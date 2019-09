Focipályát avattak

A buszforduló környékének helyreállítási munkálatai zajlanak jelenleg Erdős­mecskén. Az elmúlt években azonban ezen kívül is rengeteg fejlesztés történt a településen.

Javában dolgoznak a buszforduló környékén a munkások, hogy helyreállítsák a villámárvizek okozta károkat. A hirtelen lezúduló eső alámosta a járdát, ezért adott be a település vis maior pályázatot. A projekt keretében a teljes árokpartot rendbe akarták hozni, de a támogatási összegből most csak ezt a kisebb részt tudják felújítani. Erdősmecskén azonban 2012 óta több felújítás is történt.

– Az első fejlesztések között napelemeket telepítettünk az óvodába – tudtuk meg Benkovics Győzőnétől, a falu polgármesterétől. – Majd a Templom teret alakítottuk ki, ahol helyet kapott a Mecskekő nevű műalkotás is.

A közmunkaprogram keretében kertjük is volt, az ott termett zöldségek jó részét az óvoda konyháján használták fel, de a rászorulók is kaptak belőle. Tartottak állatokat, amik szintén a konyhára kerültek.

Egymást követték a fejlesztések, így többek között a Szerb templomnál helyrehozták a járdát, rendbe tették a víz­elvezető árkokat, felújították a ravatalozót, ami elé egy térkővel borított területet is kialakítottak. Több utat javítottak és egy focipályával is gazdagodott a település.

– A közvilágítást is korszerűsítettük, új lámpatesteket helyeztünk el, és mindegyiket LED-esre cseréltük – mondta el a polgármester. – Az így megtakarított összegből újabb lámpatesteket telepítettünk, és a jövőben szeretnénk, ha minden villany­oszlopra kerülne egy fényforrás. Ez tehát egy folyamatos fejlesztés lenne.

Teljesen megújult az óvoda épülete

A képviselő-testület fontosnak tartja, hogy a településen működő óvoda és iskola is megmaradjon. Az elmúlt években az óvoda szépen megújult, a teljes energetikai rendszerét korszerűsítették, de kialakítottak egy tornaszobát és egyéb helyiségeket, tetőablakokat raktak be, hogy világosabb legyen.

A könyvtár a Digitális Jólét Programnak köszönhetően laptopokkal, tabletekkel és mobiltelefonokkal is gazdagodott, amit szívesen használnak a fiatalok.

A gyermekek mellett az idősekről való gondoskodásra is nagy figyelmet fordítanak. Az önkormányzat jelenleg tárgyalásokat folytat egy vállalkozóval, aki a régi iskolát szeretné szociális otthonná alakítani, valamint magánapartmanokat építeni. A terveket hamarosan a lakosoknak is bemutatják a könyvtárban.

Támogatják a fiatal házasok letelepedését

Erdősmecskén különféle programokra várják a lakosokat, minden évben rendeznek farsangot, megünneplik a nőnapot, főzőversenyt, sportnapot és falunapot szerveznek, adventkor pedig gyertyát gyújtanak. Az óvoda harmincéves fennállását is megünnepelték, de egy díszpolgárt is avattak a településen az elmúlt években.

Az idősek napját is minden évben megtartják, egy ilyen eseménynek köszönhetően a falu egy kültéri fitneszeszközzel is gazdagodott. Az ehhez szükséges támogatást ugyanis úgy kaphatták meg, ha minél több idős embert megmozgatnak. Az egyik rendezvényen tehát vacsora előtt volt egy kis torna, amit mindenki élvezett. Erről videó is készült, valamint a résztvevők aláírásával igazolták a feltételek teljesülését, így kapták meg a kültéri fitneszeszközhöz szükséges támogatást.

Az önkormányzat segíti a lakosságot, minden évben pályáznak a szociális tűzifára, élelmiszercsomagot osztanak, a gyermekeknek iskolakezdési támogatást adnak. Az idei évtől kezdve pedig letelepedési támogatás is jár azoknak, akik ebben az évben kötöttek házasságot vagy már házasok voltak, de idén vásároltak házat Erdősmecskén. Az önkormányzat őket ötszázezer forinttal segíti.

A település vezetői

A közel 360 fős Erdősmecske polgármestere Benkovics Győzőné, alpolgármester Harcz Ferenc. A képviselő-testület további tagjai: Brandt Mónika, Kleisz György és Teiml Tibor. Az önkormányzat elérhetősége: 7723 Erdősmecske, Petőfi utca 40. A település az Erzsébeti Közös Önkormányzati Hivatalhoz tartozik. Jegyző: Csernyánszky Gábor, jegyzői referens: dr Matei Adriana.

Az Erdősmecskei Német Önkormányzat elnöke Hengl Mónika, alelnöke Hengl Melitta. További képviselők: Schmid Gabriella és Szabó Attila. A Német–Magyar Baráti Egyesület elnöke Hengl Melitta. Óvodavezető: Lőrinczné Takács Aranka. Iskolavezető: Kellerné Ömböli Emőke. Körzeti orvos: Dr. Menczer Gábor. Állatorvos: Dr. Merics Imre. A nyugdíjas Klub vezetője: Hengl Jánosné.