Folyamatos megújulás jellemzi a Pécsváradi Leányvásárt

Ha a Pécsváradi Leányvásár történetét kutatjuk, több, mint háromszáz esztendőt kell visszautaznunk a történelemben. A Lukács-napi rendezvénysorozatot, amelyet idén október 18–20. között tartanak, a folyamatos megújulás jellemzi.

Több évszázados hagyományra épül a Pécsváradi Leányvásár, amely az ország egyik leggazdagabb népművészetét létrehozó környékbeli magyarokhoz kötődik. Évszázadokon keresztül itt találkoztak egymással a Sárköz és a Mecsek tövében meghúzódó református falvak lakói egy országos vásáron, amit mulatság, bál követett. A Lukács napján rendezett mulatságokon a fiatalok megismerhették egymást, ezért jó alkalmat adott a párválasztásra. A néprajztudósok ezért is nevezték az ilyen eseményeket leányvásároknak, innen a rendezvény elnevezése is. A mai eseményeken is megismerhetik az érdeklődők a környék gazdag hagyományait, a gyönyörű sárközi viseletet, és soknemzetiségű vidékünk kulturális sokszínűségét.

Így ősszel, amikor a nagy kerti-szántóföldi munkák véget értek, az új bor a pincékbe került és a gesztenye is megérett, meghívták a távoli rokonokat a környékbeli falvakból, de a Mecsek északi völgyeiből, sőt, a Sárközből is, hogy alkalmat teremtsenek a fiataloknak az ismerkedésre. A gesztenyéből jó bevétele származott a családoknak, amit a leányok pompás ruhájára költöttek. Az öt-hat alsószoknya fölé húzott tarka szoknyához olykor Párizsból is rendeltek anyagot. Az édesanyák gondosan felöltöztették eladósorba került lányaikat, hiszen a viselet a család anyagai helyzetét, a lány várható hozományát is kifejezte. A szépséges ruházat akár húsz-huszonöt kilogrammot is nyomott, nem is volt egyszerű mozogni benne. A leányzó megkérte az anyját: „Édösanyám, indítsa el a faromat!”, és a meglendített szoknyákkal könnyebben léphettek. A lányok fel-alá sétáltak, összekapaszkodva az utcán, „karikába” álltak, daloltak és táncoltak. A karikázó helyi jellegzetességként maradt fenn. A legények megnézhették a lányokat, kiválaszthatták a szívüknek kedvest, akivel az esti bálban kicsit közelebb is kerülhettek egymáshoz. Másnap, a pécsváradi nagyvásárban megvásárolhatták a mézeskalács­szívet, mint jegyajándékot. Aztán télen, a „dologtalan” időben, a disznóvágások gazdag kínálatával meg is tarthatták a lakodalmat.

Minden programnak a folyamatos megújulás jelenti az életében maradást, ez az elv tartotta meg ötven éven keresztül a Pécsváradi Leányvásárt is, mint népművészeti fesztivált. 2015-től számos új program jelent meg, tovább szélesítve a műsorkínálatot, megcélozva a legfiatalabb korosztálytól az idősebbeket.

Hagyomány már, hogy a rendezvénysorozat népdal­éneklési versennyel indul, amelyet először 2016-ban, a leányvásár ötvenéves évfordulóján tartottak meg. A versenyre a megye iskoláiból várják az alsó- és felső tagozatos diákokat a Fülep Lajos Művelődési Központban október 18-án, pénteken, tizenegy órakor. Egy kötelező és egy szabadon választott dalt kell előadniuk a csoportoknak. Az értékes nyeremények mellett, a legjobbaknak lehetőségük nyílik bemutatni népdaltudásukat és csengő hangjukat a leányvásár szombati napján, október 19-én, az Európa téren felállított nagy színpadon.

A leányvásár ünnepélyes megnyitója szintén a művelődési központban lesz pénteken öt órakor, amelyen idén a Misina Néptáncegyüttes működik közre. Szintén ezen az estén kiválasztják a Leányvásár borát. A fesztivál egyik fő programja még mindig a szombat esti bál, a Fülep Lajos Művelődési Központban idén a Harold zenél.

A rendezvény hagyományos elemei közé tartozik a menettánc is, a néptánc­csoportok október 20-án, vasárnap vonulnak fel Pécsvárad főutcáján. Ahogy a látogatók már megszokhatták, a menetet a Zengővárkonyi Hagyományőrző Együttes vezeti. Délután négy órakor pedig a közel száztagú Zengő rezek kísérik a Sárközi össztáncot, amelyben a rendezvényen jelenlévő összes néptáncos részt vesz, de közéjük bárki beállhat táncolni a művelődési központ előtti téren.

Szépségverseny és esküvő is lesz

Idén sem maradhat el a Leányvásár szépe választás. A népviseletbe öltözött lányok október 19-én, szombaton délelőtt tíz óra és fél tizenkettő között jelentkezhetnek a Művelődési Házban a versenyre. A helyszínen mindenkiről fényképet készítenek, amit délben tesznek közzé az esemény Facebook oldalán, ekkor indul az internetes szavazás. A Leányvásár Szépe verseny közönségdíjasa az lesz, aki a legtöbb lájkot kapja. A jelöltek délben a nagyszínpadon is felvonulnak, ezután a vásári forgatagban kell a látogatók között rejtőzködő zsűri tagjainak tetszését elnyerniük. Az így legtöbb pontot elnyert öt jelölt közül a szakmai zsűri választja ki, ki lesz 2019-ben a Leányvásár Szépe.

Különleges programmal is készülnek az idei eseményre, most először tartanak esküvőt a leányvásáron. Már a készülődést is nyomon lehet követni, hiszen a szervezők mindenről gondoskodtak: sminkről, a virágról, de még az anyakönyvvezetőről is, aki a nyilvánosság előtt adja össze az ifjú párt.