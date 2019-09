Eredményes ciklust zárnak Báron

Báron 1998 óta az előző ciklusokban együttesen nem történt annyi beruházás, mint a jelenlegiben. Ez többek között köszönhető a képviselő-testület hosszú távú fejlesztési koncepciójának, melynek megvalósítása tudatos, jól átgondolt gazdálkodással vált lehetővé.

Az öt évvel ezelőtt megalakult képviselő-testület legfőbb célja az volt, hogy rendezett településképet alakítsanak ki Báron, ugyanis annak ellenére, hogy a település adottságai alapvetően biztosítottak voltak ahhoz, hogy a község hosszú távon fennmaradjon, a lakosságszám folyamatosan csökkent. Volt, hogy egy időben 16 ingatlant is eladásra kínáltak.

– Elsőként a faluképen kellett javítanunk, a régi, bomladozó épületeket lebontottuk, a közterületeket elkezdtük szépíteni, virágosítottunk – mondta Lépold Katalin polgármester. Emellett az önkormányzat természetesen folyamatosan eredményesen pályázott, az elnyert támogatásokból pedig számos fejlesztést tudtak megvalósítani.

Első körben új falubuszra cserélték a régit, azután szintén pályázati forrásból egy új, nagyobb könyvtárhelyiséget alakítottak ki, amely egy többfunkciós közösségi térként funkcionál, ugyanis a gyerekeknek játszósarkot rendeztek be. Ezzel együtt a könyvtár régi helyiségét is felújították, melyet a német nemzetiségi önkormányzat használhat.

– A következő nagy beruházás az egészségház felújítása volt, az épület energetikai korszerűsítésén és a burkolatcseréken kívül egy korszerű várótermet alakítottunk ki a védőnői szolgálat számára. A következőkben folytattuk a faluházban a munkálatokat, a vizesblokkokat felújítottuk, lecseréltük a nyílászárókat és klimatizáltuk a nagytermet. Az elavult fűtési rendszer korszerűsítésével pedig legalább harmadára csökkentettük az épület fűtési költségét – mondta a polgármester.

– Az országban az elsők között pályáztunk a Lechner Tudásközpontnál a falu központjában álló Wöö-ház felújítására. Az egykor Wöö tanár úr lakása a településen az egyetlen, eredeti állapotban lévő ház volt – magyarázta a községvezető. Az épület a pályázati támogatásnak köszönhetően szerkezeti felújításon esett át, a tetőszerkezetet kicserélték, az eredeti állapotnak megfelelően restaurálták a nyílászárókat, a belső felújítási munkálatokat pedig a Start mintaprogram keretén belül végezték el. A felújított Wöö-ház helytörténeti emlékeket fog őrizni.

Az üdülőövezet nyaralóit már lakóházként is vásárolják

Az önkormányzat az üdülőövezet infrastrukturális fejlesztésére is kiemelt figyelmet fordít. Első körben pályázati támogatásból három utca burkolata újult meg itt. – Az üdülőövezetben egyre többen vásárolnak úgy ingatlant, hogy életvitelszerűen itt is élnek. Az itt található, korábban nyaralóként igénybe vett házak jó része dunai panorámás ingatlan, amelyekhez sok esetben még megfizethető áron lehet hozzájutni, így érthető, hogy azok a fiatalok, akik a városban nem engedhetik meg maguknak a házvásárlást, azok itt keresnek otthont – mondta Lépold Katalin polgármester. Az önkormányzat persze igyekszik a beköltöző, főként fiatalok igényeinek eleget tenni, továbbra is pályáznak az itteni utak felújítására. Az önkormányzat saját forrásból is számos fejlesztést valósított meg. Az Erzsébet tér felújításával elkezdték a faluközpont rekonstrukcióját. Itt elbontották a régi vízművet, kicserélték a tér alatti vízvezetékeket, a régi játszótéri eszközöket elbontották és új játszóteret építettek a területre, melyet épp a napokban egy kötélpályával bővítettek. A régi játszótéri eszközöket felújították és kialakítottak még egy játszóteret a falu másik felén. A tér burkolatának felújítására a Leader program keretében pályáztak, bíznak a pozitív elbírálásban.

Mintaprogram

Az önkormányzat 2015-től minden évben pályázott a Start mintaprogramra, melynek keretében az első évben egy virágkertészetet hoztak létre, ahol minden évben megtermelik a falunak az összes virágot. Emellett a dolgozók az óvoda udvarának talajcseréjét végezték el, illetve több helyen kerítést építettek. A régi iskola udvarában támfalat építettek és rendbe tették a területet. Ezen a helyen a tervek szerint egy rendezvényteret, közösségi udvart alakítanak majd ki. Az itt található pincék visszaidézik majd az 1700-as éveket, amikor a településen élők főként borászatból éltek. A polgármester elmondta, ezzel kapcsolatban a hosszú távú terveik között turisztikai fejlesztések is szerepelnek. A Start mintaprogram keretében valósult meg a faluház belső felújítása, illetve az új ifjúsági klub kialakítása is. Az épületben a konyha az egyetlen, amit nem sikerült ebben a ciklusban befejezni. Ezen kívül a közmunkások a temetőnél parkolót építettek, a ravatalozó előtetejét felújították, illetve egy olyan fedett részt is kialakítottak itt, melynek köszönhetően a hozzátartozók esőben is csapadéktól védett helyen tudják a szertartást végighallgatni.