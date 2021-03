Folytatódik a villányi hivatal felújítása

A nehézségek, kihívások ellenére az idén is számos beruházás indulhat el Villányban, rengeteg területet érintve, hiszen továbbra is kiemelten fontos a város fejlődésének fenntartása. Megújul többek között a Kikerics Óvoda, új kerékpárút és útburkolat készül, miközben szépül a városkép is.

Tovább folytatódik a Villányi Közös Önkormányzati Hivatal épületének felújítása, és hamarosan új szakaszba léphet. A második ütem egy belügyminisztériumi pályázat forrásából 75 százalékos támogatási intenzitás mellett valósul majd meg. Az elnyert támogatás nem elegendő a teljes felújításhoz, ezért a fennmaradó részt egy másik pályázati keretből (Faluházak felújítása – Magyar Falu Program), illetve az önkormányzat által biztosított önerőből finanszírozzák. A munkálatok hamarosan elkezdődhetnek, jelenleg az újabb ütem közbeszerzésének előkészítése folyik.

A Villányi Kikerics Óvoda épületét is felújítják idén, több mint 8,5 millió forint támogatást nyert rá az önkormányzat a Magyar Falu Program keretében. Újabb útburkolatot is terveznek a településen, ezúttal a Szent István utcába, ennek a projektnek az előkészítése jelenleg folyamatban van. Nyertes pályázattal rendelkezik az önkormányzat a Baross Gábor utca, Móra Ferenc és Rákóczi Ferenc utca közötti szakaszának felújítására is, a támogatás szintén a Magyar Falu Program keretén belül érkezett. E felújítás kivitelezését is az idén tervezi megvalósítani az önkormányzat.

A projekteken kívül a város vezetése továbbra is fontosnak tartja, hogy növényekkel, fákkal szépítse Villány utcáit, tereit. A városgazdálkodás munkatársai csodás virágokat ültettek a kihelyezett hordókon lévő növényládákba. Nemcsak a beruházások támogatása terén tartják fontosnak az összefogást Villányban, hanem a mindennapokban is, hiszen együtt sok mindenre képesek, és a számtalan apró tett hatalmas eredményeket hozhat. Mindezek elősegítik, hogy Villány egy rendezett és tiszta település lehessen. Továbbra is jellemző, hogy érdekes programokat, versenyeket találnak ki a művelődési ház munkatársai a helyieknek. Legutóbb a 12–18 éves korosztály számára írtak ki egy madár­odú-készítő pályázatot, melyeket a sportpálya melletti kiserdő fáira szeretnének majd kihelyezni. A területet folyamatosan tisztítják annak érdekében,hogy egy sétára és kirándulásra alkalmas parkerdő lehessen belőle.

Számos pályázat, mely megvalósulásra vár, és továbbiak, melyek előkészítési szakaszban vannak. Villány városvezetésének célja egy komplex szolgáltatásokat, magas életszínvonalat biztosító település létrehozása. Jó irány és ennek érdekében megtett határozott lépések – így foglalható össze a törekvés.