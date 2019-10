Eredményes a munka Diósviszlón

Már három – a Magyar Falu Programban – nyert pályázattal is büszkélkedhet Diósviszló, melynek köszönhetően többek között a régi iskola épületében közösségi teret alakíthatnak majd ki.

A diósviszlói önkormányzat is igyekszik kihasználni a pályázati lehetőségeket, ezt az évet igen eredményesnek tudhatják, ugyanis a Magyar Falu Program keretében lett nyertes két beadványuk is. A támogatásból a régi iskola épületében egy közösségi teret alakíthatnak ki, emellett új orvosi eszközök beszerzésére nyílt lehetőség, továbbá a református egyház – a parókia felújítására – beadott pályázata is pozitív elbírálást kapott. Keserűné Nagy Margit, Diósviszló polgármestere elmondta, a közösségi tér kialakítása várhatóan még az idén elkezdődhet és az orvosi eszközök beszerzését is elindították már, de további pályázatoknak az eredményét is várják.

– Az óvoda bővítésére, és udvarának fejlesztésére, a hivatal felújítására, mindkét temető felújítására, valamint a közterületek karbantartásához szükséges gépekre pályáztunk még a Magyar Falu Program keretében, illetve a Vidékfejlesztési Programban a zártkerti utak fejlesztésére van beadott pályázatunk – mondta a községvezető.

Az önkormányzat a hosszú távú közmunka programban 20 közmunkást foglalkoztat, a dolgozók közel 4 hektárnyi területen gazdálkodnak, a megtermelt zöldség nagy részét az óvoda konyhájának adják, a cukorborsót pedig primőr áruként piaci áron értékesítik.

Az önkormányzat fontosnak tartja a családok támogatását, az elsőszülöttek érkezésekor a szülőket 20 ezer, az első lakás vásárlásakor a lakókat pedig 100 ezer forinttal segítik. Szociális tűzifát az idén is ki tudnak osztani a rászoruló lakók között, emellett tavasszal házanként lakásfenntartási támogatást adtak, a gyerekek után pedig beiskolázási támogatást igényelhetnek a szülők, ennek összegét korosztálytól függően az idén 10 és 20 ezer forint között határozta meg a képviselő-testület. A felsőfokú intézményben tanulók havi 10 ezer forint támogatást kapnak.

Díjazták a virágos települést

A településen az elmúlt években aktívabb lett a közösségi élet is, Diósviszló ugyanis tavaly adott otthont a Diós Települések Találkozójának, amelyen több százan vettek részt. A polgármester elmondta, ezen a rendezvényen minden évben részt vesznek, az idén a Zala megyei Dióskálra utaztak, ahol a találkozón a Vadrózsa Asszonykórus énekelt, a Vígasszonyok táncoltak, és egy modern tánc csapat is műsorral készült. Ez utóbbi két csoport egyébként kifejezetten a tavalyi találkozóra alakult meg.

Az idei évet is sikeressé tették, ugyanis a község az idei Virágos Magyarország környezetszépítő versenyen Arany Virág díjat nyert el. A virágosítás a Faluszépítő Egyesület aktív tagjainak köszönhető, de a közmunkások is kivették a részüket a munkából.

A település vezetői

A 700 lakosú község polgármestere Keserűné Nagy Margit, alpolgármestere Miklós József. A képviselő-testület további tagjai: Horváthné Priol Ágnes, Csomor Dezső és Papp Dezső. Jegyző: Csölléné Makovics Edit. Háziorvos: Dr. Kovács Zsuzsanna, védőnő: Emmert Anna. A Kisdió Óvoda vezetője Hirmanné Lingli Mónika, a konyha élelmezésvezetője Keserű Csabáné.

A nyugdíjas klub vezetője Tóth Erika, a Faluszépítő Egyesület Horváthné Priol Ágnes.

Az önkormányzat elérhetősége: 7817 Diósviszló, Petőfi S. u. 106.