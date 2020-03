Felállt az operatív stáb Villányban

Villányban is mindent megtesznek azért, hogy a kormány által kihirdetett veszélyhelyzetben a lehető leghatékonyabb intézkedéseket vezessék be a koronavírus terjedésének megakadályozásáért, lelassításáért.

A kormányrendelet által életbe léptetett különleges jogrend miatt a képviselő-testület tagjainak, a településen működő közintézmények vezetőinek részvételével létrehoztak egy operatív stábot, amely az elmúlt két hétben folyamatosan figyelemmel kísérte a kialakult helyzetet és egyeztetett arról, hogy milyen helyi intézkedések meghozatala szükséges a villányi lakosok egészségének megóvása érdekében. Az operatív stáb munkájába a településen feladatot ellátó háziorvosokat és a védőnői szolgálatot is bevonták.

Az óvoda, a minibölcsőde és a főzőkonyha két hete második hete ügyeleti rendben működik, megszervezték a szociálisan rászorulók étkeztetését, és a Villányi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálaton keresztül gondoskodtak a 70 év feletti, idős lakosok ellátásáról, és az iskola is átállt a digitális távoktatásra. A Villányi Közös Önkormányzati Hivatal működésében is minimálisra csökkentették a személyes találkozást, illetve amelyik munkavállaló teheti, otthonról dolgozik. Lezárták a játszótereket, a közművelődési intézmények működését felfüggesztették és a tervezett nyári rendezvények szervezését is szünetelteti az önkormányzat.

– Arra kérjük most a villányiakat, hogy aki teheti, maradjon otthon, csak a legszükségesebb esetben (például bevásárlás, gyógyszerkiváltás, munkavégzés esetén) hagyják el otthonukat, és a külföldről Villányba hazaérkezőket is önkéntes házi karantén vállalására kérjük. Az eredményes védekezéshez elengedhetetlen a lakosság összefogása – mondta Mayer István, Villány polgármestere.

Támogatási lehetőségeket dolgoz ki az önkormányzat

Az önkormányzat a járványügyi helyzet várható gazdasági kihatásaira tekintettel igyekszik megtalálni azokat a szociális támogatási lehetőségeket, formákat, amelyekkel a jelen helyzetben kiszolgáltatottá váló, rászoruló helyi lakosok részére majd segítséget tudnak nyújtani.

– Tervezzük, hogy a lakosság és a vállalkozások részére – amennyiben ennek jogi lehetőségét a kormány megteremti – adófizetési moratóriumot vezessünk be a járványügyi helyzet normalizálódásáig, mindaddig, amíg az önkormányzat teherbíró képessége ezt lehetővé teszi, hiszen az adóbevételek az önkormányzati költségvetés számottevő részét képezik, és mostani becsléseink szerint várhatóan, reálisan 50–100 millió forint adóbevétel-kieséssel számolnunk kell. Jelenleg a moratóriumot még nem tudjuk életbe léptetni, bízom benne, hogy az állami felhatalmazás erre kiterjedően is meg fog születni. Addig is az önkormányzati adóhatóság a végrehajtási eljárásokat – mivel erre lehetősége van – a veszélyhelyzet idején szünetelteti – mondta Mayer István. A polgármester hozzátette, az önkormányzat várja azon önkéntesek jelentkezését, akik bármilyen módon helyben tudják segíteni a koronavírus elleni védekezést.

Megkezdték a maszkok varrását

A városvezető elmondta, a napokban hamarosan Villányban is helyben gyártott maszkokat tudnak kiosztani, első körben a Villányi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat munkatársai, az önkormányzati és intézményi dolgozók és a 65 év feletti lakosok részére, de a cél az, hogy lehetőségeikhez mérten minden villányinak, de legalább háztartásonként két darab szájmaszkot tudjanak biztosítani. A maszkok varrását az intézményi dolgozók megkezdték, az alapanyagot egyelőre felajánlásokból kapta az önkormányzat. – Ezúton is köszönöm minden magánszemélynek és helyi vállalkozásnak a támogatását. Mindemellett felhívást tervezünk megjelentetni a szájmaszkok varrásában való önkéntes részvételre vonatkozóan, hiszen minden segítő kézre szükségünk lesz – fogalmazott.

A város civil szervezeteinek támogatásáról döntöttek

A Villányi Önkormányzat a település szempontjából meghatározó döntéseket hozott még februárban. Január végéig nyújthatták be a városban működő civil szervezetek az ez évre vonatkozó támogatási kérelmüket. A képviselő-testület által meghozott döntések alapján a kérelmet benyújtó civil szervezetek részére mindösszesen 9 millió forintot meghaladó összegű támogatást nyújt az önkormányzat. Mayer István polgármester elmondta, a támogatási szerződések megkötése és azok alapján a támogatás kifizetése folyamatban van.

– Remélem, hogy ezek a támogatási összegek a jelen helyzetben is segítséget fognak nyújtani a civil szervezetek számára a vállalt támogatási célok megvalósításához – tette hozzá. A folyamatban lévő beruházások kapcsán a városvezető elmondta, a Szent István utcai csapadékvíz elvezetésének elkészültek a tervei, ezek alapján az önkormányzat megindította a kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárást.

– Nyilvánvalóan a kialakult veszélyhelyzet és annak hatásai a település által elnyert, illetve futó projektek végrehajtására is kihatással lesznek, azonban arra törekszünk, hogy a pályázatok megvalósítása érdekében a szükséges közbenső intézkedéseket megvalósítsuk – fogalmazott a polgármester.