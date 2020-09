Felújítanák a már elhasználódott, régi játszóteret Drávacsepelyen

Drávacsepelyen most is rendezett, virágos közterek fogadják a faluba érkezőket. A játszótér felújítására viszont nagy szükség volna, de ennek megvalósítására még nem kerülhetett sor.

Az önkormányzat négy pályázatot is benyújtott a Magyar Falu Programban, ám közülük egyik sem nyert az idén. Bónis Gyuláné, Drávacsepely polgármestere elmondta, szerettek volna a játszótér felújítására támogatást nyerni, hiszen a játszóeszközök már 15 évesek, nagyon elhasználódtak. Pályázati forrás híján önköltségen is felújították volna, meg is volt rá a keretük, azonban egy váratlan költség miatt sajnos nem jutott rá pénz.

– Nagyon rosszul érintette a falut, hogy a pályázati támogatásból finanszírozott szennyvízberuházás kapcsán a kivitelező a kialakult gyakorlatnak ellentmondva behajtotta a késedelmi kamatot az önkormányzaton, így ki kellett fizetnünk 2,4 millió forintot – mondta a községvezető.

Egyelőre nincs megoldásuk a főutca egy szakaszának felújítására sem. Összesen 803 méterről van szó, amely a Magyar Közút Zrt. kezelésében áll, így erre a Magyar Falu Program keretében nem tud pályázatot beadni az önkormányzat és sajnos az idén a kátyúzást sem végezte el az útkezelő.

Az élelmiszermentő program kedvezményezettjei lettek

Az önkormányzat elnyerte az Aldi élelmiszermentő pályázatát, amelynek köszönhetően minden hétköznap a falugondnoki szolgálat busza jelentkezik az üzletnél és a közeli lejáratú pékárut, zöldséget, néha húst, tejterméket megkapják. A helyi lakosok ingyen kapják ezeket az élelmiszereket. Indul a faluban a Baptista Szeretetszolgálat napi egy tál étel programja is, melynek keretében a lakosok az alsószentmártoni konyháról fognak kapni ebédet.

Közelebb lett Pécs az új útszakasszal

Nagy forgalmat bonyolít le a két éve elkészült – Drávacsepelyt és Rádfalvát összekötő – útszakasz, hiszen ezen keresztül 16 kilométerrel rövidebb az út Pécsre, jelentősége pedig időben is mérhető, 22-25 perc alatt a megyeszékhelyre lehet érni.

Élvezték a nyári játszóházat

A kultúrházban idén nyáron is szakképzet óvónők látták el az iskolás és óvodás gyerekek felügyeletét. A foglalkozások sok örömet okoztak a gyerekeknek és a felnőtteknek is, hiszen mindezt teljesen ingyenesen biztosítja az önkormányzat, immár hat éve. A nevelői munkát diákmunkások is segítették.

Idén is segítették a családokat

Az önkormányzat ebben az évben is támogatta a családokat a tanévkezdés idején. Az óvodáskorú gyermekek után 15, az általános iskolások után 25, míg a középiskolások után 35 ezer forint támogatást igényelhettek a szülők.

Így támogatják az életkezdést

Újabb ingatlant vásárolt az önkormányzat, a házat jelenleg egy fiatal pár bérli a piaci árnál jóval kevesebb összegért. A község vezetése így segíti a fiatalok életkezdését.

A település vezetői

A közel 200 lakosú község polgármestere Bónis Gyuláné. Alpolgármester: Kovács Árpád Tamás, a képviselő-testület további tagjai: Kovács Izabella, Bánovics Anikó és Kovács Gyula. A Kovácshidai Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője: Ilosfainé Hatvani Edit. Falugondnok: Farkas Péter, házi gondozó: Kasza Gabriella. Háziorvos: dr. Ivánfi Judit.

Az önkormányzat elérhetősége: 7846 Drávacsepely, Dózsa u. 2. Tel.:72/580-230

Program: A tavalyi falunap keretében rendezték meg a Drávacsepelyi I. Fogathajtó Bajnokságot, az idén ugyan a falunap elmarad, de a II. Fogathajtó Bajnokságot megtartják, ha a járvány nem szól közbe, akkor szeptember második hétvégéjén. A jövő évi falunapot (Hip-hop Csepelyben) június 5-re tervezik.