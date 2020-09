Esküvői minikölcsön? Igen!

A kölcsönökről a legtöbb embernek rossz szájíze marad, hiszen általában hatalmas összegekre gondolunk, amit hosszú év fáradságos munkájával lehet csak visszafizetni, ráadásul mindig rengeteg veszteséggel. Sokan nem is gondolnak a kölcsön felvételére, amíg az életük olyan irányba nem indul, hogy tényleg szükségét látják. Azonban van egy egészen más fajta kölcsön, amit azért találtak ki, hogy adott helyzetben húzzon ki minket a bajból.

A Hitelmindenkinek.hu szerint az úgynevezett minikölcsönök sokkal kisebb összeg felvételére adnak lehetőséget, ahol a visszafizetés esélye is lényegesen nagyobb, mint egy rendes hitelnél.

Az életben sok élethelyzet megkívánja a nagyobb összeg kifizetését, például a házasságkötés. A szülők mindig azt szeretnék, hogy a gyermekük megkapja a legjobbat, azonban egy minőségi esküvő megrendezése nem kis összeg. Bár az egész estét nem lehet minikölcsönből fedezni, sok szülőnek kell felvenni valamennyi előleget, hogy így tudja támogatni a fiatalokat. A friss házasok nem minden esetben rendeznek hatalmas összejöveteleket, de még így is szükségük lesz minden lehetséges segítségre.

A szülők segítsége

Mit lehetne csinálni 25.000 Ft-ból? Jogosan merül fel a kérdés, azonban minikölcsön lehet ennél több és, akár 100 vagy 200 ezer is. Nem mindig kell hatalmas összegekre gondolni, sokszor az is nagy segítség, ha a fodrászt, a csokrot, esetleg az asztali dekorációt írjuk a saját számlánkra. Minél több apró összeget akasztunk le a menyasszony és a vőlegény nyakáról, annál könnyebben fognak nekiindulni a saját életünknek úgy, hogy nem verték magukat nagyobb adósságba.

Igen, itt akár milliós összegekről is beszélhetünk, amit nem érdemes kockáztatni. Mindenki tisztában van a bevételével, és azzal, hogy mennyit tud adni a nagy napra. Azonban, ha a szülők úgy döntenek, hogy egy minikölcsön felvételével szeretnék könnyebbé varázsolni a boldogító igent, az mindenképpen dicséretes. Ilyenkor a törlesztés is kényelmesebb, olyan összegekben történik, amit pár hónap alatt elfelejthetnek, viszont a fiatalok mindig emlékezni fognak rá.

Sok kicsi sokra megy

De mi van akkor, ha mi a meghívottak listáján szerepelünk? Ebben az esetben kevesebb a kötelezettségünk, bár azt be kell látnunk, hogy mindig illik valamennyit adni. Általában az emberek szeretik megajándékozni az ifjú párt, és a kenyérpirító már régóta nem szerepel a kedvenc ajándékok listáján. Mire van szüksége a mai házasoknak? Pénzre, sok pénzre. A nagy nap után és a csodás utazás után visszatérnek a hétköznapi életbe, ahol belevetik magukat újra a munkába. Azonban az új lakást be kell rendezni, ki kell fizetni, és rengeteg eddig nem várt számla is megjelenhet.