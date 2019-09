Fejlődik Boda, több nyertes pályázatuk is van

Egymást követték a fejlesztések Bodán az elmúlt években, sikeresen pályáztak, a zöldség-gyümölcs feldolgozóüzemben minőségi termékeket készítenek, aszfaltoztak és több beruházásuk fut jelenleg is.

Az egészségügyi és oktatási intézmények színvonalasan működnek, mint az szemmel látható, a község gondosan, tisztán, szépen tartott. Épp ezért sokan járnak Bodára akár a távolabbi településekről is.

Elindították az Élethosszig tartó tanulás projektet, melynek célja a közösségformálás. Sikerrel pályáztak a közintézmények energetikai korszerűsítésére is, a szerződéskötés folyamatban van. Az elnyert mintegy 69 millió forintból a faluház, az orvosi rendelő, a polgármesteri hivatal, a teleház és a sportöltöző is megújul. Jelenleg 19 pályázatuk van benyújtva, ebből a pozitív elbírálásúak megközelítőleg 200 millió forint értéket tesznek ki. Az orvosi rendelő eszközpályázata is nyert, illetve kültéri kondiparkot is telepítenek. Folytatódik a Rákóczi utcai járdafelújítás, a Mező Imre utca, a Csend utca és a Borbás köz aszfaltozása már elkészült.

Mint azt Kovács Győző polgármester elmondta, nagy öröm számukra, hogy egy támogató útján a tájház értékeit meg tudták menteni, s a régi posta épületében állították ki. Ápolják a nemzetközi kapcsolatokat is, finn, erdélyi és osztrák testvértelepülésük is van. Így megközelítőleg 60 külföldi vendégük érkezik majd a Szüreti Fesztiválra. A helyi civil közösségek is aktívak, a nyugdíjasok szívesen sütnek-főznek a települési ünnepségeken. Kiemelkedő a sportéletük, az utánpótlás-nevelésre méltán lehetnek büszkék.

A községben közmunka­programban is foglalkoztatnak embereket. Huszonnyolc hektáron gazdálkodnak, az önkormányzatnak saját szőlője, gyümölcsöse és pincészete van. Hosszú évek óta foglalkoznak csemegepaprika-őrlemény készítésével is. A közmunkaprogramból kiemelkedve létrehozták az Érted, Együtt Szociális Szövetkezetet, melynek hét főállású foglalkoztatottja a településen működő zöldség-gyümölcs feldolgozóüzemben dolgozik. Itt többek között lekvárokat, ivóleveket, fűszeres zöldségszószokat készítenek.

Hangulatos programokkal jön az idei Szüreti Fesztivál Az egyik legmeghatározóbb bodai esemény az immár XVI. Tematikus Mediterrán Szüreti Fesztivál, melyet idén szeptember 14-én rendeznek. Az ingyenes programok egész nap tartanak, reggel 8-kor már meg is kezdődik a Tematikus-Napi Horgászverseny. A hagyományos, látványos Szüreti Felvonulás 12.45-kor lesz, ezután 13 órakor a Polgármesteri Hivatal udvarán tartják a megnyitót. Ezt követően a Bayerkrainers Trió lép színpadra, majd a Szuszi AP Team. Utánuk következik a Desperado, Jolly és Suzy, a Szentkirályi Tánccsoport, a Kalimpa Együttes, a Band of Streets, a Lauluyhtye Kuutana, az IPA Nyugdíjas Tánccsoport és a BorCanto. A programokat tűzijáték zárja, majd nyolc órától bált rendeznek. Az eseményt arcfestés, légvár, trambulin, kézműves kirakodóvásár, helyi termékbemutató és borkóstoló színesíti.

A település vezetői

A 491 fő lakosú község polgármestere Kovács Győző. Az alpolgármester Lajtman József. A képviselő-testület további tagjai: Dömötörné Csapó Tünde és Kasza József. Háziorvos: dr. Szabados Ibolya. Védőnő: Kasza Enikő, Plébános: Barics Gábriel.

Az önkormányzat az alapfokú oktatást a Bicsérd– Boda–Zók közös fenntartású Általános Iskolájában biztosítja. A házisegítségnyújtó-szolgálat feladatait Kasza Csabáné látja el. A községben teleház működik, mely a könyvtárral közös létesítményben van. Boda a központja a Nyugat-Mecseki Társadalmi Információs Ellen őrzési és Településfejlesztési Önkormányzati Társulásnak.

Civil közösségek: Bodai Polgárőr Egyesület, Boda Sportegyesület, Virágszobor-Faluszépítő Egyesület, Boda Községért Közalapítvány. A falu nyugdíjasai nyugdíjas klubot hoztak létre, vezetőjük Erdősné Kiss Edit.

Az önkormányzat címe: 7672 Boda, Petőfi S. u 28. Telefon: 73/472-079