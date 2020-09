Fejlesztenek, pályáznak, és a közösségért is sokat dolgoznak Hegyszentmártonban

Sok településhez hasonlóan a hegyszentmártoni önkormányzat is nagyon kedvezőnek találja a Magyar Falu Programban (MFP) rejlő lehetőségeket, melynek segítségével többek között megújult a kultúrház, útfelújítás munkagépbeszerzés is történt a faluban.

Sikerrel pályázott az idén is a hegyszentmártoni önkormányzat a Magyar Falu Programban (MFP), melynek köszönhetően támogatást nyertek a polgármesteri hivatal felújítására. Az épület energetikai korszerűsítése – egy még 2016-ban elnyert pályázati támogatásból – már megtörtént, a belső felújítási munkálatok pedig most fognak kezdődni. Megújult a szőlőhegyre vezető út egy szakasza és a Kolozsvár utca járdájának az a része is új burkolatot kap, ahol az intézmények is vannak.

A MFP keretében tavaly „A nemzeti és helyi identitás erősítése” címmel támogatást nyert pályázatuk keretében újulhatott meg kívülről a kultúrház, ezen kívül pedig különböző rendezvények megvalósítására kaptak támogatást. A programok megrendezését a járványhelyzet ugyan megakasztotta, viszont még ebben az évben megrendezik a tervezett eseményeket. Rövid időn belül megtartják a kultúrház átadóját is.

– Nagy dilemmát okoz, hogy milyen formában rendezzük meg ezeket a programokat, tekintettel a jelenlegi helyzetre. Nem gondolom, hogy félelemben kell élnünk, de amit el lehet kerülni, azt kerüljük el – fogalmazott a Jakab Gézáné, a község polgármestere. Mint mondta, talán most szerencsésebb lenne egy minden utcából jól látható tűzijátékkal ünnepelni, mintsem százakat egy helyre összehívni.

A további tervezett fejlesztésekről a polgármester elmondta, az önkormányzat most készül beadni a pályázatot az egyedi szennyvíztisztító-rendszerek kiépítésére vonatkozóan. Ez már régi igény volt a lakosok részéről, ám most kaptak olyan ajánlatot erre, mely a legkedvezőbb a település és a lakosság számára.

Egy közösségi teret is szeretnének létrehozni a kultúrház udvarán, az intézmény szomszédságában már két épületet is megvett az önkormányzat. Az épületblokk egész udvarrészét szeretnék úgy kihasználni, hogy ott mindenféle kisebb és nagyobb rendezvényt is tudjanak tartani, és a legkisebbektől a legidősebbekig bárki örömét lelje benne. Ezen kívül a ravatalozó épületére is ráférne a felújítás és az átalakítás. Utóbbi két beruházásra is van beadott pályázata az önkormányzatnak, bíznak a pozitív elbírálásban.

A gyerekek nagyon várták a több héten át tartó tábort A nyári szünet 9 hetéből 7 héten keresztül a községben Erzsébet-tábort szerveztek a gyerekeknek, így a nyáron nem kevesebb, mint 60-70 gyermek foglalkoztatását biztosították. A polgármester elmondta, a szülők nagyon örülnek ennek az immár öt-hat éve felkínált lehetőségnek, mert gyermekeik egész nap felügyelet alatt vannak, és érdekes programot szerveznek a számukra. Minden héten volt két külső helyszínes kirándulás, illetve sokat horgásztak a gyerekek, lovagolni tanultak és nagyon sok kreatív, fejlesztő foglalkozáson vehettek részt. A gyerekek felügyeletét a bogádmindszenti tantestület tagjai látták el és a pedagógusok a szabadságuk terhére vállaltak még egy hetet, hogy folyamatosan itt lehessenek a gyerekek. A Biztos Kezdet Gyerekház munkatársai reggel 6-tól este 6-ig dolgoztak a 7 hét alatt, hiszen a napi előkészületeket és a délutáni takarítást ők végezték. A táboroztatók számára mindent kárpótolt az, hogy látták a boldog gyerekeket. A továbbiakban azokat a foglalkozásokat, melyeket a gyerekek megkedveltek, igyekeznek az iskolában is továbbvinni, hiszen a lovaglás a gyerekeknek szórakozás, de rengeteg mindent fejleszt is, így hasznos, ha erre lehetőséget adnak a továbbiakban is.

A település vezetői

A több, mint 400 fős Hegyszentmárton polgármestere Jakab Gézáné. Alpolgármesterek: Pintér Sándor és Misinecz Vilmos. A képviselő-testület további tagjai: Keszü Zsolt Zoltán és Kálócz Csaba. Jegyző: Takácsné Jauk Ibolya. A Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke Garainé Barka Beáta, képviselői Orsós Sándorné és Orsós Csaba. A háziorvosi szolgálat munkatársai: Dr. Andics Lajos és Gágóné Varga Edit. Védőnő: Ádám Rebeka. Szociális gondozók: Simon Valéria és Hoffmann Józsefné. Közösségszervező, könyvtáros: Bacsa Lilla Vanessza. Falugondnok: Misinecz Vilmos. Lelkész: Fodor Ákosné. Plébános: Porpáczy Attila. Az önkormányzat elérhetősége: 7837 Hegyszentmárton, Kolozsvár u. 18.