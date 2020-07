Élményeket adnak Villánykövesden

Számos élménydús programot kínál a Hotel Cabernet a Villánykövesdre érkező vendégeknek. A borkóstoláson túl minden korosztálynak megfelelő kikapcsolódási lehetőséget biztosítanak a szálloda munkatársai.

A Cabernet Hotel – a Mokos Pincészet borhotele – a pincesor mellett várja a kikapcsolódásra vágyó, szállást kereső vendégeket. Az elmúlt időszakban felújítási munkálatokat végeztek a szállodában, így július elejétől már megújult közösségi terekkel, teljes kapacitással várják a vendégeket, akiknek számos élménydús programot kínálnak.

– A hotel pinceéttermében hetente többször négy-ötfogásos borvacsorákat tartunk szállóvendégeink számára, de előzetes telefonos bejelentkezés után külsős vendégeket is szívesen fogadunk. Ezeken a borvacsorákon az ételeket a Mokos Pincészet boraihoz készítjük, étel-bor párosításokat mutatunk be – mondta Szvitacs-Mokos Katalin szállodavezető.

A hozzájuk érkezőknek mindemellett élményprogramokat kínálnak, tehát nemcsak klasszikus borkóstolókkal, hanem Fekete hegyi kirándulásokkal, nyáresti borvacsorákkal, lovaskocsikázással, hajókirándulással is gazdagítják a vendégek ott töltött napjait. Vannak azoknak is zsúfoltságmentes tippjeik, akik szeretnék elkerülni a tömeget. Számukra a halastóhoz kerékpáros kirándulást javasolnak, vagy szőlőhegyi útvonalakkal szolgálnak, és még piknikkosarat, illetve hűtőtáskába bort is adnak, hogy a program még kellemesebben telhessen.

Ezen kívül bortúrákat is szerveznek egyrészt a villánykövesdi pincészetekbe, másrészt pedig a Villányi Borvidék több településére „titkos gyönyszemek” hívószóval. Ezeken a kirándulásokon olyan pincészetekbe viszik el a vendégeket, amelyek kevésbé ismertek, azonban mindenképpen érdemes ellátogatni hozzájuk.

Jó párosítás a bor és a hamburger is

Folyamatosan változó szezo­nális kínálattal várják a vendégeket a Sárga Ház Borgerező és Grill Bisztróban. Itt elsősorban hamburgereket és grill ételeket készítenek, de emellett a klasszikus ételek is szerepelnek a menüsorban. A burgereket mind házi készítésű alapanyagokból állítják elő, tehát a bucit, a hamburgerhúst, a szószokat mindent helyben készítik.

– A Borgerezővel elsősorban a fiatalabb korosztályt próbáltuk megszólítani. Azért is ezt a nevet kapta a hely, mert burgereket és borokat is kínálunk, mellyel így a fiatalabb korosztályt is megpróbáljuk a borkultúrába bevonni – mondta Szvitacs-Mokos Katalin szállodavezető.

Várja a vendégeket a Fülemüle Csárda

Megújult étlappal, hetente új ajánlatokkal várja vendégeit a Fülemüle Csárda, ahol a sváb és bajor hagyományokat, szokásokat helyezik előtérbe, mind megjelenésben, mind pedig rendezvényeik témakörében. Aki őrzi és szereti ezen kultúra sajátosságait, annak érdemes betérni ide.

Az ételek hozzávalóit a környékbeli termelőktől szerzik be, a zöldfűszereket saját fűszerkertjükből vágják.

A laktóz-, illetve gluténérzékeny vendégeknek sem kell a választékot nélkülözniük, hiszen az étlapon feltüntetett fogások mellett megtalálhatóak azok a jelzések, amelyek az allergén anyagok tartalmát jelzik. Kívánság szerint, a meglévő laktóz-, illetve gluténmentes alapanyagokból is elkészítenek ételeket.

Számos villányi borász borai megtalálhatóak az étteremben, a vinotékában minden vendég a saját ízlésének megfelelően választhat és kedvezményesen vásárolhat is. Emellett aktuális borajánlatukból kimérve is lehet rendelni, így az ételekhez könnyen választhatnak hozzáillő italt.

A csárda otthont ad mindenféle rendezvénynek, legyen szó esküvőről, céges megbeszélésről, ballagásról vagy akár egy családi összejövetelről. Ezek mellett saját szervezésű programokkal is színesítik a hétköznapokat. Az étterem befogadóképessége 80 fő télen-nyáron, a teraszon pedig elfér akár 140 fő is.

A gyermekekkel érkező vendégeikre is nagy figyelmet fordítanak, hiszen a munkatársak tapasztalatból is tudják, milyen jó ha a kicsik is el tudják foglalni magukat, miközben a szülők nyugodtan étkezhetnek, beszélgethetnek. Etetőszékek, gyereksarok, játszótér és trambulin áll a gyermekek rendelkezésére.