Fogjunk össze, hogy ne szűnjön meg a pécsi Gyerektaxi!

Évek óta jól működik a Pécsimami Közhasznú Egyesület által indított, országosan is egyedülálló, ingyenes gyerektaxi-szolgáltatás a városban, melynek hála óvodás és iskolás utasokra szabott módon juthatnak el a pécsi 4-14 éves gyerekek A-ból B-be. Idén novemberben lejár a pályázat, melyből eddig finanszírozták a kezdeményezést, így új támogatók jelentkezését várják a szervezők, hogy továbbra is segítségére lehessenek a szülőknek. Egy saját kisbuszra gyűjtenek.

Mint azt Gellén Nóra, a gyerektaxit működtető egyesület vezetője lapunknak elmondta, a szolgáltatás nagyon népszerű, hiszen egyeztetés után bármelyik pécsi szülő igénybe veheti, akinek a munkarendje miatt kihívást okoz elmenni gyermekéért az iskolába, vagy különórára vinni a kicsit. A 2018 áprilisa óta futó programnak hála eddig közel 3000 alkalommal szállítottak gyermekeket Pécs belterületén az oktatási-nevelési intézményekből a szülő munkahelyére, nagyszülőhöz, vagy fejlesztő foglalkozásra. A porontyokat minden esetben képzett gyermekfelügyelő kíséri, aki úgymond a szülő helyébe lép: be-, illetve kikíséri a gyereket az iskolából, beszélget a pedagógussal.

Nyilván véges a kapacitásuk az egyetlen kisbusszal szállított gyermekek számát illetően, de nagyon jól működött eddig a dolog, körülbelül száz családnak segítettek két év alatt.

A rendkívüli népszerűségnek örvendő szállítómódszer tehát nagyon sok szülőnek – különösen az egyedülállóknak vagy többgyermekeseknek – hatalmas terhet vesz le a válláról, hiszen bárki számára elérhető. Sőt, megváltozott élethelyzetben is állnak rendelkezésre: a koronavírus miatti digitális oktatás idején például bevásárlószolgáltatássá alakult át a taxi, egyedülálló szülőket segítve.

Miért van szükség most a pécsiek összefogására?

– Most az a cél, hogy a pályázati támogatás megszűnése után a drága autóbérlés helyett egy saját járművet, egy használt, de jó műszaki állapotú mikrobuszt vásárolhassunk, ami nagyjából három és félmilliós költséget jelentene. Ha ez egy nagy pécsi összefogásnak hála sikerülne, akkor biztosan elindítjuk ezután is a szolgáltatást. Egy helyi cég már felajánlotta, hogy ha sikerül a buszvásárlás, akkor ingyenesen karbantartja nekünk a gyerektaxit. A gyerekfelügyelőt közfoglalkoztatás keretében szeretnénk a jövőben alkalmazni részmunkaidőben. Vagyis az autóvásárláson kívül még az üzemanyagköltség és a sofőri bér marad még kérdéses, ezeknek a finanszírozásra szintén partnereket keresünk majd, amennyiben megvalósítható lesz a további működés a saját busszal – fejtette ki Gellén Nóra. Hozzátette, a cél az, hogy a gyerektaxi továbbra is ingyenes legyen, de ez nagyban függ a támogatás mértékétől.

Az egyesületi elnök elmondta továbbá, hogy amennyiben az összefogásnak hála összejön a buszvásárlás és folytatni tudják jótékony tevékenységüket, mindenképpen szeretnének majd pályázni több járműre is, hogy további családoknak tudjanak segíteni. Mindemellett kiterjesztenék a szolgáltatást is, nem csak a délutáni, de a reggeli órákban is szállítanák a gyerekeket.

Gellén Nóra elárulta, sokan megkérdezik, miért viszik különórára is a kicsiket, nem csak haza vagy a szülő munkahelyére. Lapunknak elmondta, véleménye szerint ezek a – sok esetben fejlesztő – foglalkozások is gyermekfelügyeleti megoldást jelentenek a szülők számára, akiknek így nem kell akár több órával előbb eljönni a munkahelyükről, hogy az iskolából átvigyék lurkójukat a korrepetálásra. Vagyis kétféle szempontból segít a taxi: plusz gyermekfelügyeleti időt biztosít a sokáig dolgozó szülőknek, valamint hozzájárul, hogy a felzárkóztatást igénylő kicsik eljussanak a megfelelő szakemberekhez.

Többféle módon lehetséges a gyerektaxi támogatása…

A működtetők hálásak mindennemű hírverésért, de akármekkora összegű pénzbeli adományért is.

Vagyis, ha tehetjük, vigyük hírét (cégvezető) ismerőseink között annak, hogy összefogásra van szükség!

Emellett pedig anyagi lehetőségeinkhez mérten utalhatunk is a számukra. Az adományok minden forintja a gyerektaxira megy. IDE KATTINTVA olvashatunk még a gyerektaxiról és kérhetünk tájékoztatást a támogatás módjáról.

Mindemellett pedig hasznos lenne, ha segítenénk kedvezményes árú kisbuszhoz hozzájutni az egyesületet, így ha van eladó buszunk vagy tudunk ilyenről, ne habozunk szólni nekik!

A Pécsi Gyerektaxi 2018 áprilisától 2020 novemberéig a „Munka ÉS Család – A nők munkaerő-piaci helyzetének javítása és Nő-Köz-Pont létrehozása Pécsett című, EFOP-1.2.9-17-2017-00082 számú pályázat támogatásával, a Pécsimami Közhasznú Egyesület szervezésében működik.