszeretettel használtak a fiatalok, illetve a profi versenyzők is, ezért le szerették volna aszfaltozni, de nem mindenki találta jó ötletnek.

– Arra gondoltunk, hogy ha már nem lesz jobb a pálya, akkor tegyük ide a játszótéri eszközöket. A kivitelező azt javasolta, hogy hagyjunk meg pár földkupacot a biciklipályából, mert az izgalmassá teszi a teret a gyerekeknek – mondta a polgármester.

S bár tartott tőle, mit szólnak majd a falubeliek, hogy nem sík placcra épül a játszótér, a gyerekek imádják, keresztülszaladgálnak rajtuk, látszik, hogy tényleg tetszik nekik. Ezen kívül nem szerettek volna ipari játszóeszközöket, így az elemek rönkfából készültek, gumiborítás helyett pedig homok van, de így is minden előírásnak megfelel az új játszótér. A polgármester elmondta, a pályázatban vállalt tételek elkészültek, de tavasszal még lesz egy tereprendezés a területen.