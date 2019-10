Filagóriát építenek és okospontot alakítanak ki a teleházzal szemben

A somogyapáti önkormányzat ugyan nem bővelkedik nyertes pályázatokban, de a fejlesztési terveikre a lehetőségeikhez mérten mindig igyekeznek megoldást találni. A község polgármesterével, Kis Péter Zoltánnal tekintettük át az elmúlt éveket.

– Milyen fejlesztéseket tudtak megvalósítani az elmúlt években?

– Elmondható, hogy ebben az önkormányzati ciklusban nem sok pályázati forrást nyertünk az infrastrukturális beruházásokra. Kisebb állagmegóvási munkálatokat tudtunk elvégezni a kultúrházon, ami gyakran beázott, erre kaptunk is közel kétmillió forintot. Ezen kívül egy évvel ezelőtt fejeződött be az egyedi szennyvíztisztító berendezések telepítése. Az ingatlantulajdonosok majdnem fele igényelte ennek beüzemelését, emellett természetesen az intézményeink, köz­épületeink udvarára is telepíttettünk ilyen szennyvíztisztítókat. Továbbá saját erőből a dióspusztai utakon útburkolati javításokat végeztünk, mintegy 1000 méter hosszan.

– Elég nagy a település, hogyan tudják karbantartani a közterületeket?

– Ez így van, tudniillik Somogyapáti három – Somogyapáti, Adorján és Dióspuszta – településrészből áll, éppen ezért az út menti árkok kaszálása, a területek karbantartása nem kis feladat a számunkra, majdnem 8 kilométert kell rendben tartanunk a Dióspusztát átszelő úton. A közmunkaprogramban tizenhárman dolgoznak, az ő feladatuk a közterületek karbantartása, igyekeznek megbirkózni a feladattal.

– Milyen beadott pályázataik voltak?

– Az óvoda energetikai korszerűsítésére, udvarának fejlesztésére, bővítésére adtunk be pályázatot, emellett még természetesen a Magyar Falu Program keretében pályáztunk a kultúrház energetikai korszerűsítésére. Fontos lenne a közterületek karbantartásához szükséges gépek beszerzése, ezért erre, valamint még többek között az orvosi rendelő, illetve a polgármesteri hivatal energetikai korszerűsítésére, belterületi utak és járdák felújítására, valamint a ravatalozó festésére és felújítására is pályáztunk támogatásért.

– Milyen szolgáltatások érhetőek el helyben?

– A teleházban található a könyvtár, itt alakítottuk ki a Digitális Jólét Pontot, valamint itt működik minden hétköznap délelőttönként egy postai felvevőhely is, amióta a kistelepülési postahivatalokat országosan bezárták. Az elmúlt években megszűnt a takarékszövetkezet, ami nyilvánvalóan nem tett jót sem itt, sem más kistelepüléseken. Mindenesetre az önkormányzat igyekszik a lakók számára minden lehetőséget megadni. Megvásároltuk a teleházzal szembeni területet, ahová egy fából készült filagóriát tervezünk építeni, hogy a fiatalok itt kiülhessenek, internetezhessenek, sőt még telefonjukat is fel tudják majd itt tölteni, ha minden a tervek szerint alakul.

A megyehatárig megújul az útburkolat

Adorjánt kerékpárút is összeköti Somogyapátival, de a hosszútávú koncepció mindig is az volt, hogy Szigetvárig épüljön egy, a biztonságos közlekedést elősegítő kerékpárút. Az önkormányzat korábban egy pályázati lehetőség kapcsán elkészítette ennek a terveit, ám a projektre végül nem volt elég pályázati forrás. – Nagyon vártuk és bízunk benne, hogy azért előbb- utóbb megvalósulhat ez a kerékpárút-építés – mondta Kis Péter Zoltán polgármester. Hozzátette, más szempontból viszont pozitív, hogy a Magyar Közút Zrt. beruházásával a temetőtől Somogyhatvanig már megújult az útburkolat, a második lépcsőben pedig egészen a megyehatárig felújítják majd az utat.

Új testvértelepülésre leltek

Évről évre az összetartozás jegyében rendezik meg az Apáti nevű települések országos találkozóját.

– Ilyenkor tulajdonképpen az apátiak szórakoztatják az apátiakat – mondta mosolyogva Kis Péter Zoltán, Somogyapáti polgármestere. A rendezvényen a kulturális csoportok bemutatkoznak a közönségnek. Somogyapáti 2013-ban adott otthont ennek a találkozónak, az idén pedig Alsónemesapáti volt a házigazdája a programnak. A polgármester elmondta, sajnos a civilek feloszlottak, ezért Somogyapáti nem műsorral, csak szöveges bemutatkozóval szolgált a találkozón.

– Az országban 16 apáti végződésű település található, de nem mindenki vesz részt a találkozókon, 12 alapító tagja volt az alapítványnak, de felkerestük a határon túli településeket is. Két éve leltünk rá a horvát Opátovácra (Lovász­apáti) és a Romániában található Dobrácsapátira is, tavaly már ők is ott voltak a találkozón – mondta a polgármester. Lovászapáti egyébként Somogy­apáti testvértelepülése is lett a horvátországi Turanovac és az erdélyi Körtvélyfája mellett.

Több programot tartanak a faluban

Somogyapáti két, a helyi programokat támogató, európai uniós forrású pályázatnak is kedvezményezettje, amelynek köszönhetően az elkövetkezendő időszakban számos rendezvényen vehetnek részt a helyiek. A szigetvári önkormányzat és konzorciumi partnerei által nyert és elindított „Héthatár – Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben” című projekt legfőbb célja a társadalmi felzárkózás érdekében a területi különbségek csökkentése, valamint a helyi közösségek erősítésére irányuló programok megvalósítása.

A másik, szintén az Emberi Erőforrások Fejlesztési Operatív Program keretében nyert „Humán kapacitások erősítése a Szigetvári járásban” címmel indult projekt keretében szintén már meglévő programok színvonalasabb megrendezésére, valamint foglalkozásokra, eddig nem elérhető szolgáltatásokra nyílt lehetőség. Ennek a projektnek szintén fő célja a felzárkóztatás, a területi különbségek, a szervezett programokkal a településméretből adódó társadalmi hátrányok csökkentése, főként a helyi igények figyelembevételével.

A település vezetői

Az 500 fős község polgármestere Kis Péter Zoltán, alpolgármestere Dorozsmai András és Féger Ferenc (külsős). A képviselő-testület további tagjai: Varga Istvánné, Mezei Nándor és Lovász Zoltán. A Nagypeterdi Közös Önkormányzati hivatal Somogy­apáti Kirendeltségének aljegyzője: dr. Ratkovics Ágnes. Háziorvos: dr. Weiling Zsolt Dénes, védőnő: Toldi-Lang Mónika. Falugondnok: Varga István. Plébános: Molnár Attila.

A Lépjünk Együtt Előre Egyesület elnöke Paizsné Kósa Erika. A nyugdíjasklub vezetője Dombos Edit. A Gyümölcs­oltó Alapítvány vezetője Kustos Irma.

Somogyapáti a székhelye az Apáti Nevű Települések Közalapítványának, elnöke Kis Péter Zoltán. Tagjai: Darabos Józsefné, Bátaapáti polgármestere és Vincze Tibor, Zalaapáti polgármestere.

A Klebelsberg Központ működteti az alsó és felső tagozatos általános iskolát, vezetője Keszegné Molnár Szilvia.

A Somogyapáti Intézményfenntartó Társulás által működtetett Játékország Óvoda és Konyha vezetője Varga Péterné.

Az iskola művészeti oktatást, napközi és tanulószobai ellátást biztosít, illetve minden évfolyamon roma kisebbségi oktatást is folytat.

Az önkormányzat elérhetősége: 7922 Somogyapáti, Fő utca 82. Telefon: 06/73-550-000.