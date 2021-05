Folyamatosan pályáznak Szentegáton

A 2019-es önkormányzati választások óta új polgármester vezeti Szente­gát községet. Czifra Lászlóné célja, hogy szebbé, jobbá, mindenki számára élhetőbbé tegye a települést, a fejlesztésekhez pedig megtalálja a szükséges forrásokat.

Az önkormányzat tavaly két pályázatot is nyert a Magyar Falu Program keretében. Egyrészt útfelújításra kaptak csaknem 16 millió forint támogatást, melyből a buszfordulónál egy útszakaszt újítottak fel, és egy kisebb rész is megújult Kárászpuszta felé. Ezen kívül elhagyatott ingatlan megvásárlására is nyertek támogatást, amelyből az önkormányzat meg tudta vásárolni a volt presszó épületét. Komoly terveik vannak az ingatlannal, így az idén újra pályázatot nyújtott be az önkormányzat a Magyar Falu Programban, hogy az elképzeléseik szerinti közösségi teret kialakíthassák a házban.

– A helyi fiataloknak jelenleg nincs olyan helyiség, ahol össze tudnának gyűlni akár egy csocsó, egy sakkjátszma, vagy egy mozizós délután erejéig, ezért arra gondoltunk, hogy ezt a három helyiségből álló épületet számukra felújítanánk, és olyan eszközökkel szerelnénk fel, amelyekkel a szabadidejüket szívesen töltenék el. Olyan lenne, mint egy ifjúsági klub – mondta Czifra Lászlóné polgármester. A községvezető hozzátette, ezen kívül újra pályáztak útfelújításra, a külterületre vezető szakasz, a Szentegátot Sellyével összekötő út egy részére szeretnének támogatást nyerni. Emellett a már évek óta működő falugondnoki szolgálatot szeretnék erősíteni egy új falubusszal. A régi állapota sajnos a rossz, kátyús utak miatt rohamosan romlik.

Az óvoda fejlesztése szintén a tervek között szerepel, ezért természetesen erre is beadta pályázatát az önkormányzat. Az intézménybe jelenleg 11 gyermek jár, az épületben szükségessé vált a nyílászárók cseréje és az elektromos hálózat felújítása.

Az önkormányzat 20 közmunkást foglalkoztat, akik mezőgazdasággal és állattenyésztéssel is foglalkoznak. 4,9 hektáron búzát, kukoricát és árpát termelnek, közel egy hektáron pedig zöldségféléket, amelyek egy részét adományként a lakosoknak osztják ki, illetve értékesítik. Emellett struccokat, birkákat, előnevelt csirkéket és sertéseket – köztük süldőket és kocákat is – tartanak. Az előnevelt csirkéket a falu lakosainak adják el, a sertéseket pedig a Szigetvári Hús Kft.-nek értékesítik a vágóhídra, de természetesen a helyiek is minden évben vásárolnak a malacokból, valamennyivel a piaci ár alatt.

A település rendezettségéért és szépítéséért szintén a közmunkások felelnek, melyhez a korábbi években jól felszerelt géppark állt rendelkezésükre. Tavaly június 14-én azonban ellopták az önkormányzat gépeit, melynek egy részét sikerült pótolni. Nagy szükség volt rá, hiszen sok zöld terület van, amelyet rendszeresen karban kell tartani.

Nyári falunap

Az önkormányzat augusztus 20-án szeretne falunapot rendezni, amely 2017 óta nem volt a településen. A program szervezése mellett erre az időpontra szeretnék a szabadtéri színpadot helyreállítani. Ennek padozata már annyira rossz állapotban volt, hogy inkább szétszedték, nehogy az ott játszó gyerekeket baleset érje.

Az önkormányzat és a falu lakói is bíznak benne, hogy a járványhelyzet a jövőben nem akadályozza meg a sokak által kedvelt kisebb közösségi programok megrendezésért sem.

Látnivalók

A Szentegát Községért Alapítvány 2013-ban alakult azzal a céllal, hogy a jelen és a jövő nemzedéke számára megőrzi a ritka örökséget, a szentegáti Mária-kápolnát, amelyet sikerült is felújítani. Ezt egyrészt a nagylelkű emberek anyagi támogatása tette lehetővé, illetve a Biedermann-kastély tulajdonosának támogatása. A Mária-kápolnában rendszeresen tartanak misét, és alkalmanként kamarakórusok és fúvósok koncertje csendül fel a belső térben.

A település vezetői

A 390 lakosú község polgármestere Czifra Lászlóné. Alpolgármestere Szabó József. A képviselő-testület további tagjai: Gáspárné Brezovics Judit, Gali Tamás és Vecera Drazen. Jegyző: Mecseki Péter. Falugondnok: Tóth Gábor. Háziorvos: dr. Szabó András, védőnő: Horváthné Berta Ildikó. A Szentegáti Varázsdoboz Óvoda vezetője: Siposné Guvat Veronika. Közművelődési referensek: Darabos Laura, Molnár Kamilla. A Szentegát Községért Alapítvány elnöke: Bíróné Lendvai Krisztina. Asszonykórus vezetője: Krudinszki Józsefné.

Az önkormányzat elérhetősége: 7915 Szentegát, Almás u. 90/1. Tel.: (73) 900-158.

Az összeállítás a Szentegáti Önkormányzat támogatásával készült. Összeállította: Rajnai–Zsíros Krisztina