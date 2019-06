Érkezik a baba? Számold ki velünk a szülés időpontját!

A gyermekvállalás felelősségteljes és egyúttal örömteli esemény is. A kismamák a kezdeti rosszullétek után rendszerint megélik a várandósság örömteli heteit. A 40 hét során számos vizsgálaton szükséges részt venni, és a rendszeres orvos látogatás lehetővé teszi, hogy bármilyen problémára azonnal fény derüljön.

A tapasztalatok azt mutatják, hogy a szülés várható időpontja sokszor csak irányadó dátum, hiszen előfordulhat, hogy az apróság egy-két héttel korábban lát napvilágot. A zökkenőmentes várandósság érdekében nagyon fontos, hogy a szervezet ellátott legyen a szükséges vitaminokkal, ásványi anyagokkal és az egészséges életmódra, a táplálkozásra és a terhesség időszakának megfelelő mozgásra is kiemelt figyelmet célszerű fordítani.

Kövesd figyelemmel a menstruációs naptárat!

Nem véletlen javasolják szakemberek is a menstruációs naptár vezetésének fontosságát, ugyanis ez a nőgyógyászati problémák esetén éppen úgy segítség lehet, mint a havi vérzések tervezésekor, vagy a termékeny napok kiszámolásakor.

Az okostelefonra elérhető menstruációs naptár alkalmazásával mindig pontosan tudhatod, mikorra várható vérzésed, vagy mely napokon lehet nagy eséllyel próbálkozni a gyermekáldással. A Nutriklub születési kalkulátora alapján kiszámolhatod, hogy mikorra érkezik a baba, ám ehhez is fontos tudnod, hogy mikor volt az utolsó menstruációd. A szülés időpontjának kiszámolásában az utolsó vérzés első napjának jut szerep, ugyanis innentől számolandó a terhesség 40 hete.

Készítsd fel a tested és a lelked!

Gyermekvállalást tervezve fontos, hogy a legjobb formába hozd magad egészségügyi szempontból. Ezzel nem csak a fogantatás esélye nő meg, hanem várhatóan a terhesség heteit is jobban bírod majd. Nem lehet elégszer hangsúlyozni a normál testsúly fontosságát. A súlyfelesleg nagymértékben megnehezítheti a terhesség hónapjait, ráadásul kockázati tényezőként is számon tartható az. Célszerű tehát már a várandósságot megelőzően az életmódváltás mellett dönteni, ami egyébként a szülést követően is csak előnyökkel jár.

A test felkészítése mellett a lélek is mindenképpen szót érdemel, pláne akkor, ha az első terhességről van szó. Ilyenkor a nők sokszor félelmekkel vannak teli, és az új élethelyzetek gyakran állítják kihívás elé őket. Tartanak megváltozott szerepüktől, és nőiségük megélése is rengeteg kérdést vet fel számukra. Az oly sokat emlegetett „én-idő”, és a partnerrel történő kommunikáció kiemelt jelentőséggel bírnak a pszichés egyensúly megteremtését illetően a 40 hét alatt is.

Álmatlan éjszakák és zöld széklet

Amint megérkezik a kis pocaklakó, valósággá válik mindaz, amiről korábban csak hallott a kismama. Az álmatlan éjszakák alapnak számítanak, de a pelenkázások, a szoptatással kapcsolatban felmerülő esetleges problémák is a hétköznapok részeivé válnak majd. Abban azonban egyetértenek a többgyerekes anyukák, hogy mindezek áthidalható nehézségek, és némi gyakorlattal már nem is tűnnek olyan vészesnek. Az újdonsült anyukák gyakran megijednek még az olyan hétköznapinak mondható jelenségektől is, mint amilyen a zöld széklet.

Ha a pelusban ilyennek találkozni, akkor sokan attól tartanak, komoly betegség állhat a háttérben. Könnyen lehet azonban, hogy a baba zöld székletéről mindössze arra lehet következtetni, hogy a kismama túl sok zöldséget vagy tejterméket fogyasztott. Ez utóbbi esetében előfordulhat, hogy a kicsi allergiás a tehéntej alapú élelmiszerekre. Ilyenkor a legjobb választás az, ha kiiktatja a kismama ezeket étrendjéből.