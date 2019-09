Folyamatosak a technológiai fejlesztések a NESTRO-nál

Gyártócsarnok bővítés, modern géppark és eszközbeszerzések, új munkahelyek a pécsi telephelyen.

A Nestro Hungária Kft. a német NESTRO magyar képviseletként 1999-ben egy irodával és egy fő kereskedelmi képviselővel kezdte meg működését Pécsett. A cég 20 éves sikeres működése során folyamatos fejlődésen ment keresztül kezdve a 2009-es új telephelyre való költözéssel, a saját gyártás megkezdésén át egészen az 1.sz. és 2. sz. gyártócsarnok bővítéséig. Mára egy közel 1 hektáros, modern infrastruktúrával ellátott iparterületen gyárt ipari légtechnikai berendezéseket és tartozékokat. Alaptevékenységéhez hozzátartozik a csúcstechnikát képviselő, német gyártmányú por- és forgács elszívó rendszerek egy adott technológiához való tervezése és helyszíni telepítése is. Mindemellett a cég más nyugat- európai, piacvezető gyártók (Fröling kazánok, Masterflex flexibilis tömlők, Weima aprítógépek és brikettálók) termékeit is forgalmazza.

A legutóbbi termelési kapacitásbővítést egy 80,56 millió forintos európai uniós támogatás segítette a csarnokbővítés és termelő eszközök beszerzésének keretében. Az új csarnok létesítését a technológiai légtechnikai berendezések iránti megnövekedett hazai kereslet generálta. Annak érdekében, hogy a legyártott és telepített elszívó berendezésekhez szükséges légcsatornák és csőidomok megnövekedett gyártási mennyiségének helyet tudjanak biztosítani, duplájára bővítettek a 2.sz. csarnokot. A technológiai fejlesztés keretében egy hidraulikus élhajlítóra és egy automata hegesztő berendezésre is beruháztak, melyek elhelyezése szintén megkövetelte a gyártóterület bővítését.

Az élhajlítóval nagy pontosságú hosszhajlítások készíthetők, amelyek elengedhetetlenek a szűrőberendezések gyártásánál. Ezáltal, ezek az eddig import termékek immár házon belül is legyártódhatnak. Az automata hegesztővel pedig kiválthatók ez eddig kézzel készült csőhegesztési munkafolyamatok, így gyorsabban és kiváló minőségben készülnek el vastag és kopásálló lemezből a légtechnikai csövek.

Az új csarnok az alapanyag a késztermékek tárolására szolgál. A nagyobb méretű gyártmányok mozgatásához, illetve a gyártás támogatáshoz egy híddaru beszerzésére is sor került. Idén a meglévő 1. sz. csarnok bővítésével kapcsolatos munkálatok is megkezdődtek, és jelenleg is folyamatban vannak.

A megnövekedett kereslet generálta gyártóüzemi bővítések mellett a Nestro alkalmazottainak létszáma is bővült. A gyártó és kivitelező csapat hegesztésben, gépkezelésben és gépszerelésben jártas szakemberekkel gazdagodott. Ezenkívül fennáll még az igény a cég részéről faipari mérnök végzettséggel rendelkező, dunántúli értékesítő kollégára is.

Az eddigiekben is dinamikus növekedést produkáló KKV a gépberuházásnak köszönhetően nemcsak szélesebb vevői igények kielégítésére képes, hanem új lehetőségek nyílhatnak meg számára, mellyel hosszútávon is biztosíthatóvá válik a cég új és innovatív termékeinek egyedülállósága a hazai és nemzetközi piacokon egyaránt.

Iroda, levélcím: 7630 Pécs, Házgyár u.2.

Telefon: +36 72216 461

E-mail: marketing@nestro.hu

Internet: http://www.nestro.hu